Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю у Раді залишаються не більш ніж 20 нардепів: "Із сумом дивлюся на зал"

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю до кінця засідання Ради в сесійній залі перебувають щонайбільше 20 нардепів.

Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я із сумом вже котрий тиждень поспіль дивлюся на цей зал. Я глибоко впевнений, що напевно це не той підхід і не те раціональне використання часу, державних бюджетних ресурсів і просто уваги глядачів, які має демонструвати Верховна Рада України. Мені надзвичайно прикро, що максимум 10-20 нардепів вважають за необхідне вислухати, які проблеми сьогодні реально є", - зазначив Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради звернувся до депутатів, які небайдужі і щоп'ятниці перебувають у сесійній залі.

"І потім разом маленькою компанією махають фотографу для того, щоб їх сфотографували, що вони перебувають у цьому місці. Все-таки потрібно подумати і переглянути питання перебування різного в регламенті ВР", - додав він.

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