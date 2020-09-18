Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що спочатку в Україні був один із найкращих результатів щодо стримування пандемії COVID-19 і при цьому один із найліберальніших режимів карантину, але наближення місцевих виборів погіршило ситуацію, оскільки багато представників місцевої влади почали використовувати цю тему з політичною метою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Тернопільську область.

"Із самого початку у нас був найкращий результат в усій Європі, Україна повністю усіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності - у нас було максимум до 300 людей за добу. Але через політичні ігри і підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних центрах, чомусь почали воювати на словах, дякувати богу, з центральною владою, яка нібито "закручує гайки", і захотіли зменшення карантину", - зазначив Зеленський.

Глава держави сказав, що не лише за оцінкою МОЗ, а й за оцінками міжнародних вірусологів, в Україні і сьогодні, і із самого початку був доволі ліберальний варіант карантину порівняно з іншими країнами, де "штрафують людей без масок просто на вулицях, і не лише фінансово, а іноді використовують навіть фізичну силу".

"Я вважаю, що коли б не місцеві вибори, відверто кажу, захворюваність у нас була б меншою. Завжди люди орієнтуються на лідерів. І в будь-яких маленьких містах, містечках, коли вони бачать, що як сільський голова, керівник ОТГ або мер виходить і говорить, що влада переоцінює складність ситуації, немає нічого страшного, можна святкувати день міста і збирати по 20-30 тисяч людей, то й люди так поводяться. Тому відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми бачимо 3 тисячі (заражених за добу. - Ред.)", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що у всьому світі нині спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, а українці мають самі думати про свою долю й дотримуватися карантинних заходів.

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