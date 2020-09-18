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Арахамія про ДТП із сином кандидата "Слуги народу" Шевчика в Кривому Розі: "Він доволі правильно скомунікував це і повівся"

Арахамія про ДТП із сином кандидата

Партія "Слуга народу" не збирається відкликати свого кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика у зв'язку з тим, що його син на початку вересня збив 11-річну дитину на пішохідному переході.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Хто там у мери? Частина друга. Схід і Південь України"

"Він доволі правильно скомунікував це і повів себе. Людина нікуди не переховувалась, батько одразу написав про це, - каже голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. - Будь-яка людина може потрапити в ДТП і потім мати проблеми".

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП постраждав 11-річний школяр. На зебрі його зачепила іномарка. За кермом був Марк Шевчик, син кандидата в мери міста від "Слуги народу". Сам Дмитро Шевчик на своїй сторінці в Facebook розповів про подробиці трагедії і повідомив, що взяв особисту відповідальність за майбутнє дитини.

Пізніше журналістам вдалося поспілкуватися із завідувачем відділенням нейрохірургії дитячої обласної лікарні Дніпра Володимиром Агафоновим, який охарактеризував стан здоров'я дитини як середньої тяжкості і наголосив на відсутності загрози життю і здоров'ю дитини; а також з його мамою, яка відзначила поліпшення стану здоров'я дитини.

Також читайте: З'явилося перше відео хлопчика, збитого сином кандидата в мери Кривого Рогу на "тисячці"

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Арахамія Давид (1104) Шевчик Дмитро (8)


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18.09.2020 17:19 Відповісти
Циничные твари !!!
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18.09.2020 17:27 Відповісти
сразу правильно номера снял
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18.09.2020 17:20 Відповісти
Там средней тяжести, сынок должен сесть в тюрьму.
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18.09.2020 17:22 Відповісти
Арахамия о ДТП с сыном кандидата "Слуги народа" Шевчика в Кривом Роге: "Он достаточно правильно скомуникував это и повел себя" - Цензор.НЕТ 1878
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18.09.2020 17:23 Відповісти
Два покидьки! І кандидат в мери і його син.
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18.09.2020 17:47 Відповісти
Не убил, а всего лишь покалечил, фигня какая. Даже не стоит внимания "Врагов народа".Типа пацан все правильно сделал, номера снял. Арахамия, ты че ваще дебил полный?
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18.09.2020 18:07 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3218184/vy_sho_prikalyvaetes_s_menya_bld_ya_ne_hochu_s_vami_obschatsya_syn_kandidata_v_mery_krivogo_roga_ot.
"Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев.
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18.09.2020 18:08 Відповісти
Арахамия ты адекватный человек? Сбив 11 летнего ребенка, ты смог бы говорить - я все правильно "скоммуницировал" и "повел себя"? Ребенка сбили ДЕБИЛ, а ты такие слова говоришь. Ты конченное вообще в другой реальности живешь.
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18.09.2020 18:30 Відповісти
 
 