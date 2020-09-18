Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в проєкті бюджету на 2021 рік передбачено збільшення витрат на Офіс Президента, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Верховної Ради і секретаріату Кабміну.
Про це Марченко сказав у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання про те, чому збільшено видатки на правоохоронні органи і Офіс Президента.
"Офіс Президента ми збільшили, тому що там зарплати нижчі, ніж в апараті Верховної Ради і секретаріаті Кабміну. Є необхідність забезпечити ремонт літаків - і це також нормальна практика. Правоохоронні органи - виконуємо положення закону ... Ми робимо все можливе, щоб це бюджет був реальним, збалансованим і адекватним ", - сказав він.
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів Цензор.НЕТ, що проєктом бюджету передбачено збільшення видатків на ОП на 39%.
"Я не пам'ятаю, що в бюджеті було збільшення зарплат лікарів на 39%, або пенсій на 39%, або соціальних витрат. Але кому точно збільшили витрати - це Офісу Президента і пану президенту на 39%. А на Державне управління справами (ті, які займаються державними дачами, курортами, санаторіями) - на 33%. Правоохоронні органи - починаючи від прокуратури - на 20% і закінчуючи СБУ і ДБР - теж збільшені на 20-23%, навіть 40%. Так для кого цей бюджет закінчує епоху бідності?" - обурився Железняк.
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ОП ,потім ті їх. Не будуть же вони з вчителями або врачами гратись в догонялки .
Таке обгрунтування підвищення - курам на сміх , ні сорому ,ні совісті !
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
ненажери, скоро вас усіх нагодують українскою землею.
ЗЕ только хамил и ерничал.
А от ця мразота, реальна.
За часів Порошенка зарплата у них маленька була.
Зелі взагалі армія не потрібна.
А еще она ниже чем в еропейских кабминах! А еще я знаю, когда не устраивает зарпплата, то ищут другую работу.
Привідіть штати по чисельності "з-за Пороха" - і буде навіть економія.
и про ремонт самолетов которые зебуин грозился продать - тоже весело
а теперь ремонт