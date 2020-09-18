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Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Навпроти ПП

Станом на ранок п'ятниці кількість паломників-хасидів навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю дещо знизилася, і зараз там залишається приблизно 700 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на 10 годину маємо інформацію про те, що кількість іноземців-паломників дещо зменшилася. Якщо станом на вчорашній ранок і вечір їх перебувало там майже тисяча, то на цей момент їх там може перебувати приблизно 700 осіб", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що сподівається на те, що паломники прислухалися до закликів Держприкордонслужби.

"Кардинально сказати, що вони масово роз'їхалися - такої ситуації ми поки не спостерігаємо, і такої інформації не маємо. Але ми сподіваємося, що ті іноземці все-таки прислухалися до тих роз'яснень, які їм давали наші співробітники, підкреслюючи, що рішення про заборону в'їзду іноземцям до 28 вересня не буде переглядатися і вони не зможуть потрапити на територію нашої держави, беручи до уваги те, що метою їхньої поїздки було паломництво, що не підпадає під категорію винятків для іноземців, які можуть потрапити на територію нашої країни", - пояснив Демченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України. ВIДЕО

Спікер також зазначив, що паломники намагаються потрапити в Україну і через інші пункти пропуску, але це поодинокі випадки, і після прибуття на лінію паспортного контролю вони отримують відмову у в'їзді і повертаються назад.

"Така ситуація відбувається щодня. Через інші пункти пропуску загалом на державному кордоні. Але це поодинокі громадяни або вкрай малі групи іноземців. Вони під час прибуття на лінію паспортного контролю отримують відмову у в'їзді і повертаються назад", - додав Демченко.

Також дивіться: Хасиди прибули в ПП "Дольськ" на Волині в надії перетнути кордон: "Ми поважаємо ваші традиції, але цього року ви не зможете потрапити в Умань". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) хасиди (176) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+2
Включите им прямую трансляцию с Умани,

пусть празднуют онлайн
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18.09.2020 11:42
+2
Новий рік хасидів у цьому році запам"ятався виконанням Гімну України. Пропоную взяти це за традицію.)))
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18.09.2020 11:45
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700 тоже ничо. но классика - "300 хасидов" лучше.
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18.09.2020 11:39 Відповісти
Включите им прямую трансляцию с Умани,

пусть празднуют онлайн
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18.09.2020 11:42 Відповісти
Им нужна могила.... Чтобы плясать и буянить...
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18.09.2020 11:45 Відповісти
Новий рік хасидів у цьому році запам"ятався виконанням Гімну України. Пропоную взяти це за традицію.)))
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18.09.2020 11:45 Відповісти
Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2010

Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5893
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18.09.2020 11:48 Відповісти
Это - передовой боевой отряд Лукашенко, гроза для всех соседей. Забрал бы он ЗЕ к себе гавнокомандующим войском хасидов, цены б Луке не было. Хасиды еще те воины, загадили окрестные леса так, что из них вышли и сдались партизаны Отечественной войны. Все партизаны вынесли и голод, и холод, но кучи хасидского гавна под каждым кустом, вместо немецких мин, это не вынесет никто.
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18.09.2020 12:21 Відповісти
Им в Украине хорошо . Дёшево , можно безнаказанно гадить и мусорить где угодно . Если их начнут штрафовать и привлекать к общественным работам , то на следующий их "новый год" их будет в разы меньше .
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18.09.2020 12:32 Відповісти
Когда поедете в Ирусалим к Святым местам готовтесь к теплому приему.Забыли ,что нелзя пелевать в колодец.Я не хасид.но эти люди просто хотели помолится.
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18.09.2020 12:42 Відповісти
Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1167
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18.09.2020 13:04 Відповісти
Я чего-то не догоняю, а чего в Чернобыль не ломятся. Там тоже могилка есть .....
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18.09.2020 12:50 Відповісти
 
 