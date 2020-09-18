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Новини Агресія Росії проти України
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Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський

Режим припинення вогню - це найперший пункт

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що режим припинення вогню на Донбасі не ідеально, але виконується, і Україна робить все, щоб він став стабільнішим і ефективнішим.

Про це глава держави заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Тернопільську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні є у нас режим тиші. Так, не ідеальний, він не ідеально виконується, він виконується з певними провокаціями, результатом яких, на жаль, є втрата того чи іншого військовослужбовця, який захищає наш суверенітет на контактної лінії. Скільки триватиме режим тиші, режим припинення вогню - я не можу сказати. Ми робимо все для того, щоб він вийшов на постійний рівень", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що режим припинення вогню - це "найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю досягли".

Читайте також: Перемир'я в Україні - "обнадійливий крок", - генсек ООН Гутерреш

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Донбас (22356) перемир’я (955) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+37
Не тошни сцикло ти малороське.
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18.09.2020 17:59
+33
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3325
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18.09.2020 18:04
+26
ВаВа в этом случае почти не бывает. Это как Мендель или беременна или нет!
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18.09.2020 18:00
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Не тошни сцикло ти малороське.
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Він то виконав, а кацапи? Навіщо йомудвет, коли він співає соло? А домовленості-це як мінімум дует.
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18.09.2020 18:13 Відповісти
почти президент
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3325
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18.09.2020 18:04 Відповісти
ВаВа в этом случае почти не бывает. Это как Мендель или беременна или нет!
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18.09.2020 18:00 Відповісти
Почти беременные..
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18.09.2020 18:00 Відповісти
Ми виконали...(((, а ворог? Чи так було задумано в односторонньому порядку прєкращєніє?
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18.09.2020 18:01 Відповісти
Зеверсант маст дай.
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18.09.2020 18:01 Відповісти
Только вот "формулы Штанмайера", на которую ты согласился, в Минских протоколах не было совсем.
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18.09.2020 18:02 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6407
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18.09.2020 18:03 Відповісти
"Миротворець"https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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18.09.2020 18:05 Відповісти
Нагадує зловісний №227 сраліна.
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18.09.2020 18:20 Відповісти
1050 обстрелов за 52 дня.. "еперный театр" , какие "блин горелый" достижение перемирия. Кто пишет ему "дебильные тексты" или он сам автор этих перлов. Ну хотя бы уж скорчил рожу из своего номера " Лицо с обложки" что бы соответствовать сказанному. В общем дурдом.
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18.09.2020 18:06 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9652
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18.09.2020 18:07 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8069
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18.09.2020 18:08 Відповісти
"...является потеря того или иного военнослужащего ..."

...заявил тот или иной президент...
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18.09.2020 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220172/boets_vsu_poluchil_raneniya_podorvavshis_na_neizvestnom_ustroyistve_pri_tushenii_pojara_v_zone_oos_shtab
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18.09.2020 18:54 Відповісти
С.ка, это какой-то сюрреализм. Какие-то психоделические картины Дали..
Как в свободной Украине, после всего пережитого, вот это гнусящее Дно могло стать главой страны ?!
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18.09.2020 18:09 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1224
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18.09.2020 18:13 Відповісти
Це наше всьо!!! (((
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18.09.2020 18:21 Відповісти
да, а далее - 451 градус по фаренгейту..
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18.09.2020 18:52 Відповісти
Это молдавская копия Электрона
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18.09.2020 19:43 Відповісти
Нет. Это Зло.
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18.09.2020 19:44 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 595
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18.09.2020 18:26 Відповісти
Франсиско Гойя, серия офортов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%81 Капричос (1797-1798).

Самый известный офорт этой серии "Сон разума рождает чудовищ".
А вот и наш осел в этой серии:
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5947
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18.09.2020 19:47 Відповісти
похож, особенно шнобелем и ушами.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
.. и голос как у осла.
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19.09.2020 12:22 Відповісти
Сьогоднішні новини. Гірше не буде!
Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн
**** не буде кредитувати "Укренерго" через порушення Україною меморандуму по зеленій енергетиці
Україна наростила зовн. борг на $2,5 млрд
Українська економіка в 2 кв. впала на 11,4%
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18.09.2020 18:09 Відповісти
Нічого страшного - скоро будемо як сир у маслі, у Бюджеті-21 УДВІЧІ ЗНИЖЕНО ВИДАТКИ НА СУБСІДІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, порівняно з Бюджетом 2018. Оце економія!!!
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18.09.2020 18:12 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4645
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18.09.2020 18:20 Відповісти
Головне не Порох, а цифри то таке... (((
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18.09.2020 18:23 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8065
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18.09.2020 18:26 Відповісти
Разрыв мозга может случится если... он(мозг) есть.
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18.09.2020 18:29 Відповісти
так... Ви праві. Комуналка росла. Ціни в магазинах росли. Кількість загиблих росла.
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18.09.2020 19:53 Відповісти
Как варнякал путлер перед выборами нашими -*кто угодно ,только не Порошенко*. Мудрий нарит с ним полностью согласился и поддержал...
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Ми виконали, А "ТА СТОРОНА"???
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18.09.2020 18:10 Відповісти
За всё,что происходит в Украине отвечает Зеленскай.Ни у одного Президента Украины не было столько власти,сколько у Чма. За Балуха,за курс государства,войну,т.н.перемирие,вагнеровцев,безвиз,заражённых сегодня 3228,за Гейруса,взятку Юрченко,Медведчука,Машу Фокину
.За всё.Пожизненное
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18.09.2020 18:11 Відповісти
Зебил конченный Лавруша конь говорящий вчера сказал же что при Зеленском и этой власти мира не будет выполняй не выполняй со своей стороны мира не будет пока сами не пойдем в наступ а не сидеть как трусы и просить боевиков о мире
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18.09.2020 18:13 Відповісти
МС

1.Обеспечить незамедлительное двустороннее прекращение применения оружия.
Пока что, незамедлительно обеспечен только односторонний гундёж, хрипёжь и звездёжь...
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18.09.2020 18:14 Відповісти
О чем речь, о "почти российские террористы прекратили огонь"?
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18.09.2020 18:18 Відповісти
Как это "почти"?
Или есть перемирие или гибнут украинские граждане, в это значит, что режима прекращение нет
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18.09.2020 18:33 Відповісти
Существенно уменьшилась гибель украинских парней на линии фронта.
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18.09.2020 18:35 Відповісти
Если режим прекращения огня выполняется то тогда НЕТ ПОТЕРЬ!
А если ЕСТЬ ПОТЕРИ ТО РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!!

НЕМОЖЕТ БЫТЬ ЧТОБЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ И ЕСТЬ УБИТЫЕ!!!!
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18.09.2020 18:15 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7045
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18.09.2020 18:15 Відповісти
Есть серьезные сомнения....
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18.09.2020 18:16 Відповісти
добрый дядя вова даст тебе за это конфетку...с Новичком
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18.09.2020 18:16 Відповісти
Ми не відступили, ми просто посунули кордони на Захід.Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9114
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18.09.2020 18:17 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5684
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18.09.2020 18:18 Відповісти
почти остались средства в фонде коронавируса
почти продал самолеты
почти детки живут на даче
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18.09.2020 18:19 Відповісти
Идиот ...
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18.09.2020 18:20 Відповісти
Боже, поясни цій зеленій мавпі, що режим тиші скінчився після першого пострілу, а в нас вже навіть загиблі. Якщо така логіка, ми 5 років при Порошенку жили в умовах перемирря і навіть про це не знали. Зебіли, вас зробили навіть раніше, ніж думалось.
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18.09.2020 18:20 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2516
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18.09.2020 18:22 Відповісти
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2618
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18.09.2020 18:26 Відповісти
Ай,вэй, хорошо то как ,простой парень из нарита...
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18.09.2020 19:22 Відповісти
Поперше в волок подивися,
Тогді і рибою хвалися,
Бо будеш йолоп, дуралей. (с)
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18.09.2020 18:32 Відповісти
"Енеїда" - это класс!
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18.09.2020 20:28 Відповісти
ну пока имеем приказ 330 вава ты деградант
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18.09.2020 18:33 Відповісти
Министр обороны Андрей Таран приказал штрафовать украинских военных за ведение ответного огня по боевикам. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, 16 сентября Таран подписал соответствующий указ №330, который доведен во все воинские части на фронте.

«Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению», - утверждает Бутусов.

Полное название документа звучит так: «Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330».

В приказе указано, что к нарушениям относятся, в частности, совершение бойцами военного или административного правонарушения; наличие неучтенных при службе случаев заболевания из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов, неоправданных потерь среди солдат; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа командира.

При этом размер вознаграждения командирам устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, совершенных подчиненными за месяц.

«То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии», - пояснил Бутусов.

По его мнению, смысл этого приказа - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Этот запрет в свою очередь повлечет коррупцию, поскольку любые нарушения личного состава, за которые грозит штраф, будут скрываться.

«То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках», - считает Бутусов.
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18.09.2020 18:35 Відповісти
Удивлён, что модератор цензора не признал эту статью флудом и не забанил меня очередной раз.
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18.09.2020 22:54 Відповісти
Вооот оно как повернулось- потеря того или иного военнослужащего, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня - я не могу сказать, почти полностью достигли...
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18.09.2020 18:38 Відповісти
Убивают того или иного военнослужащего......
Ну ты и пи#дар Зеленский....
Чтоб твои дети поздыхали сначала тот или иной.
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18.09.2020 18:47 Відповісти
Чем дети-то перед тобой провинились, что ты им смерти желаешь?
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18.09.2020 18:49 Відповісти
А от кацапи болт величезний клали і на тебе,і на весь цей грьобаний мінськ...
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18.09.2020 18:48 Відповісти
От жеж покидьок...
В тебе сьодні поранений військовий, на невідомому вибуховому пристрої - який не з'явився сам по собі, біля позицій ВСУ...
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18.09.2020 19:03 Відповісти
Режим прекращения огня будет продолжатся до тех пор пока у нас не закончатся военослужащие!
Вот такой он у нас режим прекращения огня!!
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18.09.2020 19:04 Відповісти
П...р ти мокрожопий.
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18.09.2020 19:06 Відповісти
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
Первый пункт, это определение "той стороны"! Ибо с КЕМ договариваться?!
Второй пункт, это линия разграничения определённая в 2014-ом году!!
И только ТРЕТЬИМ пунктом идёт твоё сопливое " перестать стрелять"!
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18.09.2020 19:13 Відповісти
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3012
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18.09.2020 19:15 Відповісти
На фото:
Найвеличніший лідер ********** дає прес-конференцію біля банкомату у холі якогось австрійського бізнес-центру.
Білий столик виділений приймаючою стороною.
На вечір заплановано прощальну прес-конференцію в туалеті віденського аеропорту.
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18.09.2020 19:15 Відповісти
Так ця світлина, здається, зі Львова.
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19.09.2020 10:23 Відповісти
Може бути. Я не не знаю, де його носило останніми тижнями.
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19.09.2020 10:42 Відповісти
На фоне всего этого глядского цирка ,почему то всплыла в памяти позитивная ,но не имеющая к этим событиям напрямую картинка ,когда сириец на открытии какой то выставки в Турции валит рашистского посла
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18.09.2020 19:29 Відповісти
Це всеодно, що Мендель взяла до рота і тому можна вважати, що майже завагітніла...
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18.09.2020 19:30 Відповісти
Первый пункт ты выполнил, второй пункт - отсосать у пуйла, выполняй...
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18.09.2020 19:43 Відповісти
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9792
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18.09.2020 19:58 Відповісти
не может быть прекращения огня если"мы" выполнили,а "они" нет,следовательно лжет поет ложь
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18.09.2020 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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18.09.2020 20:30 Відповісти
Зєля -придурочний генератор випадкових слів.(с) Гаврило Принцип
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18.09.2020 20:32 Відповісти
Завязывай Зе с перемирием . Вооружай армию строй укрепления на границе , отгораживайся от оккупированой части Донбасса . Для Украины лишняя вата не нужна . Пусть их раска федераска содержит . Заканчивай переговоры об обьединении . Ни к чему хорошему это не приведет . Принимай беженцев кто захочет жить в Украине .
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18.09.2020 20:55 Відповісти
Наркоман ты маланский, вернись в свою клоунскую жизнь, а не превращай нашу жизнь в твою печальную клоунаду!
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18.09.2020 21:10 Відповісти
Блин ору от этого следующий пункт вывешивания флага капитуляции третий хлеб и соль оккупантам мрак
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18.09.2020 21:14 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Почти беременна!!!!!!
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18.09.2020 21:16 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

· 17 сент.Капітуляція Це коли Верховний г\командувач воюючої країни з гордістю розказує інозем\виданням,що його армія -НЕвідповідає на постріли агресора,i це добре»
А в цей час на фронті двоє в\службовців підірвались на розтяжці,яку встановила ДРГ рос\окуп\військ
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18.09.2020 21:18 Відповісти
того или иного... тварь ***....я шоб ты здох!!!
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18.09.2020 22:27 Відповісти
Молодцы, всё верно.
Ну и зрадулечка, конечно.
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19.09.2020 04:46 Відповісти
ВИБРАЛИ ЗЕБІЛЯТКИ ЗЕБІЛА ПО ПРИКОЛУ, ТЕПЕР НІЧОГО СКИГЛИТИ.
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19.09.2020 16:20 Відповісти
 
 