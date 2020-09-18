За незаконне виготовлення та продаж сигарет затримали 12 громадян України в Польщі

Співробітники познанського відділення Центрального слідчого бюро поліції знешкодили злочинну групу, яка здійснювала незаконне виробництво і торгівлю сигаретами. Минулого тижня затримано 16 осіб, з яких 12 - це громадяни України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Вилучено майже 5,8 млн штук сигарет, майже 1,7 тонн нарізаного тютюну і кілька піддонів з напівфабрикатами.

Також вилучено близько 1 мільйона злотих (понад 330 000 євро) готівкою і три автомобілі, в тому числі одна вантажівка, якою сигарети - зі знаком відомого світового бренду - вивозили з Польщі. Незаконна фабрика розташовувалася в господарському приміщенні. У будинку на цій же ділянці проживали 13 осіб, з яких 12 - громадяни України. Проведено обшук у кількох десятках квартир.

Затриманих заарештували на 3 місяці.

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Як повідомляється, злочинна група діяла на території Любуського і Великопольського воєводств з листопада 2019 року.

Збитки від несплати податків оцінені попередньо в 6,5 мільйона злотих (1,46 мільйона євро). Однак, встановлено, що сигарети, ймовірно, продавали за кордоном. В такому випадку збитки Державної скарбниці несплати акцизного податку, ПДВ і митних платежів можуть досягати майже 40 млн злотих (майже 9 млн євро).