Перевезення вантажів за графіками руху маршрутних поїздів створюють корупційні ризики в "Укрзалізниці", - Каленков

Скасувавши перевезення вантажів за графіками руху маршрутних поїздів, "Укрзалізниця" припинила порушувати антимонопольне законодавство, адже ця схема створювала неконкурентні умови для вантажоперевізників.

Про це повідомив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендував УЗ відмовитися від юридично сумнівної послуги, коли власники вантажів, заплативши лише на 20% більше, що в 5 разів менше за передбачену надбавку, могли самостійно обрати графік і маршрут транспортування. Це призводило до того, що "нитками графіків" керували фактично в ручному режимі, створюючи передумови для корупції, пояснює експерт. "Краще пізно, ніж ніколи. "Укрзалізниця" повертається в правове поле, оскільки, за зауваженням Антимонопольного комітету, антимонопольне законодавство все-таки порушувалося. Відбувається дискримінація, коли додаткові послуги надаються за рахунок інших компаній. І повертається економічна логіка - тому що такі послуги мають надаватися, безумовно. Але коштувати вони мають удвічі дорожче. У наказах УЗ сказано, що надання такої послуги має бути зі 100%-ю націнкою", - пояснює експерт.

На думку президента ОП "Укрметалургпром", скасування "ниток графіків" знижує корупційні ризики. "Цими нитками графіків користувалися дуже недобросовісно. За ними, крім сплачених вантажів, йшли іноді вантажі, які принаймні офіційно не оплачувалися! Або створювалися ситуації, коли вантаж, дійшовши на передостанню станцію, відстоювався або і зовсім губився. Тобто саме існування цієї схеми створювало безліч можливостей для корупції, адже фактично цим механізмом керували вручну. Тепер цього не буде", - назвав позитивні наслідки рішення про скасування графікових перевезень Олександр Каленков.

Він також нагадав, що НАБУ розслідує це питання на предмет порушення законодавства. "Я сподіваюся, що це до якогось результату буде доведено", - підкреслив президент "Укрметалургпрому". Нагадаємо, перевезення за фіксованим графіком "Укрзалізниця" впровадила минулого року. Але нерівномірне навантаження і відсутність переробної спроможності залізниць призвели до того, що виник дефіцит локомотивного парку, що впливало на своєчасність доставки вантажів інших вантажовласників. АМКУ провів розслідування і встановив, що, запровадивши графіки перевезення вантажів, АТ "Укрзалізниця" створило нерівні умови для замовників послуг. І рекомендував монополісту відмовитися від цієї схеми.