Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ"

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що закладений у законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021" дефіцит бюджету на рівні 270 млрд гривень не є проблемою.

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього року дефіцит 300 млрд. Зараз уже вересень. Залишилося до кінця року три місяці. Знайдемо можливість цього року профінансувати, знайдемо і в майбутньому. Це не проблема, це технічна річ. Складнощі можуть виникати тільки тоді, коли потрібно буде знаходити ліквідність у пікові періоди", - сказав він.

"Це нормально, коли ви позичаєте, віддаєте дорогі борги попередніх періодів дешевше, показуєте свою репутацію, кредитоспроможність, підвищуєте свої кредитні рейтинги і показуєте, що ви приваблива країна. Розмови про те, що давайте забудемо про борги і спишемо їх - це про іншу країну", - додав Марченко.

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