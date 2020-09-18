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Новини
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Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить закупівлю польських товарів українцями, - Чайківський

Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить закупівлю польських товарів українцями, - Чайківський

Ухвалення в цілому законопроєкту №3656 про зниження ставки ПДВ для аграріїв дозволить знизити ціни в торгових мережах і тим самим поверне покупців, які вже почали їздити за товарами в Польщу.

Про це розповів секретар аграрного комітету, народний депутат партії "За майбутнє" Іван Чайківський.

17 вересня Верховна Рада прийняла законопроєкт у першому читанні. "Аграрний сектор вже давно чекає на цей законопроєкт. Якщо ми подивимося на наших сусідів-поляків, у них на м'ясо і молоко 7% ПДВ. У нас 20% ПДВ - і ми бачимо, як наші громадяни їздять в Європу купувати товари. Після введення цього законопроєкту ми зможемо знизити вартість товарів на полицях магазинів. І товари українських виробників будуть конкурентнішими", - сказав Чайківський.

Нагадаємо, законопроєкт №3656 пропонує зниження ставки ПДВ для аграрного сектора з 20% до 14% при операціях із постачання на митній території України та ввезенні на митну територію України великої рогатої худоби, свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, ріпаку, соняшника, насіння і плодів інших олійних культур, цукрових буряків.

Зменшенням ставки ПДВ законодавці планують стимулювати детінізацію в АПК і тим самим збільшити податкові надходження до бюджету, а також дещо компенсувати агровиробникам втрати обігових коштів через скасування спецрежиму ПДВ. Фермери та аграрні асоціації неодноразово закликали Верховну Раду прийняти законопроєкт 3656 якомога швидше.

Автор: 

аграрії (1480) ПДВ (626)


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Топ коментарі
+3
А ще більше купівлю польських товарів українцями знизить зменшення передбаченої у Бюджеті-21 суми на субсидії громадянам, бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 16:07
+1
А після зниження ПДВ зубожілі аграрії швиденько перефарбуються і заявлять, що вони вимагають ринкову ціну для своїх товарів, а інакше будуть продавати продукцію за кордон де її ціна вища
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18.09.2020 16:10
+1
Угу...Так и поверили о "снижении цен"...
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18.09.2020 16:15
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А ще більше купівлю польських товарів українцями знизить зменшення передбаченої у Бюджеті-21 суми на субсидії громадянам, бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 16:07 Відповісти
Може картопля таки подешвшає
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18.09.2020 16:09 Відповісти
А після зниження ПДВ зубожілі аграрії швиденько перефарбуються і заявлять, що вони вимагають ринкову ціну для своїх товарів, а інакше будуть продавати продукцію за кордон де її ціна вища
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18.09.2020 16:10 Відповісти
Угу...Так и поверили о "снижении цен"...
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18.09.2020 16:15 Відповісти
если судить по тому, как это у нас обычно происходит, то, думаю, выгоду от этогоьполучат далеко не все аграрии
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18.09.2020 16:16 Відповісти
будто у нас цена когда зависела от себестоимости)
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18.09.2020 16:20 Відповісти
Пытаюсь понять каким образом снижение НДС для аграриев удешевит цены на те же самые моющие и гигиенические средства, которые массово завозятся из Польши.......... Не получается. За молочкой явно никто туда не ездит. Равно как и за хлебом. Обидно даже не то, что они творят, это как раз-то было прогнозируемо. И цели, с которыми эти бандиты рвались к власти тоже были прозрачные. Обидно, что при этом они всех считают идиотами. Аууууу............. зеленые, вспомните, что не все за вас голосовали. Учитывайте хотя бы иногда и этот процент людей, когда вешаете лапшу на уши,.
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18.09.2020 16:21 Відповісти
🤣 ... І напослєдок мудрий нарід должен хоть подєржаться за конєц епохі бєдності...
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18.09.2020 16:24 Відповісти
Ого,стадо поняло,что ндс это налог мешающий развиваться бизнесу и экономике,может лет через пятьдесят его отменят вместе с коррупционным есв.
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18.09.2020 16:32 Відповісти
Дешевле ничего не станет, просто ктото станет больше зарабатывать
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18.09.2020 18:55 Відповісти
 
 