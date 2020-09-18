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Новини Бюджет-2021
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Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко

Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в проєкті бюджету на 2021 рік передбачено збільшення витрат на Офіс Президента, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Верховної Ради і секретаріату Кабміну.

Про це Марченко сказав у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання про те, чому збільшено видатки на правоохоронні органи і Офіс Президента.

"Офіс Президента ми збільшили, тому що там зарплати нижчі, ніж в апараті Верховної Ради і секретаріаті Кабміну. ​​Є необхідність забезпечити ремонт літаків - і це також нормальна практика. Правоохоронні органи - виконуємо положення закону ... Ми робимо все можливе, щоб це бюджет був реальним, збалансованим і адекватним ", - сказав він.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів Цензор.НЕТ, що проєктом бюджету передбачено збільшення видатків на ОП на 39%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ"

"Я не пам'ятаю, що в бюджеті було збільшення зарплат лікарів на 39%, або пенсій на 39%, або соціальних витрат. Але кому точно збільшили витрати - це Офісу Президента і пану президенту на 39%. А на Державне управління справами (ті, які займаються державними дачами, курортами, санаторіями) - на 33%. Правоохоронні органи - починаючи від прокуратури - на 20% і закінчуючи СБУ і ДБР - теж збільшені на 20-23%, навіть 40%. Так для кого цей бюджет закінчує епоху бідності?" - обурився Железняк.

Автор: 

держбюджет (2396) фінансування (3127) Марченко Сергій (579) Офіс Президента (2025) Железняк Ярослав (552)


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Топ коментарі
+28
А чому витрати на армію зменшили ?
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
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18.09.2020 14:58
+18
Там одни миллионеры, на кой им зарплата!
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18.09.2020 14:58
+17
Зменшення витрат на оборону та збільшення на офіс президента(ермака - резидета расії), генпрокурора(котрий екзамени не може здати), МВС. Безвіз тріщить. Земразі навіщо ви віддали країну на поталу ворогу? Навіщо ви встановлюєте режим яника 2.0, котрий є вассалом східного сусіда? Бо у вас недостатньо інформації? В епоху інтернету це не виправдання! Бо ви дауни? Тоді навіщо узагалі ходити на вибори? Ви стадо, СТАДО, котре узагалі не варте власної держави!!
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18.09.2020 14:57
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Зменшення витрат на оборону та збільшення на офіс президента(ермака - резидета расії), генпрокурора(котрий екзамени не може здати), МВС. Безвіз тріщить. Земразі навіщо ви віддали країну на поталу ворогу? Навіщо ви встановлюєте режим яника 2.0, котрий є вассалом східного сусіда? Бо у вас недостатньо інформації? В епоху інтернету це не виправдання! Бо ви дауни? Тоді навіщо узагалі ходити на вибори? Ви стадо, СТАДО, котре узагалі не варте власної держави!!
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18.09.2020 14:57 Відповісти
Там одни миллионеры, на кой им зарплата!
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18.09.2020 14:58 Відповісти
Посаду продав- купив маєток)))
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18.09.2020 15:05 Відповісти
А знизити зарплати в Раді до рівня ОПи, такий варіант не розглядали...
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18.09.2020 15:21 Відповісти
А навіщо їм такий варіант . Це ж між ними таке змагання ,тепер ВР буде наздоганяти
ОП ,потім ті їх. Не будуть же вони з вчителями або врачами гратись в догонялки .
Таке обгрунтування підвищення - курам на сміх , ні сорому ,ні совісті !
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18.09.2020 16:33 Відповісти
А чому витрати на армію зменшили ?
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
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18.09.2020 14:58 Відповісти
Потому что увеличение затрат на ОП прописано в Минских соглашениях, которые подписывал Порошенко. Украина просто вынуждена из выполнять
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18.09.2020 15:09 Відповісти
Ага и в рублях 😉
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18.09.2020 15:15 Відповісти
Да Порох он такой - подложил свинью 10 правительствам вперед
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18.09.2020 15:23 Відповісти
XXXL
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18.09.2020 15:29 Відповісти
ОП - это он .
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18.09.2020 16:18 Відповісти
та да, починай розповідати про ваше зубожіння..
ненажери, скоро вас усіх нагодують українскою землею.
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18.09.2020 14:59 Відповісти
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко - Цензор.НЕТ 551
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18.09.2020 14:59 Відповісти
Клоунеску на нары!
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18.09.2020 15:00 Відповісти
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко - Цензор.НЕТ 2308
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18.09.2020 15:00 Відповісти
Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко - Цензор.НЕТ 9599
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18.09.2020 15:12 Відповісти
ЗЕ никому ничего и никогда не обещал, народ насмотрелся голобородька просто.
ЗЕ только хамил и ерничал.
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18.09.2020 15:17 Відповісти
Одних мразей выгнали,пришли мрази в квадрате,и тем и другим всегда было мало.
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18.09.2020 15:01 Відповісти
Тіх, «мразями», зробило телебачення, і прикормлені россією пропагандони.
А от ця мразота, реальна.
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18.09.2020 15:15 Відповісти
більше того, пистячий 73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/429889 брав в цьому щонайкативнішу участь. А тепер показушно бідкається.
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18.09.2020 15:21 Відповісти
Ти їж, не відволікайся.
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18.09.2020 15:52 Відповісти
Голохвостому на велик, жену, собаку не хватает
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18.09.2020 15:01 Відповісти
Гниды народа.
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18.09.2020 15:02 Відповісти
миллиард на зарплаты?! а вы не уху ели?!
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18.09.2020 15:02 Відповісти
А на освіту зменшили, бо зарплати там більші, аніж у КМ.
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18.09.2020 15:03 Відповісти
так вчитель 5000 долярів отримує !
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18.09.2020 15:09 Відповісти
Це завуч 5000$ отримує.А простий учитель якісь жалюгідні 4000$/
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18.09.2020 15:41 Відповісти
Нє-нє-нє. Це тільки ставка. А плюс ще перевірка зошитів, класне керівництво...
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18.09.2020 15:53 Відповісти
Верховна Рада - конституционный орган, а Офис президента - самоназначенцы. Министр финансов поддерживает узурпаторов?
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18.09.2020 15:05 Відповісти
Нижче зарплати у них? Важко коментувати цю заяву...одні матюки...
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18.09.2020 15:05 Відповісти
Очень правильное решение.... А через пару месяцев они повысят зарплаты аппарату кабмина и Верховной Рады.... Чтобы не были меньше, чем у президентской обслуги.... И так далее...
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18.09.2020 15:06 Відповісти
Оно воно шо.
За часів Порошенка зарплата у них маленька була.
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18.09.2020 15:08 Відповісти
А ВСУ на 60 000 з якої причини скоротили?
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18.09.2020 15:08 Відповісти
Здогадайся...
Зелі взагалі армія не потрібна.
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18.09.2020 15:10 Відповісти
Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко - Цензор.НЕТ 1758
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18.09.2020 15:19 Відповісти
не слишком ли дорогой у нас клоун-почтальен?
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18.09.2020 15:08 Відповісти
"Офис Президента мы увеличили, потому что там зарплата ниже, чем в аппарате Верховной Рады и секретариате Кабмина.Источник: https://censor.net/ru/n3220107

А еще она ниже чем в еропейских кабминах! А еще я знаю, когда не устраивает зарпплата, то ищут другую работу.
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18.09.2020 15:10 Відповісти
увеличение расходов на Офис Президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина. Источник: https://censor.net/ru/n3220107 исходя из столь,,убедительного АРГУМЕНТА" следует внять!понять!! и ожидать очередного витка,,подъёма неподъёмных зарплат" верхней рады!!и кабмина!!так как теперь эти два органа окажутся ,,малооплачиваемыми"(либо,,малоимущими"кому как нравится)
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18.09.2020 15:12 Відповісти
Іх потрібно давно розігнати,а ім зарплату добавили. За що?Що довели державу до краю,що рівень життя з кожним днем падає ?Не в них,людей...
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18.09.2020 15:13 Відповісти
та ти взагалі повинна лизати бубочку; тобі, 73/43%зебілці, і цього вистачить
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18.09.2020 15:25 Відповісти
а що, https://censor.net/ru/user/474794 - адміни знесли?
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18.09.2020 15:27 Відповісти
Можно и по другому сровнять расходы на Офис Президента, если уменьшить зарплату аппарату Верховной Рады и секретариата...
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18.09.2020 15:15 Відповісти
роздули апарат - і зменшились зарплати. Логічно. Проста математика.
Привідіть штати по чисельності "з-за Пороха" - і буде навіть економія.
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18.09.2020 15:18 Відповісти
«Да нє за то оні кровь на Трускавєцкіх фронтах пролівалі !!!»
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18.09.2020 15:28 Відповісти
Не для того"зелень"к власти пришла дабы сокращаться...Понаплодила она уже всяких министерств чрез меру и штаты их раздула...Неньке уже в тяготу содержать столько гослужащих с их зарплатами и заоблачным пенсионом..
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18.09.2020 15:37 Відповісти
Нада им субсидии оформить...
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18.09.2020 15:43 Відповісти
Может нужно снизить в Раде?
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18.09.2020 15:49 Відповісти
Кредиты набрали и проедают и жируют. Это пир во время чумы - коронавируса.
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18.09.2020 16:02 Відповісти
У меня тоже ниже чем у аппарата верховной рады... Куда обращаться?
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18.09.2020 16:08 Відповісти
отмазка гениальная
и про ремонт самолетов которые зебуин грозился продать - тоже весело
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18.09.2020 16:45 Відповісти
так надо было понизить аппарату рады
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18.09.2020 16:47 Відповісти
Так вот где все учителя засели! В #ОПе !
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18.09.2020 16:51 Відповісти
нужно "продать к чертовой матери" президентские самолеты (с)

а теперь ремонт
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18.09.2020 17:07 Відповісти
Диспропорции в наших зарплатах и пенсиях они не видят.....а вот ОП это святое!..
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18.09.2020 17:16 Відповісти
І що, немає патріотів, готових декілька років попрацювати заради держави за зарплату набагато вище середньої?
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18.09.2020 17:21 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/18/665279/ Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту
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18.09.2020 18:27 Відповісти
Українці, на жаль, сприймають будь-яке, навіть алогічне, пояснення зеленої влади. Трішки поскубуться на сайтах, але більшість не реагує. Такого раніше ніколи не було.
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18.09.2020 18:30 Відповісти
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко... А можно наоборот снизить у аппарата Рады до уровня ОХвиса?
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18.09.2020 18:39 Відповісти
Невже то вони з голоду попухли?
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18.09.2020 19:13 Відповісти
Ублюдки зеленые когда вы уже нажрётесь?
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18.09.2020 19:48 Відповісти
 
 