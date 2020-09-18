УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5748 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 985 37

Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19

Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19

Підозрюваний у хабарництві колишній "слуга народу" Олександр Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис.

"Підозрюваний не з'явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт із хворим на коронавірус", - сказала речниця.

У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.

Також читайте: Юрченко має відмовитися від депутатського мандата, - Разумков

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

Автор: 

карантин (18172) Антикорупційний суд ВАКС (1956) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Юрченко Олександр (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
А что так можно было?
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
показати весь коментар
18.09.2020 13:57
+13
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 1260
показати весь коментар
18.09.2020 13:53
+13
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 7109
показати весь коментар
18.09.2020 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хитро
показати весь коментар
18.09.2020 13:50 Відповісти
та не.. просто занят он - пивасик тырит в ларьке
показати весь коментар
18.09.2020 14:11 Відповісти
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 1260
показати весь коментар
18.09.2020 13:53 Відповісти
Ахахахаха, красава. Слуги должны иметь своих хозяев, ну а зебилы должны страдать
показати весь коментар
18.09.2020 13:54 Відповісти
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 7109
показати весь коментар
18.09.2020 13:55 Відповісти
А что так можно было?
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
показати весь коментар
18.09.2020 13:57 Відповісти
Ну, наСЕРИВчик, тогда коронавируса не было. Но ты не расстраивайся, у тебя ещё всё впереди. Ведь скоро влсть поменяется.
показати весь коментар
18.09.2020 14:03 Відповісти
Он ещё за 4 бутылки пива не отсидел, ну тех, что в суппермаркете украл, а его в ОПГ "Слуга народа" ЗЕ приянл. ЗеДятлы, таковы ваши избранники, - воры, насильники, рэкетиры, озабоченные хряки, мэрши-воровки, разного рода подонки и умственно отсталые в своём развитии. Теперь понятно, почему вы голосовали за них. Вы такие же и выбрали себе подобных.
РЕЗЮМИРУЮ: Слуга народа - это ТЫ, ЗеДятел.
показати весь коментар
18.09.2020 13:55 Відповісти
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6994
показати весь коментар
18.09.2020 13:59 Відповісти
А ранее были другие, одна элита честных и порядочных?
показати весь коментар
18.09.2020 14:08 Відповісти
Разные были, но чтобы ТАКОЕ и до ТАКОЙ СТЕПЕНИ! Это впервые. А вы поди за них голосовали?
показати весь коментар
18.09.2020 14:59 Відповісти
я не голосовал, но до какой степени? все тоже, в "народном фронте", тоже со словом "народ" даже бывшие киллеры были из ОПГ, куда уже больше или мало мошенников
показати весь коментар
18.09.2020 15:13 Відповісти
ЗеК
показати весь коментар
18.09.2020 13:56 Відповісти
Контактировал с больным на короновирус, а здорового прокурора боится? "Надо, Федя, надо".
показати весь коментар
18.09.2020 13:59 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2020 14:00 Відповісти
Шустрий пройдисвіт.
Інших у служак і не водиться. З одного тіста зроблені.
показати весь коментар
18.09.2020 14:03 Відповісти
Кстати а это идея. Вот совершил преступление и тебя повязали. Приходишь такой в суд, тебе избирают меру пресечения, а ты такой, а я контактировал с коронованым вирусом человеком. И тебя отпускают. И в се счастливы и сваты по телевизору
показати весь коментар
18.09.2020 14:07 Відповісти
Хорошую отмазку нашёл в стиле слуг Урода
показати весь коментар
18.09.2020 14:11 Відповісти
Клетчатое одеяло и каталка - "преданья старины глубокой".
показати весь коментар
18.09.2020 14:23 Відповісти
Ну тогда его либо в изолированную камеру, либо в камеру с выявленными носителями короны.
показати весь коментар
18.09.2020 14:12 Відповісти
Это возможно только в том случае, если бы на его месте был бы какой-то дурачок.
показати весь коментар
18.09.2020 14:26 Відповісти
Представляю сете если бы в суд вызывали Турчинова и он не пришел под таким же предлогом...
Тут бы зебуины в эпилептических припадках бились!
Это как минимум.
показати весь коментар
18.09.2020 14:13 Відповісти
Хряк не приходил сколько раз ? И пох. Юрченко надо было в музее Гончара выставку пивных этикеток открыть.
показати весь коментар
18.09.2020 14:17 Відповісти
Было такое зимой с Порошенком, даже решение о принудительном приводе пытались вынести.
показати весь коментар
18.09.2020 14:18 Відповісти
Потом он заболеет, далее заболеет его адвокат, здание суда заминируют, судья уйдет в отпуск, дело передадут в др. инстанцию, поменяется генпрокурор, назначат 32 доп. экспертизы по делу, истечет срок исковой давности и вуаля! Юрченко снова честный, хотя и несколько обедневший гражданин!
показати весь коментар
18.09.2020 14:14 Відповісти
В Шарите улетит спасать жизнь-здоровье.Технология отработана до мелочей.В шахматах такое назвали бы "Защита Тимошенко"
показати весь коментар
18.09.2020 14:19 Відповісти
Защита Тимошенко - цугцванг в коляске.
показати весь коментар
18.09.2020 15:30 Відповісти
На пиво хоть что-то и останется, не тырить же его.
показати весь коментар
18.09.2020 14:29 Відповісти
А завтра скаже,що контактував з рептилоїдом з планети Нібіру...
показати весь коментар
18.09.2020 14:15 Відповісти
На год точно такая отмазка прокатит.
показати весь коментар
18.09.2020 14:17 Відповісти
На следующий раз заявит, что контактировал с проституткой.
показати весь коментар
18.09.2020 14:21 Відповісти
Нє, анал табу, це тобі навіть Яременко підтвердить...
показати весь коментар
18.09.2020 15:31 Відповісти
Так спецпризначенці всі в масках. За іпальнік, руки в кайданки і примусове в суд. А там нехай карантин посидить один в стакані.
показати весь коментар
18.09.2020 14:27 Відповісти
Але поки в буцегарні не будуть сидіти крадуни-спільники Пєця і Зєля, нічого в країні на краще не зміниться.
показати весь коментар
18.09.2020 14:31 Відповісти
Суліма Іван - російський шпигун, поки не будуть сидіти Пєця, Зєля і Іван нічого в країні на краще не зміниться!
показати весь коментар
18.09.2020 15:35 Відповісти
Тягне час...Після виборів ця публічна порка стане не актуальною...
показати весь коментар
18.09.2020 17:03 Відповісти
Логично.
показати весь коментар
18.09.2020 19:10 Відповісти
 
 