УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5731 відвідувач онлайн
Новини Бюджет-2021
3 142 29

Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ"

Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд:

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що закладений у законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021" дефіцит бюджету на рівні 270 млрд гривень не є проблемою.

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього року дефіцит 300 млрд. Зараз уже вересень. Залишилося до кінця року три місяці. Знайдемо можливість цього року профінансувати, знайдемо і в майбутньому. Це не проблема, це технічна річ. Складнощі можуть виникати тільки тоді, коли потрібно буде знаходити ліквідність у пікові періоди", - сказав він.

"Це нормально, коли ви позичаєте, віддаєте дорогі борги попередніх періодів дешевше, показуєте свою репутацію, кредитоспроможність, підвищуєте свої кредитні рейтинги і показуєте, що ви приваблива країна. Розмови про те, що давайте забудемо про борги і спишемо їх - це про іншу країну", - додав Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про Держбюджет-2021: "Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде"

Автор: 

держбюджет (2396) дефіцит (559) Марченко Сергій (579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 2880
показати весь коментар
18.09.2020 14:17
+11
За день печатнем!
показати весь коментар
18.09.2020 14:14
+8
ну техническая такая...ловкость рук и никакого мошенничества

Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 3679
показати весь коментар
18.09.2020 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За день печатнем!
показати весь коментар
18.09.2020 14:14 Відповісти
Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 2880
показати весь коментар
18.09.2020 14:17 Відповісти
Конец эпохи бедности и наступает эпоха нищеты это обещал ЗЕ трепач а мы не поняли его шутку

До конца года 45% украинцев окажутся за чертой бедности
18.09.2020, 14:01 • 53 • https://uainfo.org/blognews/1600426032-do-kontsa-goda-45-ukraintsev-okazhutsya-za-chertoy-bednosti.html#mc-container 0

В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения.
Об этом https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, опубликованные в пятницу, 18 сентября.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1598355210-bereza-zarplaty-rastut-kogda-ekonomika-na-podyome-a-esli.html Береза: Зарплаты растут, когда экономика на подъёме, а если пытаться делать это искусственно, то получается Венесуэла
По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1598346030-pidvishchennya-zarobitnoyi-plati-potribne-ale-ne-****************.html Підвищення заробітної плати потрібне, але не волюнтаристським шляхом напередодні виборів, - експерт
"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://korrespondent.net/ukraine/4275248-bednost-kosnetsia-pochty-polovyny-ukrayntsev Корреспондент
показати весь коментар
18.09.2020 14:15 Відповісти
Для 73% зебилов перевожу смысл этого посыла - в 2020 году просрали 300 лярдов, а в 2021 просрём еще 270 !
Вам преЗедент и его картель!
Ку-ку буратины!
показати весь коментар
18.09.2020 14:15 Відповісти
А їм "какая разніца" - вони ж навіть не знають, що сьогодні розглядається проект бюджету на 2021 рік - їм по телебаченню навішають лопшину на вуші, що все збалансовано і найголовніша "лапша" буде підняття мінімалки до 6 та 6,5 тис.грн. (а лохам більше і не потрібно нічого чути - і це нажаль спрацює).
показати весь коментар
18.09.2020 14:24 Відповісти
Заявлениям зеленых жуликов, аферистов, воров и придурков уже даже не удивляешься..
Для них нагло шарить в карманах украинского народа - техническая вещь. Гни-иды.
показати весь коментар
18.09.2020 14:16 Відповісти
ну техническая такая...ловкость рук и никакого мошенничества

Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 3679
показати весь коментар
18.09.2020 14:17 Відповісти
Взятки теперь тоже надо перевести в разряд "технической вещи". И все станет нормально: взяточники исчезнут, а вместо них появятся "техники по эксплуатации финансовых ресурсов". И все, коррупция побеждена.
показати весь коментар
18.09.2020 14:18 Відповісти
Все деньги ушли на зарплату учителям...
показати весь коментар
18.09.2020 14:18 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306882146242572294 2 ч

Анекдот по названием "Бюджет-2021" представляют клоунам в ВР.
показати весь коментар
18.09.2020 14:19 Відповісти
Это не проблема, это техническая вещь. - tochno, zapuskai sharmanku po proizvodstvu grivni. sdelaite vseh razom i polnij budzjet.
показати весь коментар
18.09.2020 14:19 Відповісти
Глава Минфина признал задержку транша от Всемирного банка для Украины
показати весь коментар
18.09.2020 14:24 Відповісти
Кредит на карте не проблема техническая вещь
показати весь коментар
18.09.2020 14:24 Відповісти
"техническая проблема"... для ПЕЧАТНОГО СТАНКА!
показати весь коментар
18.09.2020 14:27 Відповісти
Найдем возможность в этом году профинансировать, найдем и в будущем. Это не проблема, это техническая вещь. Сложности могут возникать только тогда, когда нужно будет находить ликвидность в пиковые периоды"



учитесь как нужно ссать в глаза избирателям!
классика жанра!!!!
ай да молодцы!
твари.
показати весь коментар
18.09.2020 14:36 Відповісти
Друкарський станок уже пече на повну.

Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 9006
показати весь коментар
18.09.2020 14:38 Відповісти
Не знаю, як хто, але сьогодні я помітив, що олія подорожала півторачка з 34 до 40грн за пляшку; цукор - з 13,50 до 14,5 за кг. - і це - в сезон! Не знаю, який механізм аграрії і переробники застосували - але однозначно оцей майбутній дефіцит бюджету вплинув... Ну, і долар "піднявся" (читай: гривня падає) - не випадково....
показати весь коментар
18.09.2020 14:39 Відповісти
Спасибо зеле скоро зарплату миллионами будем получать.
показати весь коментар
18.09.2020 15:02 Відповісти
Все знают, что техническая.
Дорисовали нолики в компьютере, и можно распределять по карточкам.
Товаров только от этого не станет больше!
показати весь коментар
18.09.2020 14:42 Відповісти
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 2681
показати весь коментар
18.09.2020 14:55 Відповісти
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 1395
показати весь коментар
18.09.2020 14:56 Відповісти
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
18.09.2020 14:58 Відповісти
Не помню таких сумм дефицита при Порохе.
показати весь коментар
18.09.2020 15:12 Відповісти
Потому, что он воровал в бюджет....
показати весь коментар
18.09.2020 15:25 Відповісти
Какой-то грустный этот Марченко, аж жалко сердешного. Трудно рассказывать о полном ЗЕбздецу в следующем году, понимая, что 300 млрд нужно найти в течении трех месяцев еще этого года.
показати весь коментар
18.09.2020 15:57 Відповісти
думает мвф ему опять бабки даст
показати весь коментар
18.09.2020 16:50 Відповісти
Подумаешь 270 лядров проблема... Неделя работы печатного станка
показати весь коментар
18.09.2020 18:42 Відповісти
Тобто по факту буде мільйярдів 500...
показати весь коментар
18.09.2020 20:52 Відповісти
 
 