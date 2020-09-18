"Слуга народу" з тріском програє вибори. Але хіба Зеленський винен, що на його горбі до влади прийшло безліч мерзотників?" - Гордон
Президенту України Володимиру Зеленському не вдалося привести до влади якісних політиків, тому на найближчих місцевих виборах на партію "Слуга народу" чекає крах.
Про це заявив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" програє із тріском місцеві вибори. На жаль, для "слуг народу". Мене в цьому випадку непокоїть тільки одна людина – Володимир Зеленський. Людина, яку я глибоко поважаю і люблю і яку вважаю чистою, чесною і хорошою. На його горбі прийшло до влади безліч мерзотників, ідіотів, нездар, неосвічених неуків. І тепер усе це відбивається на ньому, звичайно.
А він хіба винен? Він прийшов із благими намірами, народ надав йому довіру, але на його горбі поналазили... Хто? Хто був – ті й поналазили. Як говорив Сталін, інших письменників у мене для вас немає. У цій історії мені шкода тільки Зеленського, до якого я продовжую відчувати щирі почуття", – сказав Гордон.
На його думку, через падіння рейтингу керівної політсили на місцевих виборах багато голосів можуть набрати партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і партія "Опозиційна платформа – За життя", одним із лідерів якої є кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.
"25 жовтня, на мій погляд, якщо вибори відбудуться, буде крах "Слуги народу". На жаль, досить голосів можуть узяти такі нешановні мною фігури, як Порошенко і Медведчук, що буде означати не реванш, але закладення фундаменту під реванш. Чий реванш? Росії і націоналістичних, проросійськи налаштованих елементів", – сказав журналіст.
На думку Гордона, у кандидатів від "Слуги народу" немає шансів виграти мерські вибори у великих містах. "Може, в умовному Кропивницькому хтось і прорветься, але я не бачу поки таких людей", - додав він.
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хіба гордон винен, що тягне до ефіру всяку наволоч? хіба бубочка винен, що притяг до влади усяку наволоч?
звісно ж ні. ці обидва - найневинніші усіх часів.
та ще треба згадати 73% та безголове голосування "по приколу". так що тепер, "приколісти", на місцевих виборах мозок включати будете? якщо ні - то краще взагалі не ходіть на вибори. подивіться "сватів" або "слугу народа". бо навибираєте мені пальчевських та зеленських.
Гордон не дурак, он человек морально опущенный.
Віктор Суворов і Ілларіонов цій лисій башці не раз говорили, що допуск цього клоуна до влади - це ганьба для України! Та сучий потрох дімка цьому не вірить, бо ДюймВОВОЧКА - це ж його ДРУГ! А у дімки БАГААААААААТО різних друзів, і кабздон, і задорнов, і кравчучка, і фокін, і багато-багато різних українофобів. І мертві, які вже зариті на цвинтарях, і ще тимчасово живі, в очікуванні цієї ж участі, які ще відкривають свою смердючу пельку, даючи інтерв'ю цьому Ґандону.
Национальность не важна: Виталий Портников - еврей - патриот, Медведчук - украинец - предатель.