Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську. ФОТО

Застряглі на кордоні хасиди сьогодні масово покидають пункт пропуску "Нова Гута". Зараз, як повідомили в Гомельській прикордонній групі, на кордоні залишилося близько 150 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY.

Сьогодні вранці хасиди почали збиратися назад. Вони повертаються в Білорусь, так і не потрапивши в Україну. Надії на те, що українська сторона їх впустить, не залишилося навіть у найвідчайдушніших паломників.

А вже через кілька годин розпочнеться святкування іудейського нового року - Рош га-Шана. Увечері п'ятниці і два наступні дні хасидам заборонено що-небудь робити, в тому числі і пересуватися. Отже, якщо вони не встигнуть виїхати з пункту пропуску до вечора, то їм доведеться залишатися там ще кілька днів. А погода ще вчора сильно зіпсувалася: на Гомельщину прийшов циклон, похолодало, почалися дощі.

Сьогодні до хасидів приїжджали дипломати з посольства Ізраїлю в Білорусі. Про що посол Алон Шогам розмовляв з прочанами, невідомо.

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МНС вже прибирає в пункті пропуску теплі намети, свій табір через пару годин планує згорнути і Червоний Хрест.

Хасиди залишають кордон на автобусах і таксі - за словами очевидців, біля пункту пропуску зараз утворився затор із машин.

Частина паломників планують їхати в Гомель, частина - в Пінськ. Декому вдалося придбати квитки на літак, і вони полетять додому.

Відомо, що в Гомелі хасиди заселяються в міські готелі, а також знімають агросадиби і квартири.

Тут вони планують пробути до понеділка.

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Фото: сайт TUT.by

Нагадаємо, що у хасидів існує традиція відвідувати святі місця, пов'язані з хасидизмом. Паломники-хасиди щорічно приїжджають в Умань, щоб відсвяткувати іудейський Новий рік (Рош га-Шана, в цьому році відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана, який жив в XVIII-XIX століттях. Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у своєму житті побувати на його могилі. І найкращим часом року, коли це можна зробити, вважається Рош га-Шана. Якщо його провести з молитвою біля могили святого, то наступний рік буде дуже щасливим для них, впевнені вони. Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів в цьому році в традиційному форматі неможливий через COVID-19. 28 серпня Україна закрила кордон, але хасиди вирішили спробувати в'їхати через Білорусь. Білоруські прикордонники їх випустили, а українські - не впустили. У підсумку тільки між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" застрягло близько 1200 паломників.