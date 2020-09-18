Міністр фінансів Марченко про можливу відставку: "Я нормально за ці 6 місяців виконую свої обов'язки"

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що виконуватиме свої обов'язки, поки є до нього є довіра.

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання парламенту, відповідаючи на питання про його можливу відставку, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відставка річ раптова. Вона може або відбутися, або ні. До того часу, поки до мене є довіра, я виконую свої обов'язки. Ні - окей", - сказав Марченко.

"Міністром фінансів я став 30 березня, коли у нас була пандемія, локдаун, криза, секвестр бюджету, і всі думали: хто ж цей дивний міністр фінансів, який піде в цей період бути міністром фінансів. Я нормально за ці 6 місяців виконую свої обов'язки , гідно справляюся з викликами, як і весь уряд. Будуть до мене запитання - готовий відповідати", - додав він.

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Нагадаємо, раніше глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускав, що в Кабінеті Міністрів України відбудеться ротація міністра фінансів.