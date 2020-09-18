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Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Заходу на ситуацію з призначенням глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Івано-Франківщині, передає Цензор.НЕТ.

"Я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств. Вони сказали, що вони хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб комісія прозоро працювала і прозоро вибирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки і повністю підтримую", - зазначив президент.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Євросоюз (13440)


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Топ коментарі
+53
ПреЗЕдент вынужденно растянулся в политическом шпагате...
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18.09.2020 13:42
+44
Дебіл. Брехливий.

Втім, всі 73/43%зебіли - всі такі, однотипні. Їм про факт - а вони ***********.
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18.09.2020 13:42
+43
та хрен там.

"Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП."
а то, что ему сказали, что недовольны членами комиссии, он пропустил мимо ушей, а слышит только Ахламидию.
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18.09.2020 13:47
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"Зеленський хароший. Бояри - погані".
Всі знають, звідки пішла ця формула. Менталітет нашого "дружнього" північного сусіда приймає це вже майже 500 років (від дня заснування московії/росії).
Невже нам знадобилося 70 років, щоб прийняти цю галіматтю?
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18.09.2020 20:32 Відповісти
Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію - Цензор.НЕТ 2900
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20.09.2020 00:25 Відповісти
Делает вид будто не понимает намека.
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18.09.2020 20:44 Відповісти
всё он понимает...но обязательсятва взятые в Омане-обязывають...
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18.09.2020 22:27 Відповісти
все он понимает...но у него пока нет сценария-а шо делать дальше...он же привык -"па сценарию"...или "Оманскому" или Коломойского...
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18.09.2020 23:00 Відповісти
ветребеньки під ноий рік,
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18.09.2020 21:12 Відповісти
САП будут выбирать люди кремля Медведчука, олигарха коломойшы и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе

Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію - Цензор.НЕТ 939
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18.09.2020 21:36 Відповісти
Антиантикоррупционная прокуратура будет
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19.09.2020 14:53 Відповісти
лицемерие этого преЗедента уже просто зашкаливает...это ж какой г надо быть чтобы всего за полтора года откатить страну во времена яныка...?!
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18.09.2020 22:25 Відповісти
Це ж скільки треба буде років щоби виправити те що зелес...ь накоїла........
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18.09.2020 22:47 Відповісти
Це ж скільки треба буде років щоби виправити те що зелес...ь накоїла........
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18.09.2020 22:58 Відповісти
Ой! " Говорили, балакали ,сіли та й заплакали". Есть такая хорошая фраза в Новом Завете-" по делам їх ви узнаете их". Есть и еще масса народных пословиц, а по сути, народной мудрости, которые переживали подобные процессы в своих воплощениях, тмеют опыт, и этот опыт и мудрость передали в виде кортких посланий. Когда ты слушаешь от человека противоречащие друг другу заявления, смотря куда он приехал! На Юго- востоке этот Клоун говорит о мире с Россией, и выносит мозг разговорами про Олимпиаду! приезжает на Запад- начинает рассказывать о евроинтеграции и вступлении в НАТО. Он говорит то что ВЫ ХОТИТЕ Услышать! А завтра, после очередной дозы, он поставит вопрос о полетах на МАРС! В произведении Горького " На Дне" был такой герой, Лука, который ходил и утешал люмпенов ,всякой ложью, у тебя все будет хорошо! Смирись, так нужно. Ты не виновата, это не " мы такие- жизнь такая" , Мир такой- злой ,не хороший. Судьба, Рок, Дьявол! Всегда легче найти виновного вокруг тебя, чем признавать собственные ошибки. А особенно тогда, когда реально никакого алгоритма действий нет. " Дайте мне точку опоры, и я переврну весь мир". Но точки опоры нет! Оттолкнуться не от чего. Понять и ответить на вопрос - Кто я? Зачем я здесь? А следовательно и нет отведственности за свои поступки. Именно От Вед ствености а не От Вет(о) ственности! Нет пониманя последствий своих действий. " Прости им отче, ибо не Ведают что творят".
Картина маслом, и это Картина Брегеля " Слепцы", когда " слепой" повадырь тащит в пропасть таких же слепых , как и он сам!
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18.09.2020 23:30 Відповісти
Ця комісія обере прозоро, але кого? Зеленський має людей за ідіотів.
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19.09.2020 02:11 Відповісти
зЭ-чму цивилизованный мир в глаза говорит, что оно насквозь коррумпированное дерьмо, а оно с ними, гврт, согласно... это уже диагноз...
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19.09.2020 03:04 Відповісти
малоПИД...роский бенин нарко-Дегенерат.....
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19.09.2020 07:48 Відповісти
бЄНЯ блєфуєт а кловун тявкнув.
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24.09.2020 09:20 Відповісти
Какой однако Зеля искусный дипломат!
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24.09.2020 10:01 Відповісти
зе,не блєфуй перед світом-це соромно і принизливо...тим паче, що поки ти розсікаєш с кортежами і з протянутою рукою...розумієм , що працюєш на.....збагачення "бідного народу" але не страми народ України...
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25.09.2020 08:29 Відповісти
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