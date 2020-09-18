Марченко про Держбюджет-2021: "Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде"

Коштів бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час презентації законопроєкту про Держбюджет-2021 заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава Мінфіну зазначив, що при підготовці проєкту бюджету принциповим було досягти балансу, виходячи з наявних можливостей.

"Бюджетні доходи відображають те, які реально надходження може забезпечити в наступному році економіка без підвищення податків. Ми повністю дотримувалися принципу реалістичності. Всіх відразу заспокою - коштів бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави. Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде", - підкреслив Марченко.

За словами глави Мінфіну витрати виростуть на 65,5 млрд.грн або на 5,1%. На видатки розвитку передбачено майже 175 млрд грн (на 12,4 млрд більше грн порівняно з нинішнім бюджетом).

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Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді представили законопроєкт про Держбюджет-2021.

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