Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю у Раді залишаються не більш ніж 20 нардепів: "Із сумом дивлюся на зал"
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю до кінця засідання Ради в сесійній залі перебувають щонайбільше 20 нардепів.
Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Я із сумом вже котрий тиждень поспіль дивлюся на цей зал. Я глибоко впевнений, що напевно це не той підхід і не те раціональне використання часу, державних бюджетних ресурсів і просто уваги глядачів, які має демонструвати Верховна Рада України. Мені надзвичайно прикро, що максимум 10-20 нардепів вважають за необхідне вислухати, які проблеми сьогодні реально є", - зазначив Стефанчук.
Перший заступник голови Верховної Ради звернувся до депутатів, які небайдужі і щоп'ятниці перебувають у сесійній залі.
"І потім разом маленькою компанією махають фотографу для того, щоб їх сфотографували, що вони перебувають у цьому місці. Все-таки потрібно подумати і переглянути питання перебування різного в регламенті ВР", - додав він.
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А на нарид ложили с самого начала
Могли бы уже вообще не выходить
Или, как Кива - др.чи.
Если я не выйду на работу без ув. причины, меня за это сразу фэйсом об тэйбл.
"Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не богу
Возносять цi ху* свої молитви."
Аж прослезился.
Представляете новость: ...на блок-посту, в районе ОСС, с личного состава батальона в пятницу к 15.00 осталось 20 военнослужащих!
Об этом с грустью сообщил замкомандира батальона......
П.С. Всех этих гнид - в штрафной батальон !!!
А як божились, як клялись, що ні ні.
Я щось не пригадую жодного цікавого законопроекту.
В результаті всього галасу - ПШИК.
бесперестанно болтающую по смартфонам и между собой, тусовку ,именуемую
заседанием ВР - БРЕЗГЛИВОСТЬ.
можно ли нардепу класть свой прибор на работу?