"Слуга народу" може спробувати сформувати коаліцію з партією Труханова в Одесі, - джерело в партії
Після місцевих виборів партія "Слуга народу" може сформувати в Одеській міській раді коаліцію з партією чинного міського голови Геннадія Труханова "Довіряй справам".
Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Хто там у мери? Частина друга. Схід і Південь України"
Як розповіло джерело в "Слузі народу", їхньому кандидату в мери Олегу Філімонову буде складно скласти конкуренцію чинному меру.
"У Філімонова є явна перевага - у нього є 90% впізнаваності", - так пояснює співрозмовник "Цензора" у "Слузі народу", чому від них балотується Філімонов. - Це хоч якась можливість поміняти парадигму. Бо серйозно з Трухановим боротись складно. А це може бути можливість привернути до цього увагу".
У президентській партії розуміють, що Труханов має особистий високий рейтинг, однак сподіваються, що його партія "Довіряй справам" не набере підтримку, яка б дозволила сформувати коаліцію лише із своїх представників.
"Тут цілком можливо, що ми спробуємо сформувати з ним якусь коаліцію. Можливо її не треба буде формувати офіційно", - розповідають у "Слузі народу".
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Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
Сказал неизвестный человек. А может и вовсе несуществующий. Или существующий.
Но если и сказал, то точно крайне недоразвитым личностям, по недоразумению именующим себя "журналистами". О чем, блджад, эта новость?