УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5326 відвідувачів онлайн
Новини
4 296 17

Один рік війни НАБУ проти мене: 9000 звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Бахматюк

Один рік війни НАБУ проти мене: 9000 звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Бахматюк

За рік війни НАБУ проти Бахматюка його компанія втратила більше, ніж від втрати активів в окупованому Криму і Донецьку внаслідок російської агресії.

За цей час 9 000 українців втратили роботу, податкові надходження від компанії до бюджету країни зменшились на 50%, а економіка країни втратила 0,3% ВВП. Повідомляють Українські новини.

Про наслідки війни НАБУ проти Олега Бахматюка для економіки країни і бюджету акціонер групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" розповів у своїй колонці для "Української правди".

18 вересня 2020 виповнюється рівно рік з моменту відновлення вже розслідуваної і закритої за відсутністю складу злочину справи проти бізнесмена Олега Бахматюка. За його словами, цей рік показав, наскільки недолугою є система прийняття рішень антикорупційними органами і якими є наслідки цих рішень для держави і для бізнесу. "Ми бачимо дуже цікаву тенденцію: за рік, що минув, рівень підтримки НАБУ і діяльності Ситника впав до дна. Лише 1,1% опитаних повністю підтримують діяльність Ситника на цій посаді. НАБУ має рекордні антирейтинги в оцінці роботи, а рівень зневіри суспільства в декларованій владою боротьбі з корупцією в державі чітко дає оцінку роботі цього органу і його керівника, пише Олег Бахматюк. - Я не буду, звісно, стверджувати, що саме ця справа відкрила очі суспільству на істину цінність перебування Ситника на цій посаді, на красномовну оцінку українцями ефективності діяльності НАБУ. Але справа Писарука і Бахматюка є хорошим прикладом, певним маркером того, що антикорупційна система не працює, що вона є лише імітацією бурхливої діяльності окремих чиновників і інструментом боротьби з особистими чи політичними ворогами".

Бахматюк зазначає, що до початку його переслідування НАБУ по справі рефінансування VAB банку, в групі компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" було створено 30 тисяч робочих місць, сплачені тільки за останні три роки 7,7 млрд податків, 1% ВВП. "Це тисячі реалізованих для місцевих громад соціальних, інфраструктурних, культурних проектів, це підтримка творчих колективів і дитячих спортивних команд. Це компанія, яку я створював з 1991 року. Якраз тоді, коли один з засновників "Центру протидії корупції" відсиджував 10 років за крадіжки, я активно розбудовував 1800 об’єктів в 20 областях України. Тепер той же ЦПК стверджує, що справа проти мене ніякого впливу на компанію не має. Я можу зрозуміти їхні мотиви: люди, які ні дня не працювали руками чи головою в реальному секторі економіки, не розуміють, як тиск на акціонера компанії призводить до обмеження доступу до кредитних ресурсів, обмеження фінансування проектів, рішення контрагентів мінімізувати свої ризики при роботі з компанією, яку "мочать" силовики.", - пише Бахматюк.

Бізнесмен перерахував наслідки для економіки і бюджету країни в результаті його переслідування Артемом Ситником: мінус 9 тисяч робочих місць; закриття порядка 20 птахофабрик, комбікормових заводів; зменшення податкових виплат до бюджету на 50%; зменшення виробництва готової продукції на 30%; зменшення фінансування соціальних проектів у регіонах.

"В усьому світі бізнес, що генерує реальний ВВП, підтримується державою. У нас чомусь все навпаки. Ми не претендуємо на підтримку, ми претендуємо хоча б на те, щоб нас почули чиновники в високих кабінетах і оцінили наслідки. А наслідки є не тільки для Бахматюка і його компанії, наслідки є для економіки України - це прямі зменшення надходжень до бюджету. Агрохолдинг "Авангард" під час російської агресії втратив 30% потужностей. Під час особистої війни Ситника зі мною ми втратили 50% потужностей компанії", - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

Автор: 

суд (11698) Бахматюк Олег (295)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Так отдай долг, и все.
А то как кредит брать - так на все готов, в т.ч. все имущество под поручительство.
А как отдавать - так воешь как собака Баскервилей на болотах.
показати весь коментар
18.09.2020 13:20
+4
Иди нах со своим куриным бизнесом. Загадили всю округу вокруг Василькова, дышать невозможно. Они миллионы зарабатывают, а люди дышать дерьмом должны.
показати весь коментар
18.09.2020 13:51
+3
Ты ещё не отсидел за отжатый совместно с Бродским бизнес Ходорковского в Украине, благодетель выискался.
показати весь коментар
18.09.2020 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так отдай долг, и все.
А то как кредит брать - так на все готов, в т.ч. все имущество под поручительство.
А как отдавать - так воешь как собака Баскервилей на болотах.
показати весь коментар
18.09.2020 13:20 Відповісти
Реальный бизнес "мочить" и "отжимать" проще, чем виртуальный!
Вот и мочат и отжимают.
показати весь коментар
18.09.2020 13:44 Відповісти
кто его мочит? пусть долги отдаст и спит спокойно)))
показати весь коментар
18.09.2020 18:27 Відповісти
Брал в долг?
Отдал?
Спросите у 9000 уволенных.
У меня была ОООшка. Работало 12 человек (плюс директор бухгалтер, уборщица... итого 20), звезд с неба не хватали, но на зарплату (400-600$) и налоги зарабатывали. Я её не закрывал потому, что просили работники. Для проверки остановили на пол года. Ничего не нашли. Написали нарушений по накладным НДС на 1500грн. + штраф. Суд всё скасував. А предприятие пришлось закрыть.
показати весь коментар
19.09.2020 09:43 Відповісти
а как налоговая может остановить предприятие на пол года? от начала до окончания проверки дается максимум 30 дней, ну могут ее продлить еще на 10 дней)))) ты бизмесМЕМ не пиши больше такой пурги никому. потому что ты точно дурной как паравоз)))
показати весь коментар
19.09.2020 15:41 Відповісти
Что можно объяснить человеку не отличающему парОвоз от парАвоза? Он ведь сам умный, небось даже не отличает помидор от электрички.
показати весь коментар
21.09.2020 08:47 Відповісти
это ты сейчас умным хотел показаться?))) по какой статье закрыли твое производство?)))) иди дурачек лучше по порносайтам полазь, оно тебе сейчас нужнее
показати весь коментар
21.09.2020 14:13 Відповісти
Ты ещё не отсидел за отжатый совместно с Бродским бизнес Ходорковского в Украине, благодетель выискался.
показати весь коментар
18.09.2020 13:51 Відповісти
Иди нах со своим куриным бизнесом. Загадили всю округу вокруг Василькова, дышать невозможно. Они миллионы зарабатывают, а люди дышать дерьмом должны.
показати весь коментар
18.09.2020 13:51 Відповісти
Миллиарды. Миллиарды зарабатывают. И еще столько же не платят налогов, в социальные фонды. А послушать, так, выходит, благодетель. В нормальной стране париться бы ему на нарах и отбывать срок с полной конфискацией.
показати весь коментар
18.09.2020 14:08 Відповісти
Цікаво чому це падло ще не сидить?
показати весь коментар
18.09.2020 14:30 Відповісти
Так вернись в Украину и на месте докажи свою невинность, тебя здесь ждут.
показати весь коментар
18.09.2020 14:43 Відповісти
Він не повинен нічого доводити, тим більше зеленим бандитам. Нехай вони доводять. Ідіотські коменти.
показати весь коментар
18.09.2020 19:11 Відповісти
о, боже, какой спич. Давно по Бахматюку волны заказухи не публиковали.

Уходишь с рынка, через свой тупенький шантаж - придут другие, как будь-то конкурентов нет.
показати весь коментар
18.09.2020 16:12 Відповісти
ЦЬому аферисту завжди хтось заважає.
показати весь коментар
18.09.2020 20:41 Відповісти
Вор никогда не скажет правду.
показати весь коментар
18.09.2020 21:13 Відповісти
 
 