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Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську. ФОТО

Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську. ФОТО

Застряглі на кордоні хасиди сьогодні масово покидають пункт пропуску "Нова Гута". Зараз, як повідомили в Гомельській прикордонній групі, на кордоні залишилося близько 150 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY.

Сьогодні вранці хасиди почали збиратися назад. Вони повертаються в Білорусь, так і не потрапивши в Україну. Надії на те, що українська сторона їх впустить, не залишилося навіть у найвідчайдушніших паломників.

А вже через кілька годин розпочнеться святкування іудейського нового року - Рош га-Шана. Увечері п'ятниці і два наступні дні хасидам заборонено що-небудь робити, в тому числі і пересуватися. Отже, якщо вони не встигнуть виїхати з пункту пропуску до вечора, то їм доведеться залишатися там ще кілька днів. А погода ще вчора сильно зіпсувалася: на Гомельщину прийшов циклон, похолодало, почалися дощі.

Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську 01

Сьогодні до хасидів приїжджали дипломати з посольства Ізраїлю в Білорусі. Про що посол Алон Шогам розмовляв з прочанами, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!"

МНС вже прибирає в пункті пропуску теплі намети, свій табір через пару годин планує згорнути і Червоний Хрест.

Хасиди залишають кордон на автобусах і таксі - за словами очевидців, біля пункту пропуску зараз утворився затор із машин.

Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську 02

Частина паломників планують їхати в Гомель, частина - в Пінськ. Декому вдалося придбати квитки на літак, і вони полетять додому.

Відомо, що в Гомелі хасиди заселяються в міські готелі, а також знімають агросадиби і квартири.

Тут вони планують пробути до понеділка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про хасидів: законодавство України повинні всі поважати незалежно від громадянства чи віросповідання

Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську 03
Фото: сайт TUT.by

Нагадаємо, що у хасидів існує традиція відвідувати святі місця, пов'язані з хасидизмом. Паломники-хасиди щорічно приїжджають в Умань, щоб відсвяткувати іудейський Новий рік (Рош га-Шана, в цьому році відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана, який жив в XVIII-XIX століттях. Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у своєму житті побувати на його могилі. І найкращим часом року, коли це можна зробити, вважається Рош га-Шана. Якщо його провести з молитвою біля могили святого, то наступний рік буде дуже щасливим для них, впевнені вони. Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів в цьому році в традиційному форматі неможливий через COVID-19. 28 серпня Україна закрила кордон, але хасиди вирішили спробувати в'їхати через Білорусь. Білоруські прикордонники їх випустили, а українські - не впустили. У підсумку тільки між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" застрягло близько 1200 паломників.

Автор: 

Білорусь (7938) хасиди (176)


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Топ коментарі
+22
Дошло наконец. А Украина молодец, что заставила соблюдать законы.
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18.09.2020 14:58
+16
Зеля, твои обрезанные побратимы никогда тебе этого не простят
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18.09.2020 14:59
+11
Клован тоже насрал, но улетать не хочет.🤔
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18.09.2020 15:02
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Дошло наконец. А Украина молодец, что заставила соблюдать законы.
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18.09.2020 14:58 Відповісти
Зеля, твои обрезанные побратимы никогда тебе этого не простят
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18.09.2020 14:59 Відповісти
проклянуть, 100%
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18.09.2020 15:00 Відповісти
Хасиды уже по всякому просили, умоляли цадика Зеленского, что бы он пустил их в Умань к цадику Нахману... даже гимн играли и восхваляли цадика Зеленского... Но не помогло
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18.09.2020 15:03 Відповісти
ну, шоб быть цадиком, надо, хоть и специфически, но быть умным. чего про *********** сказать не выходит..
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18.09.2020 15:07 Відповісти
Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске - Цензор.НЕТ 343
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18.09.2020 15:09 Відповісти
им надо было выучить: "дякую, дуже дякую"... у зели ведь вышло
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18.09.2020 15:16 Відповісти
Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську - Цензор.НЕТ 6005
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18.09.2020 16:09 Відповісти
"Блазень" побоявся, що після розпорядження щодо пропуску хасидів до Умані українці зроблять йому повторне "обрізання"... Обріжуть яйця...
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18.09.2020 15:12 Відповісти
Один раз отпразднуют. Потом их туда врядли пустят.
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18.09.2020 14:59 Відповісти
Ну Беларусь далеко не толерантная Украина. Там можно и огрести за свои проделки.
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18.09.2020 15:10 Відповісти
Там и без проделок можно огрести дубинками ОМОНа...
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18.09.2020 15:20 Відповісти
А сміття після них скільки....
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18.09.2020 15:00 Відповісти
зато кошерное, этим и будут комунальники тешиться, там только в кусты опасно теперь заходить, "мины"
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18.09.2020 15:15 Відповісти
вони як голуби: прилетіли, насрали й далі полетіли..
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18.09.2020 15:01 Відповісти
Клован тоже насрал, но улетать не хочет.🤔
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18.09.2020 15:02 Відповісти
у нього ніхто питати не буде
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18.09.2020 15:11 Відповісти
Приятная новость для Гомеля и Пинска.Проснутся утром , а город занят Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске - Цензор.НЕТ 9785
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18.09.2020 15:06 Відповісти
У хасидів є УНІКАЛЬНА можливість порівнять українських і ізраїльських поліцаїв, з білоруськими "мєнтами"... Адже, думаю, свої звички подебоширить по п"янці, вони не покинуть лише тому, що місце святкування зміниться...
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18.09.2020 15:10 Відповісти
З чим сябрів і вітаємо!
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18.09.2020 15:11 Відповісти
Теперь пограничники могут приветствовать друг друга - "Слава Циклону".
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18.09.2020 15:16 Відповісти
Вода и еда. Хасидам предлагали не быть голодными. Полевые кухни с перловкой и куриной тушенкой. Ого!Так нет. Кошерная еда, мука должна быть просеяна через сито, где 1 см.кв. д.б.не менее 70-ти дырочек(эксперт обязан проверить количество дырочек кончиком иглы). Это хорошо, что хасиды массово покидают беларусско-украинскую границу. Домой! Конец истории путешествия и песен и плясок. С новым годом. Как бы так..
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18.09.2020 15:26 Відповісти
а нам пофіг, нехай памятають як їх Бульбашенко підставив. і у нас теж такої фігні немає, вони наших не пускають, нехай на собі відчують як це. Тому око за око, так їх Тора вчить?
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18.09.2020 16:10 Відповісти
Шо, Моссад готовится кончить гидранта?
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18.09.2020 16:11 Відповісти
а українці тут яким боком-жиди не пустили жидів-рідня,розберуться між собою
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18.09.2020 16:28 Відповісти
Ось така вийшла у цьому році: здравствуй опа Новий год. Хасиди нам цього не пробачать, та міжнародна спільнота буде засуджувати за святковий антисемітизм.
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18.09.2020 16:11 Відповісти
Хассидам и остальным отключеным от телевизора эту политику не понять - Украина не может впустить пару тыс. паломников с соблюдением карантинных норм. А в то время как светские Израильтяне свободно уезжают в Европу на недельку-две осенних праздников.
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18.09.2020 16:22 Відповісти
С понедельника будут всех пускать, в том числе китайцев безвизово. Но нам это уже не расскажут. Главный месседж для "пересічного" - вирус свирепствует, всем сидеть дома и дышать в тряпочку, никаких митингов - Зе даже хасидов под конвоем не пустил!
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18.09.2020 16:28 Відповісти
Не пустили друзів Пу, сміливі, аднака.
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18.09.2020 16:42 Відповісти
Не мелите *уйни, в Умани сейчас полно хасидов, еще больше, чем в прошлые года. Зачем вообще нужна была эта клоунада?
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18.09.2020 19:48 Відповісти
 
 