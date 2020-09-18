УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8655 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
5 626 5

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР. ФОТО

ДБР повідомило про підозру шахраям, які з використанням фальшивих документів та незаконного втручання в електронні реєстраційні системи заволоділи 19 квартирами в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 01

Про підозру повідомлено організатору - колишньому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Одеській області, діючому адвокату і двом громадянам, на яких незаконно перереєстрували квартири з добросовісних набувачів.

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 02

Дивіться також: СБУ в Мелітополі викрила шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків в Україні та за кордоном. ФОТОрепортаж

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 03

17 вересня в Одесі та області проведено 31 обшук, під час яких виявлено та вилучено речі і документи, що містять доказове значення для кримінального провадження, а також фальшиві документи, незареєстровану зброю, отруйні речовини, грошові кошти та ювелірні вироби, походження яких встановлюється.

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 04
В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 05
В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР 06

Зараз встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура

Автор: 

шахрайство (1091) Одеса (5472) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эксом он стал через 5 минут после задержания?
показати весь коментар
18.09.2020 17:42 Відповісти
А без крышевания ментов такие ужасные дела и не могли бы происходить.
показати весь коментар
18.09.2020 17:59 Відповісти
шо це за такий легкий доступ в реєстр . а тоді бомжів повно
показати весь коментар
18.09.2020 18:02 Відповісти
А ножем для сигар вони пальці рубали?
показати весь коментар
18.09.2020 18:24 Відповісти
Тяжкий злочин-а покарання мізерне..Тому чорні рієлтори в Україні небоячись жирують..
показати весь коментар
18.09.2020 19:13 Відповісти
 
 