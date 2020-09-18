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Новини Бюджет-2021
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Марченко про Держбюджет-2021: "Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде"

Марченко про Держбюджет-2021:

Коштів бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час презентації законопроєкту про Держбюджет-2021 заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава Мінфіну зазначив, що при підготовці проєкту бюджету принциповим було досягти балансу, виходячи з наявних можливостей.

"Бюджетні доходи відображають те, які реально надходження може забезпечити в наступному році економіка без підвищення податків. Ми повністю дотримувалися принципу реалістичності. Всіх відразу заспокою - коштів бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави. Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде", - підкреслив Марченко.

За словами глави Мінфіну витрати виростуть на 65,5 млрд.грн або на 5,1%. На видатки розвитку передбачено майже 175 млрд грн (на 12,4 млрд більше грн порівняно з нинішнім бюджетом).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді представили законопроєкт про Держбюджет-2021.

Марченко про Держбюджет-2021: Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде 01

Также читайте: Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко. ВИДЕО

Автор: 

бізнес (1986) держбюджет (2396) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+2
Расходы на офис Бубочки тоже увеличились на 5.1%?
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18.09.2020 13:18
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"... бо їх не залишиться!"
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18.09.2020 13:16 Відповісти
Расходы на офис Бубочки тоже увеличились на 5.1%?
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18.09.2020 13:18 Відповісти
Мразь,как это без повышения налогов,а твоё драное есв не повышается,неуплату которого в огромном количестве крышует за взятки ревовские взяточники из держпраци?
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18.09.2020 13:19 Відповісти
Марченко о Госбюджете-2021: "Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет" - Цензор.НЕТ 7652
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18.09.2020 13:19 Відповісти
Это выборы . Потерпите , давление восстановится .
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18.09.2020 13:21 Відповісти
...вирівняється
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18.09.2020 13:24 Відповісти
Хто вам повірить?
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18.09.2020 13:22 Відповісти
Дайте мені його за горло потримати!
(с)
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18.09.2020 13:24 Відповісти
почему такая богатая страна одалживает деньги и берет подачки от европы??
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18.09.2020 13:33 Відповісти
почему ты в 45 не замужем и без детей?
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18.09.2020 13:41 Відповісти
...будет "кошмароконвеер"
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18.09.2020 13:40 Відповісти
а дела с финансами всё хуже и хуже
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18.09.2020 13:47 Відповісти
 
 