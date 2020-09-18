Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що режим припинення вогню на Донбасі не ідеально, але виконується, і Україна робить все, щоб він став стабільнішим і ефективнішим.

Про це глава держави заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Тернопільську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні є у нас режим тиші. Так, не ідеальний, він не ідеально виконується, він виконується з певними провокаціями, результатом яких, на жаль, є втрата того чи іншого військовослужбовця, який захищає наш суверенітет на контактної лінії. Скільки триватиме режим тиші, режим припинення вогню - я не можу сказати. Ми робимо все для того, щоб він вийшов на постійний рівень", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що режим припинення вогню - це "найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю досягли".

Читайте також: Перемир'я в Україні - "обнадійливий крок", - генсек ООН Гутерреш