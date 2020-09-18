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Новини Бюджет-2021
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Марченко про відмову Степанова й Абрамовського підтримати проєкт держбюджету: Вони протиставили себе всьому Кабміну

Марченко про відмову Степанова й Абрамовського підтримати проєкт держбюджету: Вони протиставили себе всьому Кабміну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і міністр екології Роман Абрамовський протиставили себе всьому уряду, відмовившись підтримати проєкт державного бюджету на 2021 рік на засіданні Кабінету міністрів 14 вересня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію з відмовою двох міністрів підтримати проєкт держбюджету.

"Я супроводжую вже третій бюджет через Кабмін, а до того був присутній на трьох інших бюджетних процесах під час роботи в Мінфіні. У моїй практиці не було випадків, коли у міністрів, всупереч політиці Кабміну, була окрема позиція. Бувало, що висловлювали застереження, під протокол озвучували побажання. Але не протиставили себе Кабміну", - сказав Марченко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не готове запропонувати джерела фінансування 212 млрд грн додаткових витрат, на яких наполягає міністр.

"Держбюджет - це документ не Мінфіну, а всього уряду. Це - компроміс, який дозволяє вийти зі збалансованим бюджетом країни. Я думаю, жоден міністр не задоволений повністю витратами на свій сектор. Але це насамперед питання політичної відповідальності", - зазначив Сергій Марченко.

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"Мені складно прийняти аргумент: "Ми - проти, тому що нам потрібно 5% ВВП". МОЗ просить додатково 212 млрд грн. Покажіть, де їх взяти?" - сказав міністр.

Резерви варто шукати в реформуванні та підвищенні ефективності міністерства, вважає Марченко.

"Це - неприємна дискусія, але правильна", - зазначив він.

"Ось дивіться: на ШВЛ передбачено 100 млн грн, у квітні постанову ухвалили, у травні комітет з питань бюджету погодив. Зараз кошти не використані. Забезпечення готовності реагування лабораторних підрозділів - 650 млн грн передбачено, через касу пройшло 466,8 млн грн ...На закупівлю засобів індивідуального захисту передбачено 2,3 млрд грн - використано лише 42,1 млн грн", - додав глава Мінфіну.

Марченко вважає, що збільшення фінансування охорони здоров'я до 5% може відбутися в 2023 році шляхом поступового підвищення цієї динаміки із закладених у 2021 році 4,2% ВВП.

Автор: 

бюджет (2996) Кабмін (14103) Степанов Максим (2196) Марченко Сергій (579) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+4
воровать меньше не пробовали, или то не ваш метод?
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18.09.2020 13:15
+2
Пришла Зрада откель не ждали.
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18.09.2020 13:14
+2
ДУСю потрясти надо.
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18.09.2020 13:21
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скажите где их взять 221 лярд на медицину да повесить вас надо и расстрелять а то чем больше дырка в бюджете тем больше растет благосостояние Ахметова - Коломойского Бубочки и прочей шоблы.....
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18.09.2020 13:13 Відповісти
По вашему, пусть умирают украинцы от болезней... Лучше действительно не растрынькивать финансы на строительствоа" и кокошно-сарафанный шоубиз не в то время, а найти деньги на медицину сейчас для сохранения жизней тех, кто будет ездить по дорогам и ходить на концерты. Как вы думаете?
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18.09.2020 16:14 Відповісти
дороги важнее, а меньше выживет водителей дороги меньше разбиваться будут (с) зелох
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18.09.2020 20:34 Відповісти
Пришла Зрада откель не ждали.
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18.09.2020 13:14 Відповісти
воровать меньше не пробовали, или то не ваш метод?
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18.09.2020 13:15 Відповісти
А что эти министр финансов обсуждает бюджет Украины с путинским интерфаксом?как то подозрительно.
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18.09.2020 13:15 Відповісти
ДУСю потрясти надо.
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18.09.2020 13:21 Відповісти
Молодці що Степанов,що Абрамовский!Прийшла пора виділяти скільки потрібно міністерству для нормальноі роботи,а не скільки залишилося після крадіжок та триньканя грошей в нікуди через некомпетентність та відсутність професіалізму керівників,популістских витрат "аби не гавкали".
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18.09.2020 13:24 Відповісти
ЯК КОРМИТЬ - ТО ДУЛЮ З МАКОМ
ЯК ДОЇТЬ - З ВЕЛИКИМ БАКОМ

(народна лікарська мудрість про відношення чиновників до медицини)
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18.09.2020 13:27 Відповісти
"Минздрав просит дополнительно 212 млрд грн. Покажите, где их взять?" .ЛЕГКО.Вам даже подсказывают где взять,только глаза раззуть надо.Это я про ФБР и США,и их расследованию дел по отмыванию денег Коломойским.Хотя,разделил 212 на 30(ну так,грубо),получил 7 лярдов.Тут одного Бени может не хватить.Он 5,5 вывел из Приватбанка.Где взять еще 1,5,надо подумать.
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18.09.2020 13:49 Відповісти
Бюджет - це питання ВИЖИВАННЯ українців в прямому сенсі цього слова - захиститися та просто вижити при ковіді, мати нормальне здоров'я, хліб на столі в незалежній країні
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18.09.2020 16:07 Відповісти
Управлять страной и финансами надо грамотно. Тогда и люди будут живы, и финансы появятся в достаточном количестве
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18.09.2020 16:16 Відповісти
Покажите, где их взять?" - сказал министр.

"Показываю" - ВСЕМ платить НАЛОГИ причитающиеся, и не ВОРОВАТЬ и МУТИТЬ власть имущим....- еще сможем Фонд Майбутніх Поколінь ( за аналогом Норвегії) фінансувати....- але це не для наших "слуг народних"
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18.09.2020 19:04 Відповісти
 
 