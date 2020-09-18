Від початку доби ворог здійснив два неприцільні обстріли поблизу Водяного і Новотошківського, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 2 неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських захисників пострілами з підствольного гранатомета, а на луганському напрямку збройні формування РФ випустили 6 черг із великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Новотошківське.

"Наші воїни на ці порушення режиму припинення вогню зброю у відповідь не використовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил як за минулу, так і протягом поточної доби, не було", - йдеться в повідомленні.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою", - додали в пресслужбі Міноборони.

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