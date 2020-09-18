Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе

Діяльність Антикорупційної прокуратури, керівника якої обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу, втрачає сенс.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився список членів комісії, наданий Парламентом для добору глави САП (головний антикорупційний прокурор). 7 осіб.

Отже, главу САП будуть підбирати люди офіційно надані Слугою Народу, Медведчуком (ОПЖЗ) і збірною солянкою олігархів (За майбутнє) Це так влада вирішила убезпечити орган від "зовнішнього впливу".

Навіть не бачу сенсу продовжувати.На цьому все. Закривайте контору", - написав Сакварелідзе.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.