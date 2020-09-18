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Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю у Раді залишаються не більш ніж 20 нардепів: "Із сумом дивлюся на зал"

Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю у Раді залишаються не більш ніж 20 нардепів:

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю до кінця засідання Ради в сесійній залі перебувають щонайбільше 20 нардепів.

Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я із сумом вже котрий тиждень поспіль дивлюся на цей зал. Я глибоко впевнений, що напевно це не той підхід і не те раціональне використання часу, державних бюджетних ресурсів і просто уваги глядачів, які має демонструвати Верховна Рада України. Мені надзвичайно прикро, що максимум 10-20 нардепів вважають за необхідне вислухати, які проблеми сьогодні реально є", - зазначив Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради звернувся до депутатів, які небайдужі і щоп'ятниці перебувають у сесійній залі.

"І потім разом маленькою компанією махають фотографу для того, щоб їх сфотографували, що вони перебувають у цьому місці. Все-таки потрібно подумати і переглянути питання перебування різного в регламенті ВР", - додав він.

Дивіться: Ще одному нардепу підтвердили COVID-19, Рада - не вільна від коронавірусу зона, - Стефанчук. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14992) відвідуваність (10) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+15
А всі інші то обранці зелохторату...
Стефанчук не доволен тем, что в пятницу в Раде остаются не более 20 нардепов: "С грустью смотрю на зал" - Цензор.НЕТ 1869
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18.09.2020 15:35
+11
Дежавю. А как начинали! Даже по выходным полный зал был. А теперь полностью положили на народ Украины и "решают" свои интересы!
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18.09.2020 15:32
+10
А трудовой кодекс уже отменили? За прогулы вообще то увольняют.
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18.09.2020 15:40
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Дежавю. А как начинали! Даже по выходным полный зал был. А теперь полностью положили на народ Украины и "решают" свои интересы!
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18.09.2020 15:32 Відповісти
В турборежиме решили вопросы Игорь Валерича.
А на нарид ложили с самого начала
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18.09.2020 15:46 Відповісти
с грустью ты смотришь на фотку зажаренного кабана на вертеле
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18.09.2020 15:33 Відповісти
І щоб не було сумно, можна під замововлену піццу подивитися в Ютубі сценки з Кварталу, особливо про німецьких актрис дорослого кіно, про гру на роялі нетрадиційним способом і перші серії про Голобородьку на фоні теперішніх новин. І сумно точно не буде.
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18.09.2020 15:56 Відповісти
А всі інші то обранці зелохторату...
Стефанчук не доволен тем, что в пятницу в Раде остаются не более 20 нардепов: "С грустью смотрю на зал" - Цензор.НЕТ 1869
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18.09.2020 15:35 Відповісти
Так большинство, таки, твоё. Не можешь порядок навести у себя в доме?
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18.09.2020 15:36 Відповісти
Попробуй спрятать свою грусть за маской.
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18.09.2020 15:37 Відповісти
Короткий день.До обеда.
Могли бы уже вообще не выходить
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18.09.2020 15:37 Відповісти
Потому что развели всех,а народ повелся и пассивно смотрит на это все или отвернулся,это настоящая трагедия,что так,говорит о деградации населения
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18.09.2020 15:40 Відповісти
Типа при Порохе было иначе?
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18.09.2020 15:41 Відповісти
При порохе нас уважали и поддерживали западные партнеры. Зеленский эту нить обрубает и отдает страну на растерзание олигархов. Теперь ты и другие граждане больше не граждане а ресурс. Как земля, деньги, вещи.
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18.09.2020 15:48 Відповісти
Нормальный народ сидит на берегу (с оружием).
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18.09.2020 15:54 Відповісти
А трудовой кодекс уже отменили? За прогулы вообще то увольняют.
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18.09.2020 15:40 Відповісти
А для этого есть карманные суды и карманная прокуратура.
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18.09.2020 15:46 Відповісти
Вам нарать на украинцев. Так что идите в жо..
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18.09.2020 15:42 Відповісти
В Стефанчука така жо... що ціла зелена фракція поміститься...
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18.09.2020 16:54 Відповісти
Ну прямо горять на роботі...
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18.09.2020 15:43 Відповісти
Стефанчук незадоволений тим, що в п'ятницю у Раді залишаються не більш ніж 20 нардепів: "Із сумом дивлюся на зал" - Цензор.НЕТ 3441
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18.09.2020 15:43 Відповісти
как и папередники..."Новые рыла" за год в конвертах бабла наполучали, им уже официальная зарплата нах не нужна.
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18.09.2020 15:43 Відповісти
Молчи грусть, молчи..
Или, как Кива - др.чи.
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18.09.2020 15:44 Відповісти
Уволить за прогулы.
Если я не выйду на работу без ув. причины, меня за это сразу фэйсом об тэйбл.
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18.09.2020 15:44 Відповісти
Увольняй, холоп. У тебя прав в этой стране как и поддержка игтересов - меньше чем у скота.
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18.09.2020 15:45 Відповісти
что за колхозная манера общаться?
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18.09.2020 15:50 Відповісти
Манера - средневековая, скорее. А суть - как написано. Депутата отозвать реально?
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18.09.2020 15:59 Відповісти
вряд ли
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18.09.2020 16:10 Відповісти
Типа не знал, что сегодня праздничный день
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18.09.2020 15:51 Відповісти
И шо празднуем, Нино?! Чергову задачу інтересів України *уйлу зедебілами?! Ну-ну...
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18.09.2020 16:01 Відповісти
Сорри, * здачу*.
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18.09.2020 16:04 Відповісти
Цим вже нічого не потрібно. Житло безкоштовно,лікуються,відпочивають безкоштовно,проізд,безкоштовно,комуналка задаром,зарплати, пенсіі позаздриш !! Ідальні,перукарні,поліклініки,санаторіі своі,закриті для простого люду. А де ж совість,де відповідальність,а як бути з обіцянками воборцям. Розігнати терміново!!Це шахтярям потрібно місяцями сидіти в шахті щоб вирвати зайві три копійки для утримання сім'і ,а в цих все є...
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18.09.2020 15:51 Відповісти
Прям пророк Микола:
"Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не богу
Возносять цi ху* свої молитви."

Аж прослезился.
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18.09.2020 15:53 Відповісти
Ёханый бабай!
Представляете новость: ...на блок-посту, в районе ОСС, с личного состава батальона в пятницу к 15.00 осталось 20 военнослужащих!
Об этом с грустью сообщил замкомандира батальона......
П.С. Всех этих гнид - в штрафной батальон !!!
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18.09.2020 15:54 Відповісти
Рік партії зеленкуватних, а вони вже на роботу не ходять.
А як божились, як клялись, що ні ні.
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18.09.2020 16:01 Відповісти
А що корисного для країни понаприймали ті телепні ?
Я щось не пригадую жодного цікавого законопроекту.
В результаті всього галасу - ПШИК.
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18.09.2020 16:02 Відповісти
Стефанчуку прогуливать нельзя.Ему теще за квартиру каждый месяц платить надо.Вот он и грустит.А все ихние в это время в "Велюре" чай по 500 грн за стакан хлещут.
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18.09.2020 16:04 Відповісти
Малая зарплата,нужно повысить народныи,они же не лохи по пятницам работать
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18.09.2020 16:04 Відповісти
Всё,турборежим закончился
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18.09.2020 16:05 Відповісти
він хотів сказати "з заздрістю...", але мусів сказати "з сумом..."
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18.09.2020 16:06 Відповісти
Вспоминаю свой завод в советское время. Попробуй, опоздай на 2 минуты. К тебе сразу примут меры. Снимут всякие надбавки, премии, понизят в должности, выселят с общежития и просто выгонят. Порядок, на заводе обеспечивала администрация. Если директор и его администрация не могли обеспечить даже посещение, их сразу выгоняли. Как может продуктивно работать верховная рада - высший законодательный орган Украины, если спикер даже не в состоянии обеспечить посещение.
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18.09.2020 16:06 Відповісти
Так и сейчас везде пропускной режим, до 8:00 необходимо зайти а выйти только после 17:00, просто раньше вахтер бдел, а сейчас турникет. И это не только на заводах. И не только при савке так было.
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18.09.2020 17:22 Відповісти
Есть только одно чувство ,когда смотришь на эту ,жующую ,обнимающуюся ,
бесперестанно болтающую по смартфонам и между собой, тусовку ,именуемую
заседанием ВР - БРЕЗГЛИВОСТЬ.
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18.09.2020 16:12 Відповісти
С грустью он смотрит... КзОТ открой- это прогул.
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18.09.2020 16:24 Відповісти
Им Зе разрешил ,за "правильное" голосование по САП, в зале остались наказанные,кто голосовал "неправильно"
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18.09.2020 17:10 Відповісти
а как зебики поначалу делали вид, и грозились наказывать за прогулы
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18.09.2020 16:44 Відповісти
Почему петики не пишут, что эти 20 депутатов - из ПЕС? Я вот в этом уверен.
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18.09.2020 16:45 Відповісти
Пусть Стефанчук обратится в КС с вопросом:
можно ли нардепу класть свой прибор на работу?
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18.09.2020 16:50 Відповісти
А что этот жирный гой хочет??? с сегодня на завтра Рош ха-Шана !!!
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18.09.2020 16:52 Відповісти
Все и эти-наработались,пля.Гнать взашей.
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18.09.2020 16:53 Відповісти
Да уж,это не военных на передовой штрафовать за ответный огонь,там все просто- приказ издал и ******!
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18.09.2020 17:02 Відповісти
Увалить всех нах**!!!
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18.09.2020 18:43 Відповісти
Ему бы романсы писать ностальгические. Будет чем заняться через четыре года.
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18.09.2020 19:03 Відповісти
Загляни в душу зеленскому. там тьма
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18.09.2020 19:41 Відповісти
 
 