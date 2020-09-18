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Урожай зернових в Україні через засуху і глобальне потепління знизиться щонайменше на 5 млн тонн, - ЗМІ

Урожай зернових в Україні через засуху і глобальне потепління знизиться щонайменше на 5 млн тонн, - ЗМІ

Багато секторів, наголошують експерти, переважно експортують сировину, виснажуючи українські ґрунти

Глобальне потепління та масштабні посухи – вже не здаються вузькопрофільними розмовами кліматологів чи аграріїв. За оцінками ООН, цього сезону – головно через безводне літо – валовий врожай зернових в Україні знизиться щонайменше на 5 млн тонн. Крім кліматичних змін, велика проблема в недбалому ставленні до ресурсів і відсутності державного контролю за дотриманням норм, повідомляє "5 канал".

Проте на цій проблемі чомусь екологічна спільнота здебільшого не акцентує.

"Водна політика в Україні є не ефективною, є антиекологічною і такою, що приведе нашу країну до абсолютного дефіциту прісної води. Ми нищимо основний ресурс життєдіяльності. Питання водної політики – це питання національної безпеки, бо стосується кожної людини в Україні", – наголошує голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Відносно "щадні" технології нині почали розвиватися в сфері екопродукції, тож вітчизняна органіка попрямувала на європейські ринки. Але багато інших секторів, наголошують експерти, переважно експортують сировину, виснажуючи українські ґрунти. Проте на цьому чомусь екологічна спільнота здебільшого не акцентує, розповідають журналісти у своєму розслідуванні.

"Країни, де значно вищі літні температури… той же Ізраїль, який є територією, яка продукує для багатьох країн продукцію сільськогосподарську. Там взагалі немає зайвої води, але крапельне зрошення дає можливість доставити воду до кореневої системи рослини, і не подавати її додатково і абсолютно бездарно", – зазначає Тимочко.

За словами експертів, важливим каталізатором вирішення проблем є увага до них з боку екологів, які, на жаль, як повідомлялося раніше, активізуються лише під час виборів і торкаються загалом тем промислових міст.

Автор: 

сільське господарство (730) екологія (1354)


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Топ коментарі
+3
Миші знову з"їли з гос. резерву? 🤣🤣🤣 ))
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18.09.2020 15:49
+3
Вообще-то проблема есть. Пахать земли впритык под реки и водоёмы начали ещё в конце 80-х. Сейчас вообще пастбища, луга и степи до клочка разбирают дебилы, чтобы выорать. Воды не стаёт в том числе из-за замуливания источников. У нас любой придурок посеять умеет. Другой работы и нету. О завтрашнем дне никто не думает. Хлеборобы хреновы. Орной земли и так больше было, чем положено или нужно. А теперь вообще решили всё разорать.
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18.09.2020 16:00
+2
А це не важливо! Важливо запустити пануку на ринку.
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18.09.2020 15:51
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Миші знову з"їли з гос. резерву? 🤣🤣🤣 ))
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18.09.2020 15:49 Відповісти
А це не важливо! Важливо запустити пануку на ринку.
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18.09.2020 15:51 Відповісти
Щось ця стаття дуже сильно нагадує минулорічну про "картоплі не буде! "...
Тобто великим лохотроном.
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18.09.2020 15:50 Відповісти
В 2020 году Украина импортировала картофеля на 503% больше чем в прошлом году. Из Беларуси импортировали на 21 млн.долл из России на 7 млн.
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18.09.2020 16:11 Відповісти
А ви не гоніть зерно ешелонами в Європу, тоді вистачить всім.
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18.09.2020 15:51 Відповісти
все в упадке... это пришли к власти зеленые гниды
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18.09.2020 15:52 Відповісти
это типа запасы продали, потому что деньги нужны, а нового еще не собрали и врядли соберем в запланированном колличестве потому что засуха. Мыши, одним словом
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18.09.2020 15:52 Відповісти
Задолбали эти экологи! Знаем как вы хотите контролировать...
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18.09.2020 15:55 Відповісти
Як набридли ці маніпулятивні заголовки. 5 млн тон - це скільки в процентах від минулого року? Може це 1%?
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18.09.2020 15:57 Відповісти
Вообще-то проблема есть. Пахать земли впритык под реки и водоёмы начали ещё в конце 80-х. Сейчас вообще пастбища, луга и степи до клочка разбирают дебилы, чтобы выорать. Воды не стаёт в том числе из-за замуливания источников. У нас любой придурок посеять умеет. Другой работы и нету. О завтрашнем дне никто не думает. Хлеборобы хреновы. Орной земли и так больше было, чем положено или нужно. А теперь вообще решили всё разорать.
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18.09.2020 16:00 Відповісти
Іншими словами, через посуху миші держрезерву залишились без 27 000 вагонів зерна?
Чим же їм харчуватися? Хоч щось залишилось?

Урожай зернових в Україні через засуху і глобальне потепління знизиться щонайменше на 5 млн тонн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 801
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18.09.2020 16:14 Відповісти
Почему в это новости не написали сколько всего собрали зерна?
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18.09.2020 16:18 Відповісти
А последнее время большинство новостей на цензоре так и подается.
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18.09.2020 16:41 Відповісти
Це 25 лярдів мінімум, але ці міркуваня - здогадка зацікавлених.
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18.09.2020 16:37 Відповісти
Обычно показатель 40 млн. населения =40 млн. т. зерна должен быть . Сверх продается.
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19.09.2020 16:10 Відповісти
А нічого, що у нас тільки експорт зернових приблизно 40 млн. т. на рік. Що за паніка? Ну трохи був неврожай.
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18.09.2020 16:41 Відповісти
а может это снова мышки-накормушке?
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18.09.2020 16:45 Відповісти
Удобно то как! Елы палы) Самый удобный способ, списывать принудительно, даже когда профицит. Зачем удешевлять, лучше дописать мол засуха там, или потоп. Кто ж докажет.
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18.09.2020 16:56 Відповісти
Это мы еще не знаем какой будет аппетит у мышей ...
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18.09.2020 16:57 Відповісти
Зелена миша все зжерла, напевно лопне.
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18.09.2020 17:35 Відповісти
Минулорічний урожай становив 75 млн.т, в 2018 році Україна зыбрала 70 млн.т. Зараз ще триває збір кукурудзи і соняшнику.
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18.09.2020 17:00 Відповісти
После того как выгоним Зелю урожайность снова повысится на 5 млн.т. Так как климат здесь не причём.
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18.09.2020 17:08 Відповісти
Ну...это принципиально важный моментик. Учитывая устойчивую динамику, абсолютное непонимание причин и полнейшее бездействие всех институтов власти цивилизации можно спрогнозировать, что в следующем году праздник Рош ха Шана будет еще хуже, урожай кукурузы и зерновых будет минимум в два раза хуже, Крым почти полностью пересохнет,.
Все побережье Калифорнии будет выжженная земля, собственно как и пояс экватора. Ледники исчезнут полностью, но разлагольствование в вреде человека станет еще большим, кстати мор пернатых будет почти массовым, это влечет за собой дисбаланс пищевых цепочек, т.е исчезновение одних видов и небывалое размножение других.
Поправьте меня, может, что забыл...
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18.09.2020 20:07 Відповісти
 
 