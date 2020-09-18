Турчинов: Війна не закінчиться, поки хоч один російський солдат буде на території Донбасу чи Криму. ВIДЕО

Головна небезпека полягає в тому, що президент Володимир Зеленський та його команда дивляться на ситуацію з окупованими територіями через призму своїх піар-заходів і рейтингів, а не національної безпеки України.

Про це заявив екс-Секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю на телеканалі "Еспресо".

За словами Турчинова, Путін рахується тільки з силою, а коли бачить будь-які компроміси та поступки, починає нахабніти, просуваючи все більш і більш жорсткі вимоги. "Пройшло вже понад півтора роки, щоб зрозуміти те, що переговорна позиція росіян схожа на моркву, яку тримають перед віслюком, щоб він біг, куди їм треба".

"Як тільки відбулась зрадницька поступка щодо "інспектування" наших позицій морської піхоти в Шумах, наступного дня вже було 10 "нових вимог", де вбивці наших воїнів повинні "інспектувати і контролювати", – сказав він.

"На превеликий жаль, чинна влада не знає або не хоче знати законодавчих основ, які чітко регулюють повернення окупованих територій", – додав Турчинов, пояснивши, що закон, ухвалений у 2018 році "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей", повністю регламентує діяльність, в тому числі, Збройних Сил, і діяльність інших силових органів в питаннях деокупації Донбасу.

Екс-Секретар РНБО України підкреслив, що будь-яке відведення військ суперечить закону про деокупацію. "В цьому законі Росія чітко визначена як країна агресор, а не як "та сторона". Те, що влада зараз називає "ЛНР, ДНР" - визначається як "окупаційні адміністрації", – нагадав він, – додавши, що саме тому "саджати за стіл переговорів представників окупаційних адміністрацій, а тим більше, пропускати їх на українські позиції – є злочином, за який доведеться відповідати".

"Хочу донести до чинного президента, який пообіцяв у своєму інтерв’ю закінчити війну до кінця поточного року: війна не закінчиться, поки хоч один російський солдат буде на території Донбасу або Криму", – резюмував він.