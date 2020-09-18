"Слуга народу" з тріском програє вибори. Але хіба Зеленський винен, що на його горбі до влади прийшло безліч мерзотників?" - Гордон

Президенту України Володимиру Зеленському не вдалося привести до влади якісних політиків, тому на найближчих місцевих виборах на партію "Слуга народу" чекає крах.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" програє із тріском місцеві вибори. На жаль, для "слуг народу". Мене в цьому випадку непокоїть тільки одна людина – Володимир Зеленський. Людина, яку я глибоко поважаю і люблю і яку вважаю чистою, чесною і хорошою. На його горбі прийшло до влади безліч мерзотників, ідіотів, нездар, неосвічених неуків. І тепер усе це відбивається на ньому, звичайно.

А він хіба винен? Він прийшов із благими намірами, народ надав йому довіру, але на його горбі поналазили... Хто? Хто був – ті й поналазили. Як говорив Сталін, інших письменників у мене для вас немає. У цій історії мені шкода тільки Зеленського, до якого я продовжую відчувати щирі почуття", – сказав Гордон.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми". ВIДЕО

На його думку, через падіння рейтингу керівної політсили на місцевих виборах багато голосів можуть набрати партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і партія "Опозиційна платформа – За життя", одним із лідерів якої є кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.



"25 жовтня, на мій погляд, якщо вибори відбудуться, буде крах "Слуги народу". На жаль, досить голосів можуть узяти такі нешановні мною фігури, як Порошенко і Медведчук, що буде означати не реванш, але закладення фундаменту під реванш. Чий реванш? Росії і націоналістичних, проросійськи налаштованих елементів", – сказав журналіст.



На думку Гордона, у кандидатів від "Слуги народу" немає шансів виграти мерські вибори у великих містах. "Може, в умовному Кропивницькому хтось і прорветься, але я не бачу поки таких людей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан