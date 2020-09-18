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НАБУ про рішення Конституційного Суду: "Чергова спроба заблокувати боротьбу з політичною корупцією"

НАБУ про рішення Конституційного Суду:

Рішення Конституційного Суду, яким визнано окремі положення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають Основному Закону, на думку НАБУ, є черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією і очищення судової гілки влади в державі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НАБУ.

Зазначається, що Конституційний Суд щодо Національного бюро робить це втретє: до цього, у 2019 році, судді визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення та позбавили НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди, укладені державними підприємствами.

"Кожне з цих рішень, за дивним збігом обставин, з'являлося у відповідь на ефективну роботу НАБУ по кожному зі згаданих напрямків", - підкреслили в Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд

Згідно з останнім рішенням КСУ, протягом наступних трьох місяців до Закону України "Про НАБУ" повинні бути внесені зміни, покликані врегулювати правові аспекти функціонування Національного бюро, які зараз, на думку суддів КСУ, не відповідають Основному Закону.

"Водночас викликають занепокоєння наміри окремих політичних сил, насамперед пов'язаних із фігурантами розслідувань НАБУ, ревізувати цей закон в частині позбавлення Національного бюро інституційної незалежності, використовуючи рішення КСУ як привід для реалізації задуму", - підкреслили в НАБУ.

У Бюро зазначають, що незалежність НАБУ є базовою основою, яка визначає здатність інституції протистояти тиску в процесі розслідування корупційних злочинів, скоєних топкорупціонерами, і притягнути їх до відповідальності.

"Закликаємо парламентарів в процесі доопрацювання Закону "Про НАБУ" зберегти інституційну незалежність Національного бюро як запоруку ефективної боротьби з топкорупцією. В свою чергу НАБУ готове долучитися до процесу підготовки та обговорення цих змін. Також наголошуємо, що Національне бюро працює в штатному режимі" , - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на засіданні 16 вересня визнала такими, що не відповідають Конституції України низку положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Автор: 

НАБУ (5070) корупція (4685) КС (1427)


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Топ коментарі
+12
Украинцы:
Ну хотим мы коррупцию, хотим. Мы даже клоуна себе выбрали в президенты.
А нам тут про какое- то НАБУ рассказывают.
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18.09.2020 12:06
+11
НАБУ:
Пять лет мы изворачивались пытаясь никого не обидеть и никого не посадить...
И, все равно на нас наехали и захотели разогнать!!!
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18.09.2020 11:57
+10
А что еще от них хотеть?
НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией" - Цензор.НЕТ 4994
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18.09.2020 12:00
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НАБУ:
Пять лет мы изворачивались пытаясь никого не обидеть и никого не посадить...
И, все равно на нас наехали и захотели разогнать!!!
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18.09.2020 11:57 Відповісти
посадить можно того, кто украл у соседки алюминиевый бидон и сдал за самогон.
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18.09.2020 12:01 Відповісти
Украинцы:
Ну хотим мы коррупцию, хотим. Мы даже клоуна себе выбрали в президенты.
А нам тут про какое- то НАБУ рассказывают.
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18.09.2020 12:06 Відповісти
Так більшість вважало,що хоч клоуни чесні в Україні...
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18.09.2020 20:55 Відповісти
А что еще от них хотеть?
НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией" - Цензор.НЕТ 4994
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18.09.2020 12:00 Відповісти
Яка ще "ачістка" в країні, де все вирішують олігархічні клани, а не суди?
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18.09.2020 12:01 Відповісти
Саботажники с миллиардным содержанием, пользы на сотни тысяч гривен. Посадок НОЛЬ! Сытник коррупционер во главе антикоррупционного органа! Пипец.
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18.09.2020 12:14 Відповісти
Кеша, сажает суд! Учи мат.часть!
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18.09.2020 13:04 Відповісти
Сима...суд уже сказал...и не оодин суд и не один раз...проветри извилины.
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18.09.2020 13:07 Відповісти
Сытник один раз за совместную пьянку не заплатил. Но оплатил за это штраф, как за админку. Судейская мафия специально ему это подстроила. А вот наказания за "недостоверное декларирование" наш справедливый Конст.суд отменил! И зеленые слуги урода не торопятся повторно рассматривать данный закон!
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19.09.2020 09:08 Відповісти
Під Ситника риють уже давно, в тому числі і через суди призначивши його корупціонером. Гарна була комбінація: Ситника запросив друг-приятель (як потім з'ясувалося - людина Бахматюка, агроолігарха, що знаходився під слідством НАБУ) відпочити на природі за його рахунок. А потім звинуватив свого "друга" Ситника в корупції.
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18.09.2020 14:25 Відповісти
А Ситник мала дитина не знав чим це може закінчитись?
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18.09.2020 14:31 Відповісти
Він людина. Із всіх правоохоронних органів він викликає найбільшу довіру. Уяви ситуацію: тебе запрошує давній знайомий в гості, у якого ти не раз відпочивав на природі. Ти хочеш заплатити за стіл, випивку там ще за щось, а він тобі "ти мене абіжаєш". Ніхто ж не довів, що Ситник вимагав і одержав якісь блага. Гарна підстава, що не зроблять грубі гроші, коли Бахматюку загрожує посадка і конфіскація декількох мільярдів
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18.09.2020 14:39 Відповісти
5 лет и НИЧЕГО! Только заказухи и гонения неугодных.
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18.09.2020 14:41 Відповісти
І нічего - це неправда. Згадай хоча б бурштинову справу Розенблата, справа "куриці" із міграційної служби, що торгувала громадянством, суддя Чаус з банкою кеша і т.д. А останні прослушки суддів - це повний "підписздесь". Після таких оприлюднень доказів - і ніяких наслідків, бо саджає не Ситник, а прокурватура і суди, а ще треба бажання ВРУ і президента. В нормальній країні після таких зашкварів уже б президент подав у відставку, попередньо розігнавши суди.
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18.09.2020 15:10 Відповісти
чтож порох не подал?
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18.09.2020 15:12 Відповісти
не знаю чим зкінчилась справа далі, але штраф перша інстанція на нього за це наклала.
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18.09.2020 16:44 Відповісти
боротьба з політичною корупцією - олімпійський вид спорту
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18.09.2020 12:15 Відповісти
Місія МВФ зробила паузу у візитах в Україну.

Зє кричать що МВФ висувають «політичні вимоги»

Ось ці вимоги :

питання антикорупційних органів, справи навколо Суркісів та ПриватБанку, використання коштів з COVID-фонду та обмеження зарплат для членів наглядових рад !!
Зе брехуни вищої категоріі ,,,
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18.09.2020 12:29 Відповісти
мрази...
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18.09.2020 13:18 Відповісти
Все очень просто. Когда правоохранительная и судебная власть сростаются с организованной преступностью, получается мафиозное государство. Судьба таких стран печальна и не завидна.
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18.09.2020 12:48 Відповісти
потмоу что не додавили в 14м. Ктот окричал всевремя рядом, остановитесь, сдерживайтесь, вы же мол цивилизованные люди.. А сейчас тех кого надо было выгнать взашей вернулись, и мстят тем миллионам которые простояли несколько месяцев на морозе зимой.
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18.09.2020 13:21 Відповісти
Я не знаю к кому относится Ваш упрек " не додавили",но думаю,что люди,которые стояли на морозе,сделали все что могли,погнали шапкокрада,а за тем остановили нашествие орков.Не их вина,что потом на выборах выбрали тех,кого выбрали.А уж те,кого выбрали должны были давить,и не только в 2014,а и в 15,16 ... 19.
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18.09.2020 13:35 Відповісти
Хто поважає демократію- обмежений в засобах, а хто ні - нічого не стримує. Яскравий приклад Гітлер, Путлер і Януковощ: вони використали демократію як придорожну дівку, і робили все, що хотіли. З нашими прогнилими органами влади в 2014-15 розгромити мафію так і не вдалося.
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18.09.2020 14:32 Відповісти
Может, и додавили бы на Майдане мафию, но тут и вмешалась Россия, чтобы этого не произошло.
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18.09.2020 16:57 Відповісти
Да никого в 2014 и не давили. Овоща таки выжили и тут же поставили его министра, который строил эту мафия стейт 20 лет. Так что шанс был просран практически мгновенно.
В 2005 был куда более реальный, но опять таки преза мафия купила с потрохами при посредничестве кучерявого кума. Поставить этого кума презом было верхом тупости.
И в 2010 шанс был на выборах.
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18.09.2020 13:59 Відповісти
Согласен.
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18.09.2020 18:42 Відповісти
украина уверенно движется в светло-зеленое будущее)) только еще пару-тройку законов протянуть и финиш))
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18.09.2020 13:23 Відповісти
хватит зеленые ублюдки. ваш выродок кончился
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18.09.2020 13:45 Відповісти
По-моему, этот (анти) конституционный суд полностью морально разложился и его нужно переформатировать.
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18.09.2020 16:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=vwQu3evSWec&feature=emb_logo Про "Суды" Украины
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18.09.2020 17:34 Відповісти
 
 