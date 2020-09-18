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Новини Окупація Криму
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Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній народний депутат України VIII скликання Сергій Лещенко заявив, що подавав звернення в прокуратуру з вимогою розслідувати дії тодішнього українського керівництва на предмет зради українських національних інтересів шляхом "здачі Криму".

Про це Лещенко заявив під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

"Як народний депутат я подавав звернення в прокуратуру з проханням розслідувати зраду українських національних інтересів людьми, які контролювали державну владу на той момент на місцевому та центральному рівні. Було висунуто підозру багатьом суддям, прокурорам, які зрадили Україну і перейшли на російський бік. Потім я отримав відповідь, що інші питання досліджувалися. Я повторно звернувся: "А давайте дослідимо дії керівництва Української держави на предмет зради національних інтересів - "здачі Криму". Немає в цьому жодних проблем. У той момент в Україні була легітимна, як вона вважає, влада. Турчинов і так далі. Вони просто мають дати відповідь на питання: "Що це було? Чому Крим ми втратили?" - сказав Лещенко.

Нагадаємо, на момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Його неодноразово звинувачували в тому, що він нібито не дав команду українській армії чинити збройний опір російським окупантам. Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.

Протягом останніх місяців президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про "легку здачу Криму". На думку президента, ті, хто допустив "легку здачу Криму", мають бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливу здачу Криму, проте підозри колишньому т.в.о. президента Олександру Турчинову в ДБР немає.

За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини і умови, що сприяли розвалу Збройних Сил України та окупації Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії з підриву боєздатності української армії почалися в 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року.

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – президент-утікач Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.

Сам Турчинов неодноразово заявляв, що віддавав усі необхідні накази, але жахливий стан Збройних Сил у той час не дозволяв їм протистояти російській агресії.

Автор: 

Крим (14170) Лещенко Сергій (505) окупація (6715) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+79
Одна з найогидніших гнид - Сирожа - відпрацьовує півмільйона зарплати
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18.09.2020 11:30
+39
- Перейменували АП в ОП, ГП в ОГП.

- Влаштували всєоб'ємлющій піз&єц в економіці.

- Заборонили армії захищати країну.

- Згорнули ракетну програму.

- Повернули в армію савєцькі сухпаї.

- Спиз&или 66 млрд з ковідного фонду, який створили, щоб спиз&ити те, що туди положили.

- Наї&нули безвіз.

- Переслідують опозицію і свободу слова.

- Скоро проголосують за вибори на Донбасі в редакції кремля тими ж голосами новоствореної ширки.

Яких вам ще реформ не хватає?

Фагот Коров'єв
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18.09.2020 11:34
+38
У зебилоидной ваты пердаки подгорают от слова - Турчинов.
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18.09.2020 11:35
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Хто знає, а Лещ був у військкоматі у 2014 році?
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18.09.2020 12:22 Відповісти
Наверняка был. В ростовском. Справку приносил, что он на секретной идеологической работе.
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18.09.2020 12:42 Відповісти
его рожа напоминает мне клоуна АСИСЯЙ,ПОБРЕЙСЯ подстилка !!!!!!
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18.09.2020 13:49 Відповісти
Господин Лещенко, а не хотите ли еще подать запрос на Зеленского и Ермака?
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18.09.2020 12:51 Відповісти
сiрОжа, ти на Укрзалiзницi вже все налагодила? корупцiю поборола?
автомат в зуби та йди вiдвойовуй Крим.
покажи, як потрiбно, бо коли пуйло Крим захоплювало, ти займалось купiвлею квартир на невiдомо якi грошi. а тепер йди воюй, бородата дупа.
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18.09.2020 12:54 Відповісти
А на ***** этот любитель русского мирка
- не хочет подать заявление?
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18.09.2020 13:01 Відповісти
Відпрацьовує, дрищ.Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 9851
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18.09.2020 13:10 Відповісти
Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 7833
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18.09.2020 13:21 Відповісти
говорящая мохнатка, она же ТП- это пять.))
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18.09.2020 14:15 Відповісти
Ось і ще вибухнула одна концерва смердючого миру - Сірожа Лєщ.. А не Яник, не Аксьонов і Константинов із Миколою Бімбою, купою прокурорів-зрадників, ментів-зрадників і СБУ-зрадників, а той хто захищай тими мізерними силами, що йому ті вороги залишили.
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18.09.2020 13:45 Відповісти
Авот и вскрылась законспирированная русская консерва. То, о чём говорили патриоты еще 8 лет назад, стало явью. Сирожа, гребаное падл*, так может всё-таки ФСБ а не Настя, дали тебе деньги на квартиру в центре Киеве?
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18.09.2020 13:55 Відповісти
Український політикум здурів перед місцевими виборами. Справа в тому що, ті, кого виберуть на місцевому рівні будуть мати вплив на формування виборчих комісій на майбутніх президентських та парламентських виборах. Кількість звинувачень у зраді з усіх боків в переріс всякі розумні норми. При тому що, фактично всі справи по "зраді" з усіх сторін, крім хаосу і дескридитації держави не несуть. З юридичної точки зору вони нікчемні та безперспективні. І Порошенко, і Зеленський, і ОПЗЖ фактично продовжують атомізувати українське суспільство заради своїх вузькокланових інтересів і на радість кремляді. Основне їх завдання це, вилити якомога більше лайна на опонентів. По-суті, ми бачимо продовження минулої президентської кампанії, яка нанесла ніщивного удару по патріотичним силам.
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18.09.2020 14:12 Відповісти
панове, сiрОжа у прямому ефiрi. коменти вiдключило. ставте гидотi антилайки, прошу.

https://youtu.be/zerEqNB8cbA

нема нiякого сумнiву, що задньопривiдна сiрОжа на мiсцi Турчинова Крим би вiдстояла.
обов'язково би вiдстояла. раком.

ciрОжа великий проФФесiонал i спецiЯлiст у цьому.

звiдки ця гидота тiльки береться...??? гидке створiня. як i петуШарiй, як i бородата дупа дубiнський та iнша сволота...

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 8408
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18.09.2020 14:14 Відповісти
Коменти не відключали,але там ватани з кацапами навпередки його в дупу цілують,разоблачітєля хер#вого.
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18.09.2020 15:08 Відповісти
спочатку були вiдключенi. а зараз всi майже коменти з критикою сiрОжi миттю зникають...
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18.09.2020 15:31 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго!" (с)
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18.09.2020 14:24 Відповісти
Бородатая шимпанза получила очередной транш - понадобились услуги политшлюшек перед выборами.
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18.09.2020 14:46 Відповісти
холуй зеленого цирка отрабатывает назначение на хлебное место, достойный холуй барыг.
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18.09.2020 14:56 Відповісти
Цей Сірожа гніда ще та.Нічого,ще побачим як цей плазун сам буде шити рукавиці за 12грн.50 коп.в день.Турчинов, якраз і є тим чоловіком який зробив усе в свій час, щоб врятувати Україну як державу, і не такому покидьку як щей лєщенко на нього рота розкривати.
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18.09.2020 15:02 Відповісти
Для меня он стал пустым местом. Не верил, что парень зарабатывает, как уверяли меня мои друзья. Пуштун тоже пукстышка.
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18.09.2020 15:17 Відповісти
панове, у сiрОжi просто шабаш вати та свинособак. для них воно вже свiй.


ставте гидотi антилайки, прошу. пишiть коменти.

https://youtu.be/zerEqNB8cbA
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18.09.2020 15:38 Відповісти
Однако же в 2014 году порошенко завлек в свою партию и Лещенко, и Найема. И тогда именно благодаря им порошенко удалось выиграть выборы, потому что все считали, что эти журналисты системно вскрывали коррупцию в Украине.
Но, когда эти журналисты продолжили бороться с коррупцией уже в партии порошенко, то вдруг они стали для электората порошенко зрадниками и даже любителями хйла.
Господа порохоботы, будьте последовательны!
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18.09.2020 17:28 Відповісти
їхня "послідовність" - змінюється разом з новими методичками ! ..))
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18.09.2020 23:06 Відповісти
Правильно, надо же что то учудить , чтоб о себе напомнить перед выборами. И то фигня что уже 6 лет прошло с тех событий.
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18.09.2020 18:07 Відповісти
мразь полная этот лещенко. надеюсь он заплатит за все свои перлы. гбр уже провело следствие по поводу крыма, его реальная сдача началась в 2012 году
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18.09.2020 18:35 Відповісти
Гнила брехлива мерзота намагається збільшити свою багатотисячну зарплату шляхом чергової брехні і наклепу.
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18.09.2020 19:21 Відповісти
Как все не поймут, что главное это война за мозги. Информационная война это первично, когда путин увидел, что мозги в Крыму достаточно промыты только тогда дал приказ и то с оговоркой, что если будет сильное сопротивление тогда отходим назад. Потом путин увидел, что на Донбассе тоже самое люди прозомбированы и как минимум не будут сопротивляться. И сейчас это дело продолжается, Украина абсолютно не сопротивляется и не оказывает какого-нибудь информационного сопротивления, не говоря о пропаганде и атаках на врага. Люди опять потихоньку склоняются в сторону России.
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18.09.2020 19:48 Відповісти
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