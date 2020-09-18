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Новини Місцеві вибори-2020
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"Слуга народу" з тріском програє вибори. Але хіба Зеленський винен, що на його горбі до влади прийшло безліч мерзотників?" - Гордон

Президенту України Володимиру Зеленському не вдалося привести до влади якісних політиків, тому на найближчих місцевих виборах на партію "Слуга народу" чекає крах.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" програє із тріском місцеві вибори. На жаль, для "слуг народу". Мене в цьому випадку непокоїть тільки одна людина – Володимир Зеленський. Людина, яку я глибоко поважаю і люблю і яку вважаю чистою, чесною і хорошою. На його горбі прийшло до влади безліч мерзотників, ідіотів, нездар, неосвічених неуків. І тепер усе це відбивається на ньому, звичайно.

А він хіба винен? Він прийшов із благими намірами, народ надав йому довіру, але на його горбі поналазили... Хто? Хто був – ті й поналазили. Як говорив Сталін, інших письменників у мене для вас немає. У цій історії мені шкода тільки Зеленського, до якого я продовжую відчувати щирі почуття", – сказав Гордон.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми". ВIДЕО

На його думку, через падіння рейтингу керівної політсили на місцевих виборах багато голосів можуть набрати партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і партія "Опозиційна платформа – За життя", одним із лідерів якої є кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

"25 жовтня, на мій погляд, якщо вибори відбудуться, буде крах "Слуги народу". На жаль, досить голосів можуть узяти такі нешановні мною фігури, як Порошенко і Медведчук, що буде означати не реванш, але закладення фундаменту під реванш. Чий реванш? Росії і націоналістичних, проросійськи налаштованих елементів", – сказав журналіст.

На думку Гордона, у кандидатів від "Слуги народу" немає шансів виграти мерські вибори у великих містах. "Може, в умовному Кропивницькому хтось і прорветься, але я не бачу поки таких людей", - додав він.

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Автор: 

Гордон Дмитро (116) Зеленський Володимир (23927) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+66
Конечно не виноват! Во всем виноват Порошенко и папиредники
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18.09.2020 17:22
+60
Гордон развивает лаптеногую методичку! Царь то хороший а бояре плахие!
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18.09.2020 17:22
+50
Ты уже наголосовал один раз, Это перевари теперь . Смачного

"Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон - Цензор.НЕТ 8007
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18.09.2020 17:27
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Когда уже та помолодевшая Юля (после коронавируса) роззяве свою шеретовку, шобы затьмить блеянья гордона... надоел уже своей пресмыкаемостью
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19.09.2020 03:07 Відповісти
Ты дурака не включай , Гордон штопаный ! Зеля с первого дня знал что он не выполнит своих обещаний . Он будучи кандидатом уже врал на всю катушку . И в партию он умышленно набирал всякое безмозглое отребье типа Юрченко или Верещучку . Не говоря уже о других его партийных " деятелях " .
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19.09.2020 05:48 Відповісти
"Украинский Президент должен быть либо националистом, либо быть в Ростове", - Луценко (Ц)
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19.09.2020 07:29 Відповісти
Просто нужно чтобы партия состояла из одних зеленских и гордонов. Они же очень умные...
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19.09.2020 08:30 Відповісти
як там було? "якщо воно ходить як гордон, якщо воно балакає як гордон, якщо воно воняє як гордон, то це - гордон" (с)

хіба гордон винен, що тягне до ефіру всяку наволоч? хіба бубочка винен, що притяг до влади усяку наволоч?

звісно ж ні. ці обидва - найневинніші усіх часів.

та ще треба згадати 73% та безголове голосування "по приколу". так що тепер, "приколісти", на місцевих виборах мозок включати будете? якщо ні - то краще взагалі не ходіть на вибори. подивіться "сватів" або "слугу народа". бо навибираєте мені пальчевських та зеленських.
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19.09.2020 08:52 Відповісти
Это множество мерзавцев привели на должность президента. Что это меняет? То, что он отображает их менталитет и стремится воплотить их чаяния.
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19.09.2020 09:19 Відповісти
Гордон не дурак, но дураками считает вас, зебилы.
Гордон не дурак, он человек морально опущенный.
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19.09.2020 09:27 Відповісти
Простите, а по чем сейчас пирамидки Ю-шинсе?
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19.09.2020 10:32 Відповісти
сраколиз за викликом переживає за зе-жабу і за те що відбудеться "націоналістичний реванш", але не про те що держава може опинитися в повній дупі
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19.09.2020 10:56 Відповісти
Два Ґандона - пара!
Віктор Суворов і Ілларіонов цій лисій башці не раз говорили, що допуск цього клоуна до влади - це ганьба для України! Та сучий потрох дімка цьому не вірить, бо ДюймВОВОЧКА - це ж його ДРУГ! А у дімки БАГААААААААТО різних друзів, і кабздон, і задорнов, і кравчучка, і фокін, і багато-багато різних українофобів. І мертві, які вже зариті на цвинтарях, і ще тимчасово живі, в очікуванні цієї ж участі, які ще відкривають свою смердючу пельку, даючи інтерв'ю цьому Ґандону.
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19.09.2020 16:37 Відповісти
Как тонко, изящно и незаметно Гордон лизнул промежность бывшему шутнику.... Вова даже пукнул от удовольствия... В нос Гордону....
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19.09.2020 17:13 Відповісти
Моё мнение: Дмитрий Гордон - неумный, необразованный, самовлюблённый человек, объективно работающий наРоссию, имеющий возможность, к сожалению вещать на всю Украину.
Национальность не важна: Виталий Портников - еврей - патриот, Медведчук - украинец - предатель.
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20.09.2020 12:39 Відповісти
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