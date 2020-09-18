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"Слуга народу" Гетманцев про можливу відставку Марченка: "Проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів"

Нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що представлений ​​сьогодні в парламенті міністром фінансів Сергієм Марченком проєкт бюджету на 2021 рік не додає міністру плюсів .

Про це Гетманцев сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не погрожували (звільненням. - Ред), ми розглядали це питання цілком реально. Зараз готується проєкт рішення. Я можу сказати, що проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів. Це скоріше аргумент проти, ніж за", - сказав нардеп.

За словами Гетманцева, ще будуть проводити консультації з приводу можливої ​​відставки Марченка. На уточнення Цензор.НЕТ про те, коли може відбутися відставка Марченка, нардеп зазначив: "Я не знаю, чи буде взагалі ця відставка. Я не відкидаю цього".

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Автор: 

Мінфін (3649) відставка (1465) Марченко Сергій (579)


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"Слуга народа" Гетманцев о возможной отставке Марченко: "Проект бюджета не добавил министру финансов плюсов" - Цензор.НЕТ 1169
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18.09.2020 15:11 Відповісти
И тебя тоже нужно гнать в три шеи,все вы там некомпетентны и коррумпированы.
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18.09.2020 15:14 Відповісти
Кого в отставку а кого и на нары надобно отправлять ...
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18.09.2020 15:14 Відповісти
А Гетманцев - это тот проффесор:
- кто называл фашистами всех, кто за украинский язык ???
- кто задрал всех введением РРО ???
- кто хранит наличными сотни тысяч у.е. ???
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18.09.2020 15:22 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про можливу відставку Марченка: "Проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів" - Цензор.НЕТ 8563
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18.09.2020 15:31 Відповісти
Всю зелену шоблу треба гнати поганою мітлою, працівничкі
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18.09.2020 17:19 Відповісти
 
 