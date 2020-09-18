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Новини Паводки на Західній Україні
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Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті: "Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки"

Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті:

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної комісії, яка перевірить виконання робіт з подолання наслідків паводків в Івано-Франківській області та витрачання коштів, виділених на ці цілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. – Ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші – а треба перевіряти, куди ці гроші пішли", – сказав він під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину.

За словами Президента, в області треба реалізувати комплекс заходів із запобігання негативним наслідкам повеней.

Також читайте: Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин

Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті: Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки 01

Крім того, Зеленський зазначив, що ознайомився з ходом реконструкції доріг в смт Ланчин, яке постраждало від стихії.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив це і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", – зауважив Президент, додавши, що роботи мають виконуватися регулярно.

Глава держави наголосив на необхідності фундаментальної реформи на місцях для покращення якості життя у селах. За його словами, є ОТГ, де розбиті дороги, застарілі лікарні тощо.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) паводок (233) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+14
А комиссия по проверки комисси уже сделана? Или это в следующем интервью зеленого молюска?
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18.09.2020 16:00
+13
Зелёная падаль только то и делает, шо создаёт комитеты, комиссии, комиссии по надзору за предыдущей комиссией... Ни на что большее фальшивый президент не способен...
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18.09.2020 16:00
+9
комиссии будут, денег нет
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18.09.2020 15:56
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Що там його брат по менталітету казав: "Дєнєг нєт, но ві дєржітєсь!"
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18.09.2020 15:56 Відповісти
комиссии будут, денег нет
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18.09.2020 15:56 Відповісти
Про колёсы и насосы... Куры передохли, высылайте телескоп!
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18.09.2020 16:00 Відповісти
А комиссия по проверки комисси уже сделана? Или это в следующем интервью зеленого молюска?
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18.09.2020 16:00 Відповісти
Ну да, ну да.... є стаття списати гроші на неробів.
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18.09.2020 16:00 Відповісти
Зелёная падаль только то и делает, шо создаёт комитеты, комиссии, комиссии по надзору за предыдущей комиссией... Ни на что большее фальшивый президент не способен...
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18.09.2020 16:00 Відповісти
реальный ШвонЗЕр, со сворой шариковых.
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18.09.2020 16:09 Відповісти
Людям нужно помочь, а не распил её очередной зебильной комиссией
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18.09.2020 16:00 Відповісти
Комиссия по проверке действий комиссии?...
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18.09.2020 16:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306875582215585792 4 ч

Зеленский на Ивано-Франковщине посетит объекты, которые он обещал восстановить еще полгода назад
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18.09.2020 16:02 Відповісти
Подарите кто-то уже этому юристу Конституцию Украины, ну!
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18.09.2020 16:03 Відповісти
юморісту.
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18.09.2020 16:04 Відповісти
І штабів, штабів побільше створюй!
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18.09.2020 16:03 Відповісти
кстати, штаб по падению промпроизводства справился на отлично
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18.09.2020 16:18 Відповісти
сплошные комиссариаты от "кухаркиных" потомков
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18.09.2020 16:03 Відповісти
х.з. може они не зеленые, а краснопузые ?..
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18.09.2020 16:05 Відповісти
"... эта комиссия, проверит шесть предыдущих."
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18.09.2020 16:04 Відповісти
Створюйте зразу і третю комісію - по перевірці другої.Ну і штат і оклади щоб були відповідні.
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18.09.2020 16:06 Відповісти
Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті: "Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки" - Цензор.НЕТ 6508
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18.09.2020 16:06 Відповісти
перлы от осла на франкивщине
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-pro-skandal-z-sap-i-bezviz-dekhto-dosi-vvazhaie-sebe-monarkhom/a-54977346?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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18.09.2020 16:09 Відповісти
Очередная комиссия ЗЮ дебилов для проверки ошибок ЗЕ дебилов!
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18.09.2020 16:11 Відповісти
Поставит ставленников медведчука, ахметки и Коломойского, те сделают стандартный распил бюджетных средств. Как будто в первый раз, ну вы ей богу.
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18.09.2020 16:19 Відповісти
Зеля, вот свалил бы ты... Я думаю, что даже ковид бы за тобой, бедоносцем, учапал в рассвет. И всем бы было хорошо.
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18.09.2020 16:22 Відповісти
Дайтє єму єщьо адну камісію... і сто днєй!
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18.09.2020 16:26 Відповісти
Нах комиссии возьми на личный кантроль вася
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18.09.2020 16:27 Відповісти
Не соромься, наркоман, створюй ще, ще більше комісій, і бери всі питання під свій особистий контроль. Таким чином залишки довбнів, що були твоїми виборцями, найшвидше впевняться у твоїй повній неспроможності.
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18.09.2020 16:34 Відповісти
И откуда в молодого человека не служившего в СССР-овском бюрократическом аппарате это "сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Даже в те далекие времена все понимали, что если "СОЗДАТЬ КОМИССИЮ", то считай пропало - ЗАКОМИССИЛИ дело...Такой похоронный ритуал...бюрократический.
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18.09.2020 16:38 Відповісти
Это от совкодрочера папеньки Сруля, потомственного НКВДиста крыворожеского.
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18.09.2020 20:10 Відповісти
главное штаб не забудте
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18.09.2020 16:40 Відповісти
заботливый зебил
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18.09.2020 16:41 Відповісти
- Помогите с восстановлением после паводков?
- Могу создать еще две комиссии, извините, все чем могу!
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18.09.2020 16:43 Відповісти
ще побий членом по роялю - допомагає............
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18.09.2020 16:50 Відповісти
Привіз Зєля "сформірованую комісію"...Це сильно втішить і допоможе постраждалим від повені...
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18.09.2020 16:51 Відповісти
Піздно, піздно, Зєля.........
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18.09.2020 16:51 Відповісти
А потім,ще одну комісію...
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18.09.2020 17:18 Відповісти
Гавно вопрос. Зеля, нахера комиссия? Просто возьми под личный контроль как ты умеешь. И помнишь, всего полтора года назад: Красава чувак! Все правильно делает!
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18.09.2020 17:49 Відповісти
Правильно! Верно! А потом - создать ещё одну комиссию по проверке результатов работы предыдущей комиссии. Просто глыба, а не президент!
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18.09.2020 18:40 Відповісти
Правильно! Верно! А потом - создать ещё одну комиссию по проверке результатов работы предыдущей комиссии. Просто глыба, а не президент!
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18.09.2020 18:41 Відповісти
 
 