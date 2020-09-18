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Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій

Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій

У Гарвардському університеті в США відбулася церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії, яку присуджують за сумнівні й абсурдні наукові досягнення та ідеї. Серед лауреатів - Лукашенко, Путін і Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

У Гарвардському університеті в США відбулася церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії, яку присуджують за сумнівні й абсурдні наукові досягнення та ідеї. Трансляція велася на сайті оргкомітету премії.

У 2020 році премія в галузі медичної освіти була присуджена президенту Росії Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу, президенту Білорусі Олександру Лукашенку, а також лідерам ще п'яти держав.

"Нагорода в галузі медичної освіти присуджена лідерам Бразилії, Великої Британії, Індії, Мексики, Білорусії, США, Туреччини, Росії та Туркменії за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені та лікарі", - заявив засновник премії Марк Абрахамс.

Серед лауреатів у цій номінації також президент Бразилії Жаїр Болсонару, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Цього року нагородою лауреатам став склеєний із листів паперу куб і копія зімбабвійської банкноти у 10 трлн місцевих доларів.

Як пише "Укрінформ", премію з фізики взяли австралійські вчені українського походження Іван Максимов і Андрій Потоцький за експеримент, під час якого з'ясували що відбувається з живим земляним черв'яком під час вібрації на високій частоті.

Премію в галузі акустики отримав Стефан Ребер із Лундського університету в Швеції за дуже незвичайний і доволі небезпечний для вчених експеримент: він помістив китайського алігатора в камеру, заповнену гелієм і реєстрував, як це змінить тембр видаваних рептилією звуків.

Премію в галузі матеріалознавства отримав разом з колегами американський антрополог Метін Ерен з Державного дослідного університету в Кенті, штат Огайо, "за демонстрацію того, що ножі, виготовлені з заморожених людських фекалій, не працюють".

Шнобелівську премію миру отримали уряди Індії та Пакистану, дипломати яких "постійно телефонували одне одному в двері ночами, а потім тікали".

Премію з психології отримала розробка методу ідентифікації людей з нарцисизмом за допомогою вивчення їхніх брів.

Премію з економіки вручили за спробу встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів у різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків у губи.

Премію в галузі менеджменту взяла група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручали здійснення злочину одне одному, в результаті чого жертву так і не було вбито.

Премію з ентомології (вивчення комах) віддали за збір доказів того, що багато ентомологів бояться павуків, які не є комахами.

Нагадаємо, в 2013 році Лукашенко вже отримував Шнобелівську премію разом з мінської міліцією. Тоді приводом для цього стала заборона публічних оплесків у Білорусії і затримання силовиками однорукого інваліда, якого звинуватили в порушенні цієї заборони.

Автор: 

курйоз (572) Лукашенко Олександр (2655) премія (385) путін володимир (23857) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+16
Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
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18.09.2020 12:07
+6
Для найвеличнішого вирішили створити окрему премію.
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18.09.2020 12:11
+5
...добавили бы криворогого президеныша Украины - он бы все номинации собрал Наверно, потому и не добавили
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18.09.2020 12:08
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18.09.2020 12:05 Відповісти
...добавили бы криворогого президеныша Украины - он бы все номинации собрал Наверно, потому и не добавили
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18.09.2020 12:08 Відповісти
Он на премию Дарвина пойдет....
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18.09.2020 13:41 Відповісти
это типа из человека обратно в обезьяну
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18.09.2020 14:17 Відповісти
Не, это выдают за самую бестолковую смерть от собственной глупости. Почитай, в инете есть. Вазелин допесдится.
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18.09.2020 14:25 Відповісти
а где зе?
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18.09.2020 12:09 Відповісти
у него абонемент...
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18.09.2020 12:33 Відповісти
Боярский рос не на боярке, .
Со стекломоем не дружил, .
Артистом был довольно ярким. .
Вакциной врач его сразил.

https://uploads.disquscdn.com/images/478e8d4adb98970fa720537fa53b6cd800168f696b14ed4e6e3e3920b8094eb6.png https://uploads.disquscdn.com/images/03a2aba5f3bff62341d689af07780bc1bbde9c87b2926c91e1d6ca618b40a72c.jpg

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. https://uploads.disquscdn.com/images/41fe2671bc65145cc0d21e005bc40a559ac6069f7ce585e44f3f5816d6fcce79.gif ..
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.
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18.09.2020 12:06 Відповісти
Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
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18.09.2020 12:07 Відповісти
недавно на білоруських протестах затримали глухонімого.. За кричалку "жиє Беларусь !"
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18.09.2020 13:07 Відповісти
Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий - Цензор.НЕТ 4133Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий - Цензор.НЕТ 9829
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18.09.2020 12:07 Відповісти
Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали
В тряпки...
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18.09.2020 12:09 Відповісти
да, гарвардцы, явные сторонники демократов, в один ряд Трампа с незаконным лукой и убийцей-маньяком ботоксным.. докатились
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18.09.2020 12:11 Відповісти
Для найвеличнішого вирішили створити окрему премію.
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18.09.2020 12:11 Відповісти
Два выходца из Украины премию получили, посчитали - будет нескромно.
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18.09.2020 12:47 Відповісти
"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении

Источник: https://censor.net/ru/n3220057
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18.09.2020 12:18 Відповісти
Надеюсь, что в следующий раз эту премию дадут и янелоху-42 за попытку слепить с говна народного депутата от партии "слуга народа"....
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18.09.2020 12:23 Відповісти
а можно ножик протестировать ?
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18.09.2020 12:24 Відповісти
колбаску порезать?
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18.09.2020 13:28 Відповісти
Гарне сусідство))))))))))))))))
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18.09.2020 12:24 Відповісти
Я бы некоторым петикам вручил бы (судя по их комментам), особенно тогдая когда они умудряются совместить зраду от Зеленского и не связанный с ним вещи.
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18.09.2020 12:37 Відповісти
зЕленский, не зраднык!!! Оно просто наркоман, не более! И не даёт отчёта своим словам, то есть ляпает что в башку взбредёт, или бабушка бородатый скажет! А так, нАрмальный Пацан, когда спит!
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18.09.2020 13:28 Відповісти
Шнобелевку в студию!
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18.09.2020 13:29 Відповісти
Скрепка, ты хоть адрес оставь, как тебя премия найдёт? Известно только Ольгино, лен. области и всё...
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18.09.2020 14:01 Відповісти
Определяешь адрес по никнейму?Тебе либо в дурку надо, либо на Битву экстрасенсов, первое вероятнее.
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18.09.2020 14:04 Відповісти
По почерку, по почерку... Копыта чаще меняй, левым пиши! =)
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18.09.2020 14:14 Відповісти
По почерку...ещё сказал бы, что это матерный клингонский готическим шрифтом)))
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18.09.2020 14:39 Відповісти
Не объективный выбор!!! А про:
Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій - Цензор.НЕТ 3654 ЗАБЫЛИ!!!
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18.09.2020 12:41 Відповісти
Всё правильно, всё логично, дерьмо к дерьму.
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18.09.2020 12:44 Відповісти
Оманского забыли!
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18.09.2020 12:48 Відповісти
та он вне конкурса...
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18.09.2020 12:50 Відповісти
Наверное ***** приплатило, за забывчивость......
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18.09.2020 12:53 Відповісти
автор ножа із заморожених фекалій

слава якутського скульптора не дає спокою "гівнотворцям" у Світі )))
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18.09.2020 13:05 Відповісти
В какую компанию определили Лукашенко. Уважают.
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18.09.2020 13:05 Відповісти
премию по физике взяли австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий за эксперимент, в ходе которого выяснили что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.
Источник: https://censor.net/ru/n3220057

Ребята быстро сориентировались в "британской" науке)
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18.09.2020 13:40 Відповісти
Что происходило с немцами когда Берлин начали бомбить 10-ти тонными бомбами.Да они просто погибали в глубоких убежищах от сильного инфразвукового давления,так что исследования по частотным модуляциям звука и света не такие -уж и идиотские.
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18.09.2020 15:06 Відповісти
Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій - Цензор.НЕТ 4757
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18.09.2020 15:10 Відповісти
По поводу бровей актуально, кстати...
https://www.parmode.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/824077f6f9f2dd1416f2b68f22fedd9041ea7f48-866x540.jpg
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19.09.2020 17:22 Відповісти
 
 