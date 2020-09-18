Арахамія про ДТП із сином кандидата "Слуги народу" Шевчика в Кривому Розі: "Він доволі правильно скомунікував це і повівся"

Партія "Слуга народу" не збирається відкликати свого кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика у зв'язку з тим, що його син на початку вересня збив 11-річну дитину на пішохідному переході.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Хто там у мери? Частина друга. Схід і Південь України"

"Він доволі правильно скомунікував це і повів себе. Людина нікуди не переховувалась, батько одразу написав про це, - каже голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. - Будь-яка людина може потрапити в ДТП і потім мати проблеми".

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП постраждав 11-річний школяр. На зебрі його зачепила іномарка. За кермом був Марк Шевчик, син кандидата в мери міста від "Слуги народу". Сам Дмитро Шевчик на своїй сторінці в Facebook розповів про подробиці трагедії і повідомив, що взяв особисту відповідальність за майбутнє дитини.

Пізніше журналістам вдалося поспілкуватися із завідувачем відділенням нейрохірургії дитячої обласної лікарні Дніпра Володимиром Агафоновим, який охарактеризував стан здоров'я дитини як середньої тяжкості і наголосив на відсутності загрози життю і здоров'ю дитини; а також з його мамою, яка відзначила поліпшення стану здоров'я дитини.

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