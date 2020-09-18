Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить закупівлю польських товарів українцями, - Чайківський
Ухвалення в цілому законопроєкту №3656 про зниження ставки ПДВ для аграріїв дозволить знизити ціни в торгових мережах і тим самим поверне покупців, які вже почали їздити за товарами в Польщу.
Про це розповів секретар аграрного комітету, народний депутат партії "За майбутнє" Іван Чайківський.
17 вересня Верховна Рада прийняла законопроєкт у першому читанні. "Аграрний сектор вже давно чекає на цей законопроєкт. Якщо ми подивимося на наших сусідів-поляків, у них на м'ясо і молоко 7% ПДВ. У нас 20% ПДВ - і ми бачимо, як наші громадяни їздять в Європу купувати товари. Після введення цього законопроєкту ми зможемо знизити вартість товарів на полицях магазинів. І товари українських виробників будуть конкурентнішими", - сказав Чайківський.
Нагадаємо, законопроєкт №3656 пропонує зниження ставки ПДВ для аграрного сектора з 20% до 14% при операціях із постачання на митній території України та ввезенні на митну територію України великої рогатої худоби, свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, ріпаку, соняшника, насіння і плодів інших олійних культур, цукрових буряків.
Зменшенням ставки ПДВ законодавці планують стимулювати детінізацію в АПК і тим самим збільшити податкові надходження до бюджету, а також дещо компенсувати агровиробникам втрати обігових коштів через скасування спецрежиму ПДВ. Фермери та аграрні асоціації неодноразово закликали Верховну Раду прийняти законопроєкт 3656 якомога швидше.
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