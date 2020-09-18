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Новини Боротьба з корупцією
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Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе

Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе

Діяльність Антикорупційної прокуратури, керівника якої обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу, втрачає сенс.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився список членів комісії, наданий Парламентом для добору глави САП (головний антикорупційний прокурор). 7 осіб.

Отже, главу САП будуть підбирати люди офіційно надані Слугою Народу, Медведчуком (ОПЖЗ) і збірною солянкою олігархів (За майбутнє) Це так влада вирішила убезпечити орган від "зовнішнього впливу".

Навіть не бачу сенсу продовжувати.На цьому все. Закривайте контору", - написав Сакварелідзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Автор: 

конкурс (1287) Сакварелідзе Давід (172)


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Топ коментарі
+25
Прощай безвиз.
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18.09.2020 15:36
+15
Як писав Лесь, "ця х...ня зоветься демократією". Але подивимося на Латвію, процент русскаязичних у них навіть більший, аніж у нас (у нас за переписом 29%, у них - понад 30%), але проросійських сил у парламенті надзвичайно мало. Знаєте чому? Бо вони русскаязичних зробили нєгражданамі без права голосу, поки ті не вивчать мову та історію Латвії! От мені більше до вподоби така демократія. Власне, і в колисці демократії Греції далеко не всі жителі полісів мали виборче право, а лише гідні громадяни!
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18.09.2020 16:04
+14
Коли Петя "вибирав", було хоч щось схоже на порушення закону? Нам погрожували позбавленням безвізу і підтримки заходу? Чи може американці та європейці - порохоботи, які намагаються вставити палки в колеса велосипеда зеленського, та його групи підтримки з "слуг коломойського", "за майбутнє коломойського" та опзжопівців?
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18.09.2020 15:54
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Тобто ти приліпилось до мене, як лайно до черевика, лише тому, щоб повоняти і назвати мене "продажним ботом"? І ти хочеш сказати, що ти не виконуєш замовлення? Бо лише один я тут на сайті агітую за Юлю?
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18.09.2020 21:26 Відповісти
так-так, поскигли, дурбецало)) Чі ти ще "працюєш" - по методичці, чи бігаєш, скавчиш, жалієшся що тебе підсрачниками повсюди гоняють?)) !
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18.09.2020 21:43 Відповісти
А Шурфич з нею, чим займався?
Які у тебе версії ?
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18.09.2020 18:48 Відповісти
Тобі цікаво? Спитай у Шуфріча. Або залізь до нього під ліжко і чекай. Може пощастить і щось там дочекаєшся.
Сама ця тема, колупатись у брудній білизні, низька. Якщо хтось робить це за гроші, то не уявляю, чому треба статись, щоб людина почала розносити такі плітки, навіть про зрадливого політика, за гроші. Не вистачає на операцію рідній людині? Бо голоду в Україні вже більше пів століття нема.
Ну а той, хто цим займається заради задоволення - деградант. Духовний і моральний. Або нерозумна дитина, якому досі ніхто не пояснив, що це низько і хочеться добре вимити руки, коли з таким поспілкуєшся.
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18.09.2020 19:46 Відповісти
Нормальские встречи ТОЛЬКО С УЧАСТИЕМ США(и Англии). Все другие встречи с путинскими сосалками макроном и меркель НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ. Потому что у чекистов неправомерно слишком сильные службы вербовки и обмана, где в конечном итоге ручные меркель и макрон для украины ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ - потому что стоят раком и сосут у ъла. Меркель по старым компроматами со стучанием на своих, макрон с сожженным путиным нотердамом.С таким дерьмом украина НЕ МОЖЕТ САДИТЬСЯ И что-то там договориваться. Потому ТОЛЬКО С США.
Тот яйцеголовый потомственный кгбешний пиъарок типа ермака не имеет права от украины что-то там себе придумывать. Этот пидварок сам себе на уме с чекистами должен быть отправлен в психушку. Если будут что-то там отсебятничать вынести яйцеголовастика ***** принудительно.
Кусок какого-то дерьма будет за всю украину тут под видом мира чекисткую херь и ватное подконролирование украины нести.
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18.09.2020 20:16 Відповісти
Так ви ж суки, і привели їх таких до влади 21.04.2019, а зараз корчите з себе політцелок.
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18.09.2020 16:39 Відповісти
Давид, солнышко ты наше темноглазое........... а какая разница? Главное, что не барыги. А эти пусть что хотят, то и творят.
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18.09.2020 16:40 Відповісти
Давид, а, что же не слвшно твоего земляка и "борцуна" за счастье украинского народа кекоего идальго Михуила Саака де Швили Иверского? Чего он молчит, как чего то в рот набрал? Вот года полтора тому назад он набрав в рот говна, ходил по Киеву и плевался этим говном направо и налева, а сегодня ни гу гу. Уж не проглотил ли он, ненароком, свой язык, в ресторации "Сулугуни" где он за мой счет харчуется?
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18.09.2020 16:42 Відповісти
отмена безвиза для украинского народа , послужит основание для отмены народом антиукраинской "зеленой "власти в Украине
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18.09.2020 16:45 Відповісти
Происходит обычный тихий захват власти Украины, Украина опять поглощается Московией ,украинцы так и не по управляли своим государством и это печально, управляющие от Московии сработали гладко,ну такое бывало и раньше.
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18.09.2020 16:51 Відповісти
Не пойму-как Холодницкий олигархам мешал?Ни одного дела,посадки.Коррупция как была-так и есть.
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18.09.2020 17:07 Відповісти
Так как смотреть это дерьмо с плешивым губошлепом рабиновычем рашист-фашист-тв 112/zik/newsone не возможно. Кто может смотреть мог бы выкладывать зашквары которые они трут в уши дураков 75%, которые верят во все что парашка им налжет.
Вы понимаете рабское дурачье из 75% верит ********** таким как рабинович жо опа-зе-же и уже наверило на 15%. Это врожденные рабы их нужно держать в изоляции от всех остальных. Они больные антилюди. Смотреть как за дебилами в психушке. И 25% должны их использовать в своих целях как рабов, иначе это дурачье хзк ломанется и сядет на чекисткую бутылку руцдураков, которые кроме лгать и убивать больше ничего не умеют.И всех за собой утянут.
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18.09.2020 20:10 Відповісти
Безвиз уже накрылся. Но может и ещё что-то случится.
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18.09.2020 17:11 Відповісти
Вєрной дорогой вєдут - діти і внуки поліцаїв та вертухаїв!
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18.09.2020 17:29 Відповісти
ЗеБанда и ЗаЖОПу это две стороны одной медали и эта медаль разрушает Украину.
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18.09.2020 18:44 Відповісти
И на развалинах конторы, мы построим новую, проверенную под вывеской "Рога и копыта".
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18.09.2020 18:59 Відповісти
Сакварелидзе- посипака Мыши Карлсона. Из трусов выпрыгивали- агитировали за Зеленского. Они и сейчас бы за него проголосовали. Для этих чуваков причинно- следственные связи - не поддаются осмыслению.
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18.09.2020 19:12 Відповісти
А у Віслюка на те хто винен https://www.unian.ua/politics/golova-sap-zelenskiy-vidreaguvav-na-situaciyu-z-sap-yaka-mozhe-zagrozhuvati-bezvizu-novini-ukrajina-11151503.html своє бачення .

На прохання прокоментувати заяви, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом найвеличніший лідер відповів у своєму амплуа: "Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона "монарх України", "господар України"...".

У блазня десь там всередині кішки скребуть, що у Порошенка міжнародний авторитет, а він після кожної міжнародної зустрічі чує у слід "https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker " - він справжній комік.
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18.09.2020 20:10 Відповісти
САП можно уже похоронить.. никто коррупцию расследовать не будет, одни будут заказухи от Зе -слуг олигархата. Предлагаю Евросоюзу вести санкции и запрет на вьезд в ЕС...всем тем депутатам кто проголосовал.
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18.09.2020 21:02 Відповісти
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