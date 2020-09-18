Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе
Діяльність Антикорупційної прокуратури, керівника якої обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу, втрачає сенс.
Про це на своїй сторінці в фейсбук написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Подивився список членів комісії, наданий Парламентом для добору глави САП (головний антикорупційний прокурор). 7 осіб.
Отже, главу САП будуть підбирати люди офіційно надані Слугою Народу, Медведчуком (ОПЖЗ) і збірною солянкою олігархів (За майбутнє) Це так влада вирішила убезпечити орган від "зовнішнього впливу".
Навіть не бачу сенсу продовжувати.На цьому все. Закривайте контору", - написав Сакварелідзе.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.
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Сама ця тема, колупатись у брудній білизні, низька. Якщо хтось робить це за гроші, то не уявляю, чому треба статись, щоб людина почала розносити такі плітки, навіть про зрадливого політика, за гроші. Не вистачає на операцію рідній людині? Бо голоду в Україні вже більше пів століття нема.
Ну а той, хто цим займається заради задоволення - деградант. Духовний і моральний. Або нерозумна дитина, якому досі ніхто не пояснив, що це низько і хочеться добре вимити руки, коли з таким поспілкуєшся.
Тот яйцеголовый потомственный кгбешний пиъарок типа ермака не имеет права от украины что-то там себе придумывать. Этот пидварок сам себе на уме с чекистами должен быть отправлен в психушку. Если будут что-то там отсебятничать вынести яйцеголовастика ***** принудительно.
Кусок какого-то дерьма будет за всю украину тут под видом мира чекисткую херь и ватное подконролирование украины нести.
Вы понимаете рабское дурачье из 75% верит ********** таким как рабинович жо опа-зе-же и уже наверило на 15%. Это врожденные рабы их нужно держать в изоляции от всех остальных. Они больные антилюди. Смотреть как за дебилами в психушке. И 25% должны их использовать в своих целях как рабов, иначе это дурачье хзк ломанется и сядет на чекисткую бутылку руцдураков, которые кроме лгать и убивать больше ничего не умеют.И всех за собой утянут.
На прохання прокоментувати заяви, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом найвеличніший лідер відповів у своєму амплуа: "Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона "монарх України", "господар України"...".
У блазня десь там всередині кішки скребуть, що у Порошенка міжнародний авторитет, а він після кожної міжнародної зустрічі чує у слід "https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker " - він справжній комік.