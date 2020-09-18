В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР. ФОТО

ДБР повідомило про підозру шахраям, які з використанням фальшивих документів та незаконного втручання в електронні реєстраційні системи заволоділи 19 квартирами в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Про підозру повідомлено організатору - колишньому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Одеській області, діючому адвокату і двом громадянам, на яких незаконно перереєстрували квартири з добросовісних набувачів.

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17 вересня в Одесі та області проведено 31 обшук, під час яких виявлено та вилучено речі і документи, що містять доказове значення для кримінального провадження, а також фальшиві документи, незареєстровану зброю, отруйні речовини, грошові кошти та ювелірні вироби, походження яких встановлюється.







Зараз встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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