Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Станом на ранок п'ятниці кількість паломників-хасидів навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю дещо знизилася, і зараз там залишається приблизно 700 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на 10 годину маємо інформацію про те, що кількість іноземців-паломників дещо зменшилася. Якщо станом на вчорашній ранок і вечір їх перебувало там майже тисяча, то на цей момент їх там може перебувати приблизно 700 осіб", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що сподівається на те, що паломники прислухалися до закликів Держприкордонслужби.

"Кардинально сказати, що вони масово роз'їхалися - такої ситуації ми поки не спостерігаємо, і такої інформації не маємо. Але ми сподіваємося, що ті іноземці все-таки прислухалися до тих роз'яснень, які їм давали наші співробітники, підкреслюючи, що рішення про заборону в'їзду іноземцям до 28 вересня не буде переглядатися і вони не зможуть потрапити на територію нашої держави, беручи до уваги те, що метою їхньої поїздки було паломництво, що не підпадає під категорію винятків для іноземців, які можуть потрапити на територію нашої країни", - пояснив Демченко.

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Спікер також зазначив, що паломники намагаються потрапити в Україну і через інші пункти пропуску, але це поодинокі випадки, і після прибуття на лінію паспортного контролю вони отримують відмову у в'їзді і повертаються назад.

"Така ситуація відбувається щодня. Через інші пункти пропуску загалом на державному кордоні. Але це поодинокі громадяни або вкрай малі групи іноземців. Вони під час прибуття на лінію паспортного контролю отримують відмову у в'їзді і повертаються назад", - додав Демченко.

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