Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ"
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що закладений у законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021" дефіцит бюджету на рівні 270 млрд гривень не є проблемою.
Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цього року дефіцит 300 млрд. Зараз уже вересень. Залишилося до кінця року три місяці. Знайдемо можливість цього року профінансувати, знайдемо і в майбутньому. Це не проблема, це технічна річ. Складнощі можуть виникати тільки тоді, коли потрібно буде знаходити ліквідність у пікові періоди", - сказав він.
"Це нормально, коли ви позичаєте, віддаєте дорогі борги попередніх періодів дешевше, показуєте свою репутацію, кредитоспроможність, підвищуєте свої кредитні рейтинги і показуєте, що ви приваблива країна. Розмови про те, що давайте забудемо про борги і спишемо їх - це про іншу країну", - додав Марченко.
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До конца года 45% украинцев окажутся за чертой бедности
18.09.2020, 14:01 • 53 • https://uainfo.org/blognews/1600426032-do-kontsa-goda-45-ukraintsev-okazhutsya-za-chertoy-bednosti.html#mc-container 0
В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения.
Об этом https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, опубликованные в пятницу, 18 сентября.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
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По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
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"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
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https://korrespondent.net/ukraine/4275248-bednost-kosnetsia-pochty-polovyny-ukrayntsev Корреспондент
Вам преЗедент и его картель!
Ку-ку буратины!
Для них нагло шарить в карманах украинского народа - техническая вещь. Гни-иды.
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1306882146242572294 2 ч
Анекдот по названием "Бюджет-2021" представляют клоунам в ВР.
учитесь как нужно ссать в глаза избирателям!
классика жанра!!!!
ай да молодцы!
твари.
Дорисовали нолики в компьютере, и можно распределять по карточкам.
Товаров только от этого не станет больше!