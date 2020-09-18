Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що спочатку в Україні був один із найкращих результатів щодо стримування пандемії COVID-19 і при цьому один із найліберальніших режимів карантину, але наближення місцевих виборів погіршило ситуацію, оскільки багато представників місцевої влади почали використовувати цю тему з політичною метою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Тернопільську область.
"Із самого початку у нас був найкращий результат в усій Європі, Україна повністю усіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності - у нас було максимум до 300 людей за добу. Але через політичні ігри і підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних центрах, чомусь почали воювати на словах, дякувати богу, з центральною владою, яка нібито "закручує гайки", і захотіли зменшення карантину", - зазначив Зеленський.
Глава держави сказав, що не лише за оцінкою МОЗ, а й за оцінками міжнародних вірусологів, в Україні і сьогодні, і із самого початку був доволі ліберальний варіант карантину порівняно з іншими країнами, де "штрафують людей без масок просто на вулицях, і не лише фінансово, а іноді використовують навіть фізичну силу".
"Я вважаю, що коли б не місцеві вибори, відверто кажу, захворюваність у нас була б меншою. Завжди люди орієнтуються на лідерів. І в будь-яких маленьких містах, містечках, коли вони бачать, що як сільський голова, керівник ОТГ або мер виходить і говорить, що влада переоцінює складність ситуації, немає нічого страшного, можна святкувати день міста і збирати по 20-30 тисяч людей, то й люди так поводяться. Тому відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми бачимо 3 тисячі (заражених за добу. - Ред.)", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що у всьому світі нині спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, а українці мають самі думати про свою долю й дотримуватися карантинних заходів.
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Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.
Менять эту сволочную систему.
К Новому году тысяч 10 выкосит эпидемия.
Хотя разница и не такая принципиальная, но деньги точный счёт любят
Если мэр фрондирует, употреби власть. Уголовное производство за первый же летальный случай в городе, наручники и вывози из города в киевское СИЗО. Месяц на суд и 10 лет за тяжкие последствия.
Те мэры бы ужесточали тогда карантин даже сильнее, чем правительство.
А когда През сопли жуёт и в войну (в т.ч. биологическую, по ходу) демократию разводит, то так и будет бардак.
Не можешь, железа в штанах не хватает - тогда на кой чёрт ты вылез на главное кресло 45-миллионной страны ?
"Спасибо спасибо всем желаю успеха это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видем именно словосачитание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то ненаше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих услолвий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинакво интеллектуальных и одинаково довольных и вцелом это что это одинаково счастливых виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."