Марченко про відмову Степанова й Абрамовського підтримати проєкт держбюджету: Вони протиставили себе всьому Кабміну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і міністр екології Роман Абрамовський протиставили себе всьому уряду, відмовившись підтримати проєкт державного бюджету на 2021 рік на засіданні Кабінету міністрів 14 вересня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ситуацію з відмовою двох міністрів підтримати проєкт держбюджету.

"Я супроводжую вже третій бюджет через Кабмін, а до того був присутній на трьох інших бюджетних процесах під час роботи в Мінфіні. У моїй практиці не було випадків, коли у міністрів, всупереч політиці Кабміну, була окрема позиція. Бувало, що висловлювали застереження, під протокол озвучували побажання. Але не протиставили себе Кабміну", - сказав Марченко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не готове запропонувати джерела фінансування 212 млрд грн додаткових витрат, на яких наполягає міністр.

"Держбюджет - це документ не Мінфіну, а всього уряду. Це - компроміс, який дозволяє вийти зі збалансованим бюджетом країни. Я думаю, жоден міністр не задоволений повністю витратами на свій сектор. Але це насамперед питання політичної відповідальності", - зазначив Сергій Марченко.

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"Мені складно прийняти аргумент: "Ми - проти, тому що нам потрібно 5% ВВП". МОЗ просить додатково 212 млрд грн. Покажіть, де їх взяти?" - сказав міністр.

Резерви варто шукати в реформуванні та підвищенні ефективності міністерства, вважає Марченко.

"Це - неприємна дискусія, але правильна", - зазначив він.

"Ось дивіться: на ШВЛ передбачено 100 млн грн, у квітні постанову ухвалили, у травні комітет з питань бюджету погодив. Зараз кошти не використані. Забезпечення готовності реагування лабораторних підрозділів - 650 млн грн передбачено, через касу пройшло 466,8 млн грн ...На закупівлю засобів індивідуального захисту передбачено 2,3 млрд грн - використано лише 42,1 млн грн", - додав глава Мінфіну.

Марченко вважає, що збільшення фінансування охорони здоров'я до 5% може відбутися в 2023 році шляхом поступового підвищення цієї динаміки із закладених у 2021 році 4,2% ВВП.