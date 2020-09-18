Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко. ВIДЕО

Таке підвищення коштуватиме державі 41 млрд грн.

Про це глава Мінфіну Сергій Марченко заявив під час представлення законопроєкту про Держбюджет-2021, передає Цензор.НЕТ.

"Передбачається поетапне зростання мінімальної зарплати, що відповідає присутнім економічних умов. З 1 січня (2021 року. - Ред.) мінімальна зарплата зросте з нинішніх 5 тис. грн до 6 тис. грн. А з 1 липня до 6,5 тис. грн. В загальному підсумку таке підвищення коштуватиме державі 41 млрд грн", - розповів міністр.

За словами Марченка, важливо, що це вплине на зарплати медиків, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.

"Співвідношення мінімальної та середньої зарплат виросте з 45% до 48% в 2021 році", - додав міністр фінансів.

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