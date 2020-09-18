"Слуга народу" може спробувати сформувати коаліцію з партією Труханова в Одесі, - джерело в партії

Після місцевих виборів партія "Слуга народу" може сформувати в Одеській міській раді коаліцію з партією чинного міського голови Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Хто там у мери? Частина друга. Схід і Південь України"

Як розповіло джерело в "Слузі народу", їхньому кандидату в мери Олегу Філімонову буде складно скласти конкуренцію чинному меру.

"У Філімонова є явна перевага - у нього є 90% впізнаваності", - так пояснює співрозмовник "Цензора" у "Слузі народу", чому від них балотується Філімонов. - Це хоч якась можливість поміняти парадигму. Бо серйозно з Трухановим боротись складно. А це може бути можливість привернути до цього увагу".

У президентській партії розуміють, що Труханов має особистий високий рейтинг, однак сподіваються, що його партія "Довіряй справам" не набере підтримку, яка б дозволила сформувати коаліцію лише із своїх представників.

"Тут цілком можливо, що ми спробуємо сформувати з ним якусь коаліцію. Можливо її не треба буде формувати офіційно", - розповідають у "Слузі народу".

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