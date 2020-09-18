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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом приблизно 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, у т.ч. для артилерійських систем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в ГУР, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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Автор: 

Міноборони (7395) розвідка (3866) росія (65316)


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Топ коментарі
+8
Узеленского это называется "перемирие", а не наращивание боеспособности.....
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18.09.2020 13:02
+2
Це неприцільне нарощування, для миролюбних, неприцільних обстрілів.
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18.09.2020 13:28
+2
А можно статистику в сравнении: сколько и чего за это же время, мы перебросили на восточный фронт? Ну, что бы окончательно убедиться в том, что клоун имел в виду, когда говорил про "мир в глазах путина" и "просто перестать стрелять".
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18.09.2020 13:51
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Узеленского это называется "перемирие", а не наращивание боеспособности.....
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18.09.2020 13:02 Відповісти
Це неприцільне нарощування, для миролюбних, неприцільних обстрілів.
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18.09.2020 13:28 Відповісти
С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 8814
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18.09.2020 13:02 Відповісти
А можно статистику в сравнении: сколько и чего за это же время, мы перебросили на восточный фронт? Ну, что бы окончательно убедиться в том, что клоун имел в виду, когда говорил про "мир в глазах путина" и "просто перестать стрелять".
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18.09.2020 13:51 Відповісти
Какие там переброски войск для усиления фронта?Мы ,под зе-перемирие, усиленно сокращаемся и стали "терпилами" со снижением боеготовности..
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18.09.2020 14:06 Відповісти
Вот и я о том же. Поэтому и нужна именно сравнительная статистика. Что бы эти "по приколу" осознали кого привели к власти.
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18.09.2020 14:25 Відповісти
"С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка"
...эх, был бы жив Ковпак грузовики и поезда не шастали туда-сюда...
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18.09.2020 14:35 Відповісти
Пиар-перемирие Зеленского работает.
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18.09.2020 19:23 Відповісти
В нас інша статистика. "Скільки з фронту техніки відвели" і "скільки тон *********** здали на склади". А "зелені" ворога навіть під будинком не будуть бачити. Пройшло більше року від останньої серйозної відповіді ЗСУ на обстріли.
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18.09.2020 20:43 Відповісти
 
 