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Новини Коронавірус і карантин
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Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський

Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що спочатку в Україні був один із найкращих результатів щодо стримування пандемії COVID-19 і при цьому один із найліберальніших режимів карантину, але наближення місцевих виборів погіршило ситуацію, оскільки багато представників місцевої влади почали використовувати цю тему з політичною метою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Тернопільську область.

"Із самого початку у нас був найкращий результат в усій Європі, Україна повністю усіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності - у нас було максимум до 300 людей за добу. Але через політичні ігри і підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних центрах, чомусь почали воювати на словах, дякувати богу, з центральною владою, яка нібито "закручує гайки", і захотіли зменшення карантину", - зазначив Зеленський.

Глава держави сказав, що не лише за оцінкою МОЗ, а й за оцінками міжнародних вірусологів, в Україні і сьогодні, і із самого початку був доволі ліберальний варіант карантину порівняно з іншими країнами, де "штрафують людей без масок просто на вулицях, і не лише фінансово, а іноді використовують навіть фізичну силу".

"Я вважаю, що коли б не місцеві вибори, відверто кажу, захворюваність у нас була б меншою. Завжди люди орієнтуються на лідерів. І в будь-яких маленьких містах, містечках, коли вони бачать, що як сільський голова, керівник ОТГ або мер виходить і говорить, що влада переоцінює складність ситуації, немає нічого страшного, можна святкувати день міста і збирати по 20-30 тисяч людей, то й люди так поводяться. Тому відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми бачимо 3 тисячі (заражених за добу. - Ред.)", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що у всьому світі нині спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, а українці мають самі думати про свою долю й дотримуватися карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" з тріском програє вибори. Але хіба Зеленський винен, що на його горбі до влади прийшло безліч мерзотників?" - Гордон

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) карантин (18172) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
земразь,просто иди найух
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18.09.2020 17:35
+12
Поначалу в Украине был весьма либеральный карантин, если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5984
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18.09.2020 17:43
+10
ЧТО ОН НЕСЕТ НА УШИ НЕ НАЛАЗИТ
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18.09.2020 17:44
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Все использовали ситуацию кроме нс?
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18.09.2020 17:35 Відповісти
земразь,просто иди найух
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18.09.2020 17:35 Відповісти
зеленый шланг
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18.09.2020 18:24 Відповісти
Ну что сказать это равносильно фразе " кто всрав-я, невистка".. или в русском варианте " С больной головы на здоровую".
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18.09.2020 17:37 Відповісти
...не получилася у Зели Беларусь... ...через 25 лет получится...
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18.09.2020 17:37 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.

Поначалу в Украине был весьма либеральный карантин, если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6854
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18.09.2020 17:40 Відповісти
Значить після виборів,положать Україну,через жорсткий карантин.Українці просто хочуть самі розвалити Україну.Виникає питання,навіщо тоді було з москалями воювати? Можна ж було одразу сказати,що лягаємо під москаля.І війна би одразу зупинилася.
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18.09.2020 17:42 Відповісти
Можливо, що готують підґрунтя для відміни виборів як таких. Бо пролітають, як Фенер над Парижем...
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18.09.2020 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/91249 Може бути таке,що не всюди будуть вибори.Наприклад там,де найменший рейтинг,їх відмінять.через вірус.
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18.09.2020 17:58 Відповісти
От і я про те саме. Бо стєпашка дуже обурювався Днем міста у Дніпрі, наприклад (де у них жодних шансів) і жодних питань не поставив Дню міста у Житомирі у той самий день або в Одесі тижнем раніше...
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18.09.2020 18:06 Відповісти
Поначалу в Украине был весьма либеральный карантин, если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5984
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18.09.2020 17:43 Відповісти
ЧТО ОН НЕСЕТ НА УШИ НЕ НАЛАЗИТ
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18.09.2020 17:44 Відповісти
Мені гидко читати президент,голова держави і тд.Хіба він президент? В чому він взагалі розбирається? Ви самі українці добиваєте свою країну.На жаль я теж тут живу.
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18.09.2020 17:47 Відповісти
Какое мощное "умозаключение"..!
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18.09.2020 17:47 Відповісти
Оно дурное или нас за лохов держит?! При чем тут выборы?! Тупейшего карантина который провозгласил ЗЕленский я не помню. Метро не работает но народу на работу надо поэтому или брали такси на 4 человека или ездили в забитых маршутках вот оно и выстрелило!
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18.09.2020 17:52 Відповісти
Скажіть хтось упоротому, що вибори майже за півтора місяці... А епедемічні наслідки будуть ПІСЛЯ виборів, а не до...
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18.09.2020 17:52 Відповісти
Оказывается выборы стали причиной повышения зараженности...Значит надо было это предвидеть и отменить выборы....или у нашего "ясновидца" чуйка пропала?)
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18.09.2020 17:55 Відповісти
Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1686
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18.09.2020 17:57 Відповісти
Это класическая корабельная сосна?
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18.09.2020 18:01 Відповісти
Ні, фарбована...
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18.09.2020 18:07 Відповісти
Нагородив сім мішків гречаної вовни.
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18.09.2020 17:57 Відповісти
Зеля про 120 тыс трупов к новому году без карантина обещал. Карантина нет и трупов тоже. Зато зеля есть. И думает что мы его бред забыли и ему можно дальше чушь нести.
Менять эту сволочную систему.
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18.09.2020 18:00 Відповісти
А потом обещал Минздрав 4 тыс. к Новому Году, а они будут уже на следующей неделе.

К Новому году тысяч 10 выкосит эпидемия.
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18.09.2020 18:55 Відповісти
В Германии полицаи всегда были очень жёсткие со штрафами, но никакого "штрафуют прямо на улицах" нет. Штрафуют только в магазинах/торговых центрах и в общественном транспорте. Если нос высунул - тоже штрафуют. И правильно, потому что задолбали те, кто носит маски на бороде.
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18.09.2020 18:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/92387 У вашої Німеччини 4 трильйони ВВП.а в України 130.У вас можна хоч 10 років карантинити.А Україна розвалиться.
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18.09.2020 18:21 Відповісти
150, а не 130.
Хотя разница и не такая принципиальная, но деньги точный счёт любят
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18.09.2020 18:54 Відповісти
Після візиту віслюка оманського, Івано-Франківськ після червоної вже в помаранчевій зоні! Чудесне зцілення?
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18.09.2020 18:08 Відповісти
Зеля, тут виноваты не местные выборы 2020-го, а президентские 2019-го.
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18.09.2020 18:16 Відповісти
Справді? Закриття метро це ліберально? Ріалі? А де ще в Європі чи Америці повністю зупиняли метро? В Італії чи Іспанії, чи США? Де???
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18.09.2020 18:19 Відповісти
Намекает что выборы перенесут?! Не успевают закон под сепаров переделать?!
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18.09.2020 18:31 Відповісти
Стесняюсь спросить : "Ты Президент или кто ?"
Если мэр фрондирует, употреби власть. Уголовное производство за первый же летальный случай в городе, наручники и вывози из города в киевское СИЗО. Месяц на суд и 10 лет за тяжкие последствия.
Те мэры бы ужесточали тогда карантин даже сильнее, чем правительство.
А когда През сопли жуёт и в войну (в т.ч. биологическую, по ходу) демократию разводит, то так и будет бардак.

Не можешь, железа в штанах не хватает - тогда на кой чёрт ты вылез на главное кресло 45-миллионной страны ?
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18.09.2020 18:52 Відповісти
он приЗЕденыш из дурдома. Житомир.

"Спасибо спасибо всем желаю успеха это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видем именно словосачитание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то ненаше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих услолвий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинакво интеллектуальных и одинаково довольных и вцелом это что это одинаково счастливых виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."
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18.09.2020 19:23 Відповісти
Шо воно, л@дь, меле? Все було добре, був вірус і карантин, але трапились вибори і все зломилось? І оце недорозвинуте у нас президентом.
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18.09.2020 18:54 Відповісти
А казали не ЗЕбіл
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18.09.2020 20:04 Відповісти
Видать узнал свой настоящий рейтинг. Как всегда традиционно ссытся
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18.09.2020 20:30 Відповісти
Так выборов еще не было!? Что, теперь классическую логику уже отменили? Теперь не следствие следует за причиной, а наоборот - следствие опережает причину. Так скоро у нашего населения мозги будут вынесены окончательно. Жалко Аристотеля.
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19.09.2020 09:01 Відповісти
смешно
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19.09.2020 10:51 Відповісти
 
 