НАБУ про рішення Конституційного Суду: "Чергова спроба заблокувати боротьбу з політичною корупцією"

Рішення Конституційного Суду, яким визнано окремі положення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають Основному Закону, на думку НАБУ, є черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією і очищення судової гілки влади в державі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НАБУ.

Зазначається, що Конституційний Суд щодо Національного бюро робить це втретє: до цього, у 2019 році, судді визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення та позбавили НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди, укладені державними підприємствами.

"Кожне з цих рішень, за дивним збігом обставин, з'являлося у відповідь на ефективну роботу НАБУ по кожному зі згаданих напрямків", - підкреслили в Бюро.

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Згідно з останнім рішенням КСУ, протягом наступних трьох місяців до Закону України "Про НАБУ" повинні бути внесені зміни, покликані врегулювати правові аспекти функціонування Національного бюро, які зараз, на думку суддів КСУ, не відповідають Основному Закону.

"Водночас викликають занепокоєння наміри окремих політичних сил, насамперед пов'язаних із фігурантами розслідувань НАБУ, ревізувати цей закон в частині позбавлення Національного бюро інституційної незалежності, використовуючи рішення КСУ як привід для реалізації задуму", - підкреслили в НАБУ.

У Бюро зазначають, що незалежність НАБУ є базовою основою, яка визначає здатність інституції протистояти тиску в процесі розслідування корупційних злочинів, скоєних топкорупціонерами, і притягнути їх до відповідальності.

"Закликаємо парламентарів в процесі доопрацювання Закону "Про НАБУ" зберегти інституційну незалежність Національного бюро як запоруку ефективної боротьби з топкорупцією. В свою чергу НАБУ готове долучитися до процесу підготовки та обговорення цих змін. Також наголошуємо, що Національне бюро працює в штатному режимі" , - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на засіданні 16 вересня визнала такими, що не відповідають Конституції України низку положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".