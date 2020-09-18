Хасиди пішли з "Нових Яриловичів", залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон із Білоруссю, повністю звільнили територію прикордонного поста "Нові Яриловичі".

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишилося тільки прибрати територію, і КПП "Яриловичі" може відновити свою роботу", - написав Геращенко.

Пізніше Геращенко дописав, що паломники-хасиди вирушили святкувати Рош га-Шана в Гомель, Пінськ і інші населені пункти Білорусі.

"Дякую співробітникам Прикордонної служби за вашу роботу щодо захисту державного кордону. Попри значний психологічний тиск - ви виконали свій обов'язок", - зазначив він.

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Геращенко опублікував фотографії сміття, яке хасиди залишили на території Білорусі.

"Ми попереджали білоруську сторону, що у зв'язку з пандемією ми не пропустимо паломників, незважаючи на жодні пісні і танці. І просили білорусів не пропускати паломників через свій КПП. Нас не послухали. Тепер доведеться прибирати..." - написав він.









