"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич
Олексій Зіневич обурений тим, що в мери Ірпеня від "Слуги народу" балотується Максим Нельзін.
Про це Зіневич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На сайті з'явився кандидат на мера Ірпеня від Зе, ним став Максим Нельзін, член виконкому, місцевий нотаріус, який оформлює всі документи Карплюка. Велике розчарування та зашквар, спонсор цього шабашу Мирончук Антон", - написав Зіневич.
Він стверджує, що Нельзін "ніколи нічим не керував у своєму житті, крім своєї секретарки".
"Я публічно прошу вибачення у прихильників "Слуг народу" в Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі, які працювали на виборах Президента, на парламентських, у громадських приймальнях, рознесли понад 1 млн газет під час виборів, агітували своїх близьких, вірили у справедливість. Констатую, жоден з цих людей не отримав можливості кандидуватись від "Слуги народу" в Ірпені. Людей позбавили права бути обраними від політичної сили, яку вони привели до влади, а люди, яким вони щиро вірили, їх зрадили", - написав Зіневич.
Він припускає, що "слуги народу" "отримають на виборах той результат, якого вони заслуговують, людей двічі не обдуриш". Зіневич закликав виборців приходити на вибори і голосувати за гідних кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АЛЕ: порівнюючи його wins and fails за допомогою електромеханічного зрадометра, робимо висновок, що перемоги переважають зраду.
І так, ми усвідомлюємо, що ідеальних правителів немає. Король Арагорн - це літературний персонаж. Тому не шукали "казкового короля", а голосували за найбільш гідного гетьмана. А що буде із Зелебобою - навесні 2019 немов у воду дивилися і попереджали про наслідки.
А у відповідь чули "все будет нормас" і "аби не Порох".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса. Наиболее известны из них наряженный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%B8 ситхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 Дарт Алексеевич Вейдер (Шевченко) и менее удачливый кандидат - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Протывсих (Гуменюк). Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тиририка (цирковой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD клоун , депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
Ничего не напоминает(сказочки про "прагаласовали, патаму шта 1+1 сказал и па-приколу" можешь не упоминать)?Вот КЕМ надо было быть, чтобы ТАК сплотить избирателей против себя?
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
Своё отношение к местным выборам я уже высказал https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74668767
Больше добавить ничего не могу
Почему это? Наших граждан уже 30 лет дурачат и конца этому не видно.
Олігархічний феодалізм в Україні - це ще надовго.
я все помню,
а ти - чмо
Вы путаете причину и следствие
но в реальности кандидатов подбирают какие-то шалавы и ************ с наколотыми губами
Але все норм, в інших буцигарнях теж є афро з моторошними писюнами.
Что-то не видно тут резвящихся зебилов из под новости про Кличка. Что такое? Куда же вы делись?
Тільки дурнів можна два рази обдурити.
Нотариус Нельзин, ростовщик - Нельзин, корчмарь -Нельзин.
Украинцы кого вы выбираете?
Какие сладкие слова
И как кружится голова...
все в сад..