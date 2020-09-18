Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Заходу на ситуацію з призначенням глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Івано-Франківщині, передає Цензор.НЕТ.

"Я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств. Вони сказали, що вони хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб комісія прозоро працювала і прозоро вибирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки і повністю підтримую", - зазначив президент.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.