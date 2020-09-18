Турчинов: Нова коаліція "Слуг народу" та "ОПЗЖ" – прямий шлях до повного згортання європейської інтеграції. ВIДЕО

Синхронне голосування "Слуги народу" та "ОПЗЖ" в парламенті за склад комісії з обрання глави САП – неприхована демонстрація створення нової коаліції між цими політичними силами.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі журналістам після інтерв‘ю в програмі "Політклуб Віталія Портникова", повідомили в пресслужбі Турчинова.

За його словами, "договорняк" між "Слугами народу" і "ОПЗЖ" свідчить про розподіл сфер впливу та є "фактичною ліквідацією незалежності та неупередженості антикорупційних органів".

"Останнім часом відбувається повна системна руйнація незалежних антикорупційних інститутів, які були створені в 2015-2018 роках. Реальну боротьбу з корупцією намагаються підмінити керованими "міжсобойчиками", мета яких – приховати масштабні корупційні злочини чинної влади та забезпечити замовне переслідування політичних опонентів", –зазначив Турчинов, наголосивши, що це голосування продемонструвало, що "Слуги народу" і "ОПЗЖ" уже не приховують свого об’єднання і "мають повний консенсус з основних питань внутрішньої і зовнішньої політики".

Олександр Турчинов зазначив, що голосування за склад комісії з обрання глави САП стало ще одним підтвердженням згортання європейської інтеграції, і "дивлячись на жорстку реакцію наших стратегічних партнерів, може завершитись найближчим часом втратою безвізу та заморожуванням фінансової підтримки".