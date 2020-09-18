Від початку доби ворог здійснив два неприцільні обстріли поблизу Водяного і Новотошківського, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 2 неприцільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, на донецькому напрямку поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських захисників пострілами з підствольного гранатомета, а на луганському напрямку збройні формування РФ випустили 6 черг із великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Новотошківське.
"Наші воїни на ці порушення режиму припинення вогню зброю у відповідь не використовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил як за минулу, так і протягом поточної доби, не було", - йдеться в повідомленні.
"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою", - додали в пресслужбі Міноборони.
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Министр обороны https://inforesist.org/tag/andrej-taran/ Андрей Таран приказал штрафовать украинских военных за ведение ответного огня по боевикам. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/100000909172681/posts/4615248458515414/?extid=D59y5dE6UyRJ5UCV&d=n сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.
По его словам, 16 сентября Таран подписал соответствующий указ №330, который доведен во все воинские части на фронте.
«Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению», - утверждает Бутусов.
Издание «Цензор.НЕТ» получило приказ от источников из воинских частей и подразделений на фронте.
Полное название документа звучит так: «Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330».
В приказе указано, что к нарушениям относятся, в частности, совершение бойцами военного или административного правонарушения; наличие неучтенных при службе случаев заболевания из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов, неоправданных потерь среди солдат; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа командира.
При этом размер вознаграждения командирам устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, совершенных подчиненными за месяц.
«То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии», - пояснил Бутусов.
По его мнению, смысл этого приказа - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Этот запрет в свою очередь повлечет коррупцию, поскольку любые нарушения личного состава, за которые грозит штраф, будут скрываться.
«То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках», - считает Бутусов.