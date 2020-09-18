Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній народний депутат України VIII скликання Сергій Лещенко заявив, що подавав звернення в прокуратуру з вимогою розслідувати дії тодішнього українського керівництва на предмет зради українських національних інтересів шляхом "здачі Криму".

Про це Лещенко заявив під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

"Як народний депутат я подавав звернення в прокуратуру з проханням розслідувати зраду українських національних інтересів людьми, які контролювали державну владу на той момент на місцевому та центральному рівні. Було висунуто підозру багатьом суддям, прокурорам, які зрадили Україну і перейшли на російський бік. Потім я отримав відповідь, що інші питання досліджувалися. Я повторно звернувся: "А давайте дослідимо дії керівництва Української держави на предмет зради національних інтересів - "здачі Криму". Немає в цьому жодних проблем. У той момент в Україні була легітимна, як вона вважає, влада. Турчинов і так далі. Вони просто мають дати відповідь на питання: "Що це було? Чому Крим ми втратили?" - сказав Лещенко.

Нагадаємо, на момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Його неодноразово звинувачували в тому, що він нібито не дав команду українській армії чинити збройний опір російським окупантам. Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.

Протягом останніх місяців президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про "легку здачу Криму". На думку президента, ті, хто допустив "легку здачу Криму", мають бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливу здачу Криму, проте підозри колишньому т.в.о. президента Олександру Турчинову в ДБР немає.

За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини і умови, що сприяли розвалу Збройних Сил України та окупації Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії з підриву боєздатності української армії почалися в 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року.

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – президент-утікач Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.

Сам Турчинов неодноразово заявляв, що віддавав усі необхідні накази, але жахливий стан Збройних Сил у той час не дозволяв їм протистояти російській агресії.