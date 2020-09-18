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Новини Місцеві вибори-2020
21 010 87

"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич

Олексій Зіневич обурений тим, що в мери Ірпеня від "Слуги народу" балотується Максим Нельзін.

Про це Зіневич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сайті з'явився кандидат на мера Ірпеня від Зе, ним став Максим Нельзін, член виконкому, місцевий нотаріус, який оформлює всі документи Карплюка. Велике розчарування та зашквар, спонсор цього шабашу Мирончук Антон", - написав Зіневич.

Він стверджує, що Нельзін "ніколи нічим не керував у своєму житті, крім своєї секретарки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" з тріском програє вибори. Але хіба Зеленський винен, що на його горбі до влади прийшло безліч мерзотників?" - Гордон

"Я публічно прошу вибачення у прихильників "Слуг народу" в Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі, які працювали на виборах Президента, на парламентських, у громадських приймальнях, рознесли понад 1 млн газет під час виборів, агітували своїх близьких, вірили у справедливість. Констатую, жоден з цих людей не отримав можливості кандидуватись від "Слуги народу" в Ірпені. Людей позбавили права бути обраними від політичної сили, яку вони привели до влади, а люди, яким вони щиро вірили, їх зрадили", - написав Зіневич.

Читайте: 43% громадян України взагалі не знають, коли відбудуться місцеві вибори, - опитування "Рейтингу"

Він припускає, що "слуги народу" "отримають на виборах той результат, якого вони заслуговують, людей двічі не обдуриш". Зіневич закликав виборців приходити на вибори і голосувати за гідних кандидатів.

Прошу вибачення у прихильників Слуги народу в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи, - Зіневич 01
Прошу вибачення у прихильників Слуги народу в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи, - Зіневич 02

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4041) місцеві вибори (1366) Гостомель (140) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+30
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 8487
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18.09.2020 17:41
+28
Заголовок звучит так, словно последний, тяжелораненый сторонник СН истекая кровью в последний раз радирует в эфир))))А Карплюк да, мразотина.
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18.09.2020 17:39
+27
Самые главные слова "партия умирает..".
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
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18.09.2020 17:57
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Заголовок звучит так, словно последний, тяжелораненый сторонник СН истекая кровью в последний раз радирует в эфир))))А Карплюк да, мразотина.
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18.09.2020 17:39 Відповісти
Чёртик, ты всё упорно не хочешь понять чем зелики отпетиков отличаются. Петики действуют по принципу Петро-святой, и всё делает-всегда правильно, если неправильно-смотри пункт один))) Зелики такой ерундой не страдают.
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18.09.2020 17:55 Відповісти
Да-да, так то не ты оказывается тут заливал, как при Пете ты за баланду в Польше батрачил, а при Зельцмане от стодоларовых купюр прикуриваешь Зебилы, мы помним ... зима уже близко ( с)... а там и Йолка!
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18.09.2020 18:01 Відповісти
Якраз ніт. Принаймні я зовсім не обожнюю Пороха. І чітко можу сказати, що він у певних питаннях накосячив.
АЛЕ: порівнюючи його wins and fails за допомогою електромеханічного зрадометра, робимо висновок, що перемоги переважають зраду.
І так, ми усвідомлюємо, що ідеальних правителів немає. Король Арагорн - це літературний персонаж. Тому не шукали "казкового короля", а голосували за найбільш гідного гетьмана. А що буде із Зелебобою - навесні 2019 немов у воду дивилися і попереджали про наслідки.
А у відповідь чули "все будет нормас" і "аби не Порох".
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18.09.2020 19:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 Протестный голос

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81

В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса. Наиболее известны из них наряженный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%B8 ситхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 Дарт Алексеевич Вейдер (Шевченко) и менее удачливый кандидат - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Протывсих (Гуменюк). Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тиририка (цирковой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD клоун , депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)

Ничего не напоминает(сказочки про "прагаласовали, патаму шта 1+1 сказал и па-приколу" можешь не упоминать)?Вот КЕМ надо было быть, чтобы ТАК сплотить избирателей против себя?
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18.09.2020 20:19 Відповісти
********** за жопу набирают баллы. Это реально страшно!
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18.09.2020 20:58 Відповісти
Самые главные слова "партия умирает..".
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
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18.09.2020 17:57 Відповісти
Мертворожденный не может умереть.
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19.09.2020 06:33 Відповісти
Давно так не радовали Слуги урода. Прям бальзам на сердце смотреть как один мошенник обвиняет в мошенничестве того, кто его обставил. Они оба в одном дерьме вымазаны. Но Зиневича кинули, а он так рассчитывал, что станет мэром. Теперь, обиженный на весь белый свет, он будет кидать какашки в собрата.
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18.09.2020 17:57 Відповісти
Мелочь, упоминания не стоящая.
Своё отношение к местным выборам я уже высказал https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74668767
Больше добавить ничего не могу
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Ну на той ветке я уже советовала Гордона сменить букву в фамилии. Единственное, что меня сейчас волнует, это кто вместо с треском проигравших, заполнит пустоту на местных выборах.
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18.09.2020 18:03 Відповісти
Отвечаю: да всё те же. Просто под другими партийными началами, что, в сущности, не играет никакой роли. А букву лучше Кате Гордон сменить, больше заслуживает.
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18.09.2020 18:05 Відповісти
Ей не сменить, а вернуть девичью нужно. Очень она ей подходила.
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18.09.2020 18:55 Відповісти
Там мозг бы сменить....
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18.09.2020 19:32 Відповісти
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18.09.2020 19:36 Відповісти
Ага. "Нас предали. Это конец. Вызываю огонь на себя. Передайте жене и детям... что я их всегда лю..." [НЕТ СИГНАЛА]
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18.09.2020 19:29 Відповісти
Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь".

Почему это? Наших граждан уже 30 лет дурачат и конца этому не видно.
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18.09.2020 17:39 Відповісти
І на наступних виборах також будуть розмахувати "вступом до ЕС", роблячи свої чорні справи.
Олігархічний феодалізм в Україні - це ще надовго.
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18.09.2020 17:43 Відповісти
Навіщо "вступ до ЕС"?Ковбаса по 2.20 краще на 73% спрацьовує.
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18.09.2020 17:49 Відповісти
А я підтримую тих людей,які боряться за європейське майбутнє тут,в Україні,і захищають свою землю ціною власного життя,а не "тукають" за кордон.
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18.09.2020 18:31 Відповісти
От запам'ятай все, що ти нині мені написав та згадай все це в п'ятдесят років.
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18.09.2020 18:34 Відповісти
мені 51

я все помню,

а ти - чмо
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18.09.2020 19:05 Відповісти
Мертвечук с ОБЗЖ будет размахивать "вступом до ЕС" или Шарий с Пальчевским ?
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18.09.2020 17:50 Відповісти
обдурить можно только дурака, народ верит в волшебника правителя который их сделает богатыми))) а работать нормально никто не пробует
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18.09.2020 17:46 Відповісти
запретить зебильную символику и приравнять ее к нацистской
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18.09.2020 17:41 Відповісти
Запретить зелёный цвет и 73% сразу поумнеет?
Вы путаете причину и следствие
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18.09.2020 17:47 Відповісти
та просто достало это зеленое говно
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18.09.2020 17:48 Відповісти
чего это?есть вполне достойные вещи .впечатляют...Николаев

"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич - Цензор.НЕТ 292
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18.09.2020 18:50 Відповісти
Брат Ермака подбирает кандидатов, чему удивляться.
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18.09.2020 17:41 Відповісти
та и хрен бы с ним, если бы так,

но в реальности кандидатов подбирают какие-то шалавы и ************ с наколотыми губами
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18.09.2020 17:53 Відповісти
Яке їхало таке і здибало.
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19.09.2020 06:40 Відповісти
Влучно ! ( "...Вася! Вася! ... Узнаешь брата Колю? " )
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19.09.2020 12:13 Відповісти
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 8487
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18.09.2020 17:41 Відповісти
Этот вряд ли целый год протянет...
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18.09.2020 17:46 Відповісти
Зельцман до Ростова надеюсь не успеет добежать
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18.09.2020 17:52 Відповісти
та кто ж его, одноразового использованного, живьём выпустит, чтобы он там языком молол ? )))
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18.09.2020 17:54 Відповісти
Пороха нужно вернуть назад только для того, что б посмотреть как Беню с Зельцманов выдадут в США. В Гуантанамо наверняка два негра тоскуют за снежками
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18.09.2020 17:58 Відповісти
Там Магомет и Садам жаждут мягких еврейских попочек!
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18.09.2020 18:14 Відповісти
Заради об'єктивності, в Гуантанамо чи Абу-Грейб вони навряд чи потраплять, то спеціалізовані "курорти" для ісламістів та їхніх посіпак.
Але все норм, в інших буцигарнях теж є афро з моторошними писюнами.
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Нью - Васюки, дубль 2.
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Олимпиаду Наумовну(в девичестве Мендель)
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18.09.2020 22:37 Відповісти
Поматросили зелебобиков и бросили .

Что-то не видно тут резвящихся зебилов из под новости про Кличка. Что такое? Куда же вы делись?
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18.09.2020 17:45 Відповісти
Не могут оторвать глаз от ролика с Пальчевским. Они в нирване.
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18.09.2020 18:00 Відповісти
Клоун не может управлять Боингом, круизным лайнером, быть хирургом, или президентом. Вот и результат. Вас же предупреждали и говорили "думай"!, но вы поверили в сказку. Взрослые дядьки и тетки поверили в фею и принца. Фейспалм...
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18.09.2020 17:48 Відповісти
Ну да, теперь не карета, а тыква. И не на дороге, а в жопе.
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18.09.2020 17:50 Відповісти
А не было никакой партии, был ситуативный набор сброда под брендом сериала "слуга народа" с целью любой ценой пролезть к корыту, всё.
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18.09.2020 17:48 Відповісти
Це не знімає всю повноту відповідальноті з зеленського. Він "криша" цього зброду, його любих "зельоних кнопочек турборежіма", в усіх сенсаї
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18.09.2020 18:21 Відповісти
слуги урода, газетки они разносили...
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18.09.2020 17:48 Відповісти
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 1752
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18.09.2020 17:49 Відповісти
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 6734
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18.09.2020 17:50 Відповісти
Еще не вечер , дальше веселее будет и через год максимум зебикам будут морды бить на каждом перекрестке. Уже сей час подавляющее большинство тех кто голосовал за Осла стыдятся это признавать , а дальше они первые и будут рвать на куски всех кто был в партии слуг Бени.
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18.09.2020 17:53 Відповісти
Да не извиняйтесь уж так, не надо. Этим "сторонникам" все равно кто, лишь бы не Порошенко. И чем Нельзин хуже вора пива в супермаркете Юрченка? Вполне достоин быть "зеленым кандидатом".
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18.09.2020 17:54 Відповісти
Вот аполитично вы мыслите Оксана. В эту "партию" как раз таких как Юрченко и Нельзин и принимают. У них люди с высоким IQ по определению непроходные.
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18.09.2020 20:00 Відповісти
Пороху, чтобы обвалить рейтинг партии ЕС, потребовалось 3 года. Причём, в большей степени на это повлияла массированная чернуха в СМИ. Гундосый дегенерат с этой миссией справился самостоятельно меньше, чем за год. А то, что мы наблюдаем сейчас - предсмертные судороги слуги урода
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18.09.2020 17:58 Відповісти
и заметьте, Зельцмана СМИ не травят от слова вообще
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18.09.2020 18:20 Відповісти
Чим довше зЕ у владі, тим більше вони встигнуть вкрасти. Він же капіталовкладення олігархів, власників ЗМІ. Навіщо їм різати сук, на якому вони сидять?
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18.09.2020 18:27 Відповісти
Иными словами, вместо многих "порядочных", которые разносили листовки, дрыгались на корпоративах, фоткали свадьбы и занимались прочей тупой хренью вместо чистки сараев, в мэры выдвинули одного "непорядочного". Зебилы, вы хоть поняли, что этот ваш урод несёт?
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18.09.2020 18:14 Відповісти
Виталика знает весь мир как ЧЕМПИОНА. У Виталика бизнес и его велик стоит как твоя квартира. А тебя знают только два хмыря на районе с которыми ты полтошку за гаражами с горла распиваешь, да и кличут они тебя то ли хмырем то ли лошарой коогда за второй посылают
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18.09.2020 18:23 Відповісти
Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь". Источник: https://censor.net/ru/n3220156

Тільки дурнів можна два рази обдурити.
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18.09.2020 18:36 Відповісти
Чел расписался в собственном слабоумии. А мы ж казаливам долбобобам..Газеты они раздавали блин.
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18.09.2020 18:52 Відповісти
А хто ж Пороха посадить якщо всі свіні наріда повиздихають?))
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18.09.2020 18:55 Відповісти
Зебілам -зебілове!!
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18.09.2020 19:12 Відповісти
Зато какая французская фамилия - Нельзин.
Нотариус Нельзин, ростовщик - Нельзин, корчмарь -Нельзин.
Украинцы кого вы выбираете?
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18.09.2020 19:19 Відповісти
"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич - Цензор.НЕТ 2285
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18.09.2020 19:46 Відповісти
Чета ржу. Великая и могучая партия величайшего лидера современности явно в кризисе. Ну как НСДАП в Германии в 1945м.
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18.09.2020 19:54 Відповісти
Партия прислуг олигархов умирает...
Какие сладкие слова
И как кружится голова...
все в сад..
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18.09.2020 22:10 Відповісти
Кто кого сделал. Теперь начнут разбираться по настоящему. Во где настоящий цирк!
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19.09.2020 08:55 Відповісти
 
 