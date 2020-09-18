"Слуга народу" Гетманцев про можливу відставку Марченка: "Проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів"

Нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що представлений ​​сьогодні в парламенті міністром фінансів Сергієм Марченком проєкт бюджету на 2021 рік не додає міністру плюсів .

Про це Гетманцев сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не погрожували (звільненням. - Ред), ми розглядали це питання цілком реально. Зараз готується проєкт рішення. Я можу сказати, що проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів. Це скоріше аргумент проти, ніж за", - сказав нардеп.

За словами Гетманцева, ще будуть проводити консультації з приводу можливої ​​відставки Марченка. На уточнення Цензор.НЕТ про те, коли може відбутися відставка Марченка, нардеп зазначив: "Я не знаю, чи буде взагалі ця відставка. Я не відкидаю цього".

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