Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом приблизно 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, у т.ч. для артилерійських систем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в ГУР, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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