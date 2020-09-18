Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті: "Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки"

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної комісії, яка перевірить виконання робіт з подолання наслідків паводків в Івано-Франківській області та витрачання коштів, виділених на ці цілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. – Ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші – а треба перевіряти, куди ці гроші пішли", – сказав він під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину.

За словами Президента, в області треба реалізувати комплекс заходів із запобігання негативним наслідкам повеней.

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Крім того, Зеленський зазначив, що ознайомився з ходом реконструкції доріг в смт Ланчин, яке постраждало від стихії.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив це і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", – зауважив Президент, додавши, що роботи мають виконуватися регулярно.

Глава держави наголосив на необхідності фундаментальної реформи на місцях для покращення якості життя у селах. За його словами, є ОТГ, де розбиті дороги, застарілі лікарні тощо.