"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич

Олексій Зіневич обурений тим, що в мери Ірпеня від "Слуги народу" балотується Максим Нельзін.

Про це Зіневич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сайті з'явився кандидат на мера Ірпеня від Зе, ним став Максим Нельзін, член виконкому, місцевий нотаріус, який оформлює всі документи Карплюка. Велике розчарування та зашквар, спонсор цього шабашу Мирончук Антон", - написав Зіневич.

Він стверджує, що Нельзін "ніколи нічим не керував у своєму житті, крім своєї секретарки".

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"Я публічно прошу вибачення у прихильників "Слуг народу" в Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі, які працювали на виборах Президента, на парламентських, у громадських приймальнях, рознесли понад 1 млн газет під час виборів, агітували своїх близьких, вірили у справедливість. Констатую, жоден з цих людей не отримав можливості кандидуватись від "Слуги народу" в Ірпені. Людей позбавили права бути обраними від політичної сили, яку вони привели до влади, а люди, яким вони щиро вірили, їх зрадили", - написав Зіневич.

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Він припускає, що "слуги народу" "отримають на виборах той результат, якого вони заслуговують, людей двічі не обдуриш". Зіневич закликав виборців приходити на вибори і голосувати за гідних кандидатів.



