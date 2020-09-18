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Новини
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"Слуга народу" може спробувати сформувати коаліцію з партією Труханова в Одесі, - джерело в партії

Після місцевих виборів партія "Слуга народу" може сформувати в Одеській міській раді коаліцію з партією чинного міського голови Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Хто там у мери? Частина друга. Схід і Південь України"

Як розповіло джерело в "Слузі народу", їхньому кандидату в мери Олегу Філімонову буде складно скласти конкуренцію чинному меру.

"У Філімонова є явна перевага - у нього є 90% впізнаваності", - так пояснює співрозмовник "Цензора" у "Слузі народу", чому від них балотується Філімонов. - Це хоч якась можливість поміняти парадигму. Бо серйозно з Трухановим боротись складно. А це може бути можливість привернути до цього увагу".

У президентській партії розуміють, що Труханов має особистий високий рейтинг, однак сподіваються, що його партія "Довіряй справам" не набере підтримку, яка б дозволила сформувати коаліцію лише із своїх представників.

"Тут цілком можливо, що ми спробуємо сформувати з ним якусь коаліцію. Можливо її не треба буде формувати офіційно", - розповідають у "Слузі народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова

Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5472) Труханов Геннадій (378) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+8
зеленые сепары могут объединиться с голубыми? какая неожиданность!!!
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18.09.2020 16:42
+6
Зелох "пашет, как раб на галерах"..
Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
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18.09.2020 16:42
+5
Шо и следовало ожидать...от слуги зайдет в ворсовет доверяй делам...
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
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18.09.2020 16:49
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сволочь виталька, не захотел пэтину марынцю
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18.09.2020 16:41 Відповісти
Высрался? То что земрази с ватой одно и целое ватного чмошника не беспкоит, конечно.
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18.09.2020 17:10 Відповісти
так я и ругаю витальку, не захотел с марынцю
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18.09.2020 17:12 Відповісти
Не ну там реально идиоты слугах.Поменять парадигму можно только честным и порядочным професионалом ,а не комиком . Думаю у СН,у этих идиотов ,эти выборы будут холодным душем ,а лучше ледяным.
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18.09.2020 17:24 Відповісти
зеленые сепары могут объединиться с голубыми? какая неожиданность!!!
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18.09.2020 16:42 Відповісти
Зелох "пашет, как раб на галерах"..
Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
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18.09.2020 16:42 Відповісти
Гульчитай откріла личико а там ріги и предатели все дерьмо сбивается в кучу давайте легче раздавить єтот кизяк на теле страні будет опаріши зеленіе
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18.09.2020 16:43 Відповісти
Ты одессит? Крайне не похож, и не думай за Одессу, там без тебя разберутся. Труханов в Одессе, родной.
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18.09.2020 16:47 Відповісти
ТІ ИЗ ЕГО РОДНИ ЗАМЕТНО
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18.09.2020 16:52 Відповісти
пнх со своей трухой -это если за Одессу... давно мы годовщину 2мая с размахом не отмечали, давно
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18.09.2020 17:16 Відповісти
Я тебе советы не даю,тупая мокша,пытающаяся выглядеть одисситом)пнх
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18.09.2020 21:56 Відповісти
поржешь на 2мая)
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18.09.2020 23:41 Відповісти
Мне пх на будущий шашлык)
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19.09.2020 13:00 Відповісти
Ок,'биомусор" из тебя и твоей мамы сделает шашлык)деток твоих на следущий год оставим?
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19.09.2020 14:26 Відповісти
Да не сильно уж я тебя,чучело,и трогала...
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19.09.2020 14:32 Відповісти
Труханов ******* ватный, разворовал пол Одессы, имеет 3 паспорта - москальский, греческий и украинский.
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19.09.2020 09:03 Відповісти
Шо и следовало ожидать...от слуги зайдет в ворсовет доверяй делам...
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
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18.09.2020 16:49 Відповісти
Как-то не удивлена.
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18.09.2020 17:03 Відповісти
Партия "зеленая труха" это гениально
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18.09.2020 17:23 Відповісти
А может не попытаться. А может попытаться, но не получится. А может и получится. Или нет.
Сказал неизвестный человек. А может и вовсе несуществующий. Или существующий.
Но если и сказал, то точно крайне недоразвитым личностям, по недоразумению именующим себя "журналистами". О чем, блджад, эта новость?
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18.09.2020 18:29 Відповісти
Бандиты тянутся к бандитам.
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18.09.2020 18:39 Відповісти
 
 