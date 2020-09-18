Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій

У Гарвардському університеті в США відбулася церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії, яку присуджують за сумнівні й абсурдні наукові досягнення та ідеї. Серед лауреатів - Лукашенко, Путін і Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

У Гарвардському університеті в США відбулася церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії, яку присуджують за сумнівні й абсурдні наукові досягнення та ідеї. Трансляція велася на сайті оргкомітету премії.

У 2020 році премія в галузі медичної освіти була присуджена президенту Росії Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу, президенту Білорусі Олександру Лукашенку, а також лідерам ще п'яти держав.

"Нагорода в галузі медичної освіти присуджена лідерам Бразилії, Великої Британії, Індії, Мексики, Білорусії, США, Туреччини, Росії та Туркменії за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені та лікарі", - заявив засновник премії Марк Абрахамс.

Серед лауреатів у цій номінації також президент Бразилії Жаїр Болсонару, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Цього року нагородою лауреатам став склеєний із листів паперу куб і копія зімбабвійської банкноти у 10 трлн місцевих доларів.

Як пише "Укрінформ", премію з фізики взяли австралійські вчені українського походження Іван Максимов і Андрій Потоцький за експеримент, під час якого з'ясували що відбувається з живим земляним черв'яком під час вібрації на високій частоті.

Премію в галузі акустики отримав Стефан Ребер із Лундського університету в Швеції за дуже незвичайний і доволі небезпечний для вчених експеримент: він помістив китайського алігатора в камеру, заповнену гелієм і реєстрував, як це змінить тембр видаваних рептилією звуків.

Премію в галузі матеріалознавства отримав разом з колегами американський антрополог Метін Ерен з Державного дослідного університету в Кенті, штат Огайо, "за демонстрацію того, що ножі, виготовлені з заморожених людських фекалій, не працюють".

Шнобелівську премію миру отримали уряди Індії та Пакистану, дипломати яких "постійно телефонували одне одному в двері ночами, а потім тікали".

Премію з психології отримала розробка методу ідентифікації людей з нарцисизмом за допомогою вивчення їхніх брів.

Премію з економіки вручили за спробу встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів у різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків у губи.

Премію в галузі менеджменту взяла група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручали здійснення злочину одне одному, в результаті чого жертву так і не було вбито.

Премію з ентомології (вивчення комах) віддали за збір доказів того, що багато ентомологів бояться павуків, які не є комахами.

Нагадаємо, в 2013 році Лукашенко вже отримував Шнобелівську премію разом з мінської міліцією. Тоді приводом для цього стала заборона публічних оплесків у Білорусії і затримання силовиками однорукого інваліда, якого звинуватили в порушенні цієї заборони.