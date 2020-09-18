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Новини
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Справа про корупцію "слуги народу" Юрченка свідчить, що Зеленський керує правоохоронною системою в ручному режимі, - адвокати Порошенка

Справа про корупцію

Президент Зеленський в ручному режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції "Слуга народу" Юрченка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це заявили адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Вони зауважли, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це "добро".

"Вже більше року всі практично ресурси ДБР як державного органу сконцентровані на здійсненні політичних переслідувань Петра Порошенка. Всі ці на сьогодні вже десятки так званих кримінальних проваджень, фейкових, які не мають під собою жодного правового підґрунтя, продовжують розслідуватися виключно з метою тиску на опозицію, тиску на Петра Порошенка", – переконаний адвокат Ігор Головань. На його думку, влада намагається сформувати правоохоронну систему за російськими лекалами, коли силові структури виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави.

"Ця історія набула ознак навіть не комедії, а фарсу. І це фарс, спрямований на одного-єдиного глядача – того самого, який особисто в ручному режимі керує нашими правоохоронними органами. І як у випадку з паном Юрченком особисто приймає рішення – яким пішаком пожертвувати. І негайно після виступу і коментаря Президента України міняється позиція Офісу Генерального прокурора, і сумніви про докази, які були зібрані НАБУ, змінюються на предявлення підозри. Це абсолютна ганьба для України. Це наслідування прикладу "русского мира", гримаси якого ми зараз бачимо у Білорусі. Ми сподіваємося, що Україна – не Росія і Україна за цими лекалами жити не буде. А всі, хто намагають збудувати тут аналог "русского мира", понесуть відповідальність відповідно до закону", – наголошує Головань.

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що заяви першого заступника Директора ДБР, колишнього адвоката Януковича Бабікова про наміри конфіскувати картини з родинної колекції Порошенків свідомо вводять суспільство в оману.

"Коли картини були завезені в Україну, все чітко задекларовано і є документи в ДБР. Ми вважаємо, що Бабіков вводить вас в оману. Він безумовно вважає, що частина людей йому віритиме. Він вважає, що частині людей це сподобається, сподобається чути, як керівник ДБР каже, що в Порошенка можуть щось конфіскувати. Напевно будуть люди, які в це повірять і яким це сподобається, але важливо розуміти, що це неправда", – наголосив Новіков.

"Фактично те, що сказав Бабіков, це те, що вони мають намір у найближчі місяці витратити декілька мільйонів чи десятків мільйонів гривень на розслідування, яке має всі ознаки політичного, всі ознаки такого, яке координується з Офісом президента і крім того абсолютно безперспективне з точки зору результату", – зазначив Новіков.

"Відповідно до судових рішень і до рішень апеляційного суду вже було встановлено факт по-перше, незаконного штурму і обшуку музею Гончара. Було встановлено незаконність арешту колекції картин, що належать подружжю Порошенків. Однак люди, які були причетні до цього злочину, не були притягнуті до відповідальності. Натомість ДБР спільно з одіозним Печерським судом, що є незаконно, повторно арештувало ці картини. Але я думаю що доля цього повторного арешту буде така ж сама як і доля минулого", – переконаний Головань.

Ігор Головань додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину. Однак силовики продовжують витрачати на переслідування п’ятого Президента мільйони гривень платників податків, або догодити замовникам з вулиці Банкової.

"Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасування постанов про закриття кримінальних проваджень – чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд. Ми маємо абсолютну протиправну і беззаконну зв’язку, яка керується на наше глибоке переконання вже третім представником команди Портнова, який посів відповідну посаду в Офісі президента", – зазначив Ігор Головань.

Читайте також: Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справ проти Порошенка

Автор: 

Новіков (168) Порошенко Петро (15180) Правоохоронні органи (2708) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+22
Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 7697
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18.09.2020 18:35
+16
Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 2488
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18.09.2020 18:25
+9
И Ефремов, конечно, пять лет не сидел? И Штепа не сидела? И выпустили Ефремова конечно не при кловане...
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18.09.2020 18:44
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Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 2488
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18.09.2020 18:25 Відповісти
А адвокаты то кацапы
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18.09.2020 18:29 Відповісти
Дай Боже, щоб українці були такі, як ці ''кацапи'', а не такі бруднозелені, як ви.
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18.09.2020 18:37 Відповісти
У Іллі мати українка. А головань мокшанською - голавль (риба з коропових)...
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18.09.2020 18:42 Відповісти
Головань- кацап? Это круто.
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18.09.2020 18:41 Відповісти
дибіли собі таке придумали...
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18.09.2020 18:46 Відповісти
Кто бы кукарекал о "ручном режиме". Даже Штепу с Ефремовым за 5! лет не посадили . Как там кстате Кононенко с Грановским поживают?
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18.09.2020 18:29 Відповісти
иванов мля, беспалева
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18.09.2020 18:31 Відповісти
А если я напишу в своём нике "Джеймс Бонд", поставлю через ВПН британский айпи и через переводчик будут писать на Инглише, ты будешь общаться с британскоподданным, самим Джеймсом?...
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18.09.2020 18:50 Відповісти
все равно ты останешься козломордым
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18.09.2020 18:57 Відповісти
И Ефремов, конечно, пять лет не сидел? И Штепа не сидела? И выпустили Ефремова конечно не при кловане...
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18.09.2020 18:44 Відповісти
"Сидеть" - это находится в колонии с большим сроком за антигосударственную деятельность, а не отдыхать в СИЗО с питанием из ресторана и маникюром. Штепа ещё в меры попрётся и Ефремов вылезет со временем, как и вся его гвардия, которая в парламенте, вместо нар. Как можно быть таким наивным или упоротым или "домовывшымся"?...
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18.09.2020 18:47 Відповісти
При Нелохе конечно попрется и в мэры и в Раду и много куда еще. Так почему Ефремов вышел из СИЗО, где сидел при Порошенко ?
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18.09.2020 18:52 Відповісти
Вот только те кто сидел утверждают, почему то, что зона, по с равнению с СИЗО, просто курорт! И возможностей "на зоне" устроить себе сладкую жизнь намного больше. И Зайцева тебе в пример. А напомни, какое максимальное наказание по статьи Ефремова? И самое главное - почему его выпустили при твоем кловане?
А наивный ты, или упоротый, это тебе виднее.
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18.09.2020 18:54 Відповісти
Так имея ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ, за 5 лет СВОЕГО правления, в условиях ВОЙНЫ, посади их на лет 10-15 и сделай сепарне невыносимую жизнь на Зоне. А если клованы захотят их амнистировать, по таким тяжким статьям, то пусть тогда берут ответственность за это на себя. Ответь за своё 5-летнее бездействие, ночные весёлые посиделки и вечный договорняк, и не скули о "наступныках", которые зрадылы всё на свете
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18.09.2020 19:00 Відповісти
Киздун.
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18.09.2020 19:05 Відповісти
Всю полноту власти? Ты это о чем? Еще раз, сколько максимальное наказание по статье инкриминированной Ефремову? А посадить как? Без суда и следствия? ***** твой кумир?
А посиделки и договорняки это в твоей тупой бошке, да в кацапских методичках.
Так что ржи дальше, мне нравятся идиоты.
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18.09.2020 19:10 Відповісти
А ось тут питання. В сізо скільки він просидів? Штепа скільки просиділа ? Ми ж не мордва без суда та слідства мурижити в сізо людей. Те що їх випустили пряма та безпосередня відповвідальність правління педро. Бо він тільки робив вигляд що засуджує. То були "посадки" для відвода очей.
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18.09.2020 19:17 Відповісти
Господи! Идиоты дибильные! У тебя в одном посту два взаимоисключающих суждения.
Как говорил мой учитель, были бы у тебя мозги, ты бы с ума сошел.
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18.09.2020 23:50 Відповісти
Допис відповідає ніку - аби ляпнути...
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18.09.2020 18:40 Відповісти
І не тільки нею. А й ВР, наприклад, і Кабміном.
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18.09.2020 18:35 Відповісти
Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 7697
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18.09.2020 18:35 Відповісти
https://www.rivnenews.com.ua/2020/09/16/moskal-prosyt-asotsiatsiiu-psykhiatriv-ukrainy-pereviryty-psykhichnyi-stan-zelenskoho/ Москаль просить Асоціацію психіатрів України перевірити психічний стан Зеленського

Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 7852
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18.09.2020 18:44 Відповісти
" принимает решение - каким пешкой пожертвовать."
"А все, кто намагають построить"

Пекельні борошна Гугла.
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18.09.2020 18:44 Відповісти
Велика претензія до Президента Порошенко,що надіявся на справедливі рішення суддів і слідчих і не посадив ВСІХ ворогів України,корупціонерів,шахраїв В РУЧНОМУ РЕЖІМІ. Яник садив ,клоун без суда призначає винуватців і злочинців,а Порошенко хотів як в демократичній країні. Але прийде час,коли народ буде робити самосуди,коли влада сама злочинець. Але це буде велике лихо для держави і суспільства.
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18.09.2020 18:49 Відповісти
Зеленский на брифинге заявил: «Я рад, что мы нашли первого взяточника.....Сегодня вручили подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму».

Фактически Зеленский создал депутату Юрченко юридическое основание для обращения в ЕСПЧ с жалобой о том, что ему еще до суда публично назначил приговор сам президент.
А вот почему Венедиктова семь дней не вручала подозрение Юрченко - об этом Зеленский умолчал. И никакого гнева насчет поведения генпрокурора не выказал, чем подтвердил подозрения, что Венедиктова действует строго по указке с Банковой.
Ситуация с делом Юрченко вышла из-под контроля Банковой. 15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал помощнику депутата меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 1 млн грн. Чем фактически признал обоснованность доказательств НАБУ по этому делу. После этого заявления Венедиктовой о нехватке доказательств стали выглядеть как явное укрывательство «слуги народа» от возмездия.

Но причина не только в этом. Второе объяснение состоит в том, что попытка замолчать дело Юрченко тоже стала проваливаться.

Первоначально планировалось сделать борьбу с коррупцией одним из китов, на которых бы зиждилась предвыборная кампания «слуг народа» на местных выборах 25 октября. Однако реальных посадок коррупционеров, которые можно было бы предъявить избирателям, так и не произошло. А после того, как вспыхнул коррупционный скандал вокруг члена парламентской фракции «слуг народа» Юрченко, стало ясно, что https://www.dsnews.ua/ukr/politics/feyki-vmesto-pozitivov-na-kakih-dvuh-kitah-kolyshetsya-predvybornaya-kampaniya-slug-naroda-16092020-399340 хвастаться борьбой с коррупцией Зе-команда не сможет .

https://www.dsnews.ua/politics/predvybornaya-kuhnya-zachem-zelenskiy-sdelaet-iz-slugi-naroda-yurchenko-zhertvennogo-barana-17092020-399513
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18.09.2020 18:55 Відповісти
Похоже, на Банковой поняли, что спрятаться от темы коррупции не удастся, и решили срочно предъявить избирателям жертвенного барана, который, как анонсировал сам Зеленский, «обязательно сядет в тюрьму».
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18.09.2020 18:59 Відповісти
уж чья бы корова мычала...
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18.09.2020 18:56 Відповісти
Как у Зеленского "боролись" с коррупцией

Добрые люди уже составили Зеленскому список «слуг народа» (СН) и лиц с Банковой, на ком бы он мог продемонстрировать это свое желание. Telegram-канал «Путч», который в связи с делом Юрченко решил напомнить о «делах, которые ничем не закончились, https://t.me/putch111/3513 против фигурантов из новой власти :

• 18.10.2019 СМИ опубликовали переписку "слуги народа" нардепа Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой. Дело не возбуждено.

• 24.10.2019 НАБУ и САП открыли производство по факту возможного получения 11 депутатами СН взяток от Антона Яценко. Подозрение на вручалось. Дело закрыто.

• 20.11.2019 НАБУ начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции "Слуга народа", которых обвиняют в предполагаемом получении "зарплат в конвертах". Заявление Анны Скороход. Дело не возбуждено.

• 02.12.2019 САП открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от «Слуги народа» Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу. Часть 1 статьи 369-2 УК. Расследование поручили НАБУ. Подозрение на вручалось.

• 04.12.2019 НАБУ зарегистрировано уголовное производство по нардепу от "Слуги народа" Дмитрию Холодову. Основанием стало расследование "Схемы". Часть 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК: законченное покушение на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением. Подозрение на вручалось.

• 12.12.2019 НАБУ начало расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о лоббировании поправки, после которой табачная отрасль резко сократила производство, а бюджет недополучил миллиардные поступления. Дело касается также нардепов СН Александра Юрченко и Дмитрия Холодова. Подозрение на вручалось.

• 22.12.2019 из расследования журналистов Прямого канала «Офшорный президент» стало известно, как президент Зеленский избегает уплаты налогов в Украине. Дело не возбуждено.

• 08.01.2020 НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений нардепа СН Андрея Геруса. НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Олега Ляшко. Подозрение не вручалось.

• 23.01.2020 «слугу народа» Павла Павлиша поймали на переписке о «наглом дележе бюджета» с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом, который пишет: «Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Дело не возбуждено, а Семиволос и дальше в должности.

• 04.03.2020 Уволенный министр финансов Игорь Уманский в интервью LB открыто обвинил премьера Дениса Шмыгаля и главу Налоговой службы Сергея Верланов в крышевании разворовывания НДС на 5 млрд грн в месяц. Дело не возбуждено.

• 29.03.2020 народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака договаривается о трудоустройстве на определенные должности в органах власти за вознаграждение. Возбуждено дело, но САП изменила квалификацию со «злоупотребление влиянием» на «мошенничество» и передала дело в полицию. Подозрение на вручалось».

Несомненно, этот список отнюдь не является полным, будет освежаться в головах избирателей всеми оппонентами «слуг народа» всеми возможными способами.
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18.09.2020 18:58 Відповісти
Порошенко создал эту систему.а теперь пожинает свои плоды,он конечно думал.что на второй срок пройдет и будет продолжать пользоваться продажными судьями и прокурорами.
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18.09.2020 19:01 Відповісти
Как порошенко мог создать систему если у него даже небыло своего ручного монобольшинства в раде?
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18.09.2020 19:36 Відповісти
спорно, скорее ею (системой) руководят в ручном режиме те, кто руководит зеленским..., вряд ли у простого, но "хорошего" парня хватит для этого ума...
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18.09.2020 19:09 Відповісти
без порно, скорее система продолжает жить невзирая на смену имен в вісоких креслах
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18.09.2020 19:21 Відповісти
Зеленский конечно шулер и обманщик, но если чесно при порохе было не лучше. Я не видел и не слышал ни одного дела на регионалов. Не говоря уже о посадках от 'еффе4тивного менеджера'.
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18.09.2020 19:15 Відповісти
Ты наверное слепой и глухой! портнов, янукович,ефремов это только те что я помню
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18.09.2020 19:35 Відповісти
На них дела завели при турчинове.
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18.09.2020 19:43 Відповісти
Это как раз на тех кто уже выехал. При том заводили аккурат как клиент покидал территорию страны. А на тех кто остался в украине не завели ничего.
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18.09.2020 19:44 Відповісти
В новостях звучит фамилия порошенко, значит у кацапов и их партнеров шариесосов начинается кровавая диарея
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18.09.2020 19:32 Відповісти
Мордяки Порошенка.
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18.09.2020 20:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459806, а скажи, логіни https://censor.net/user/445691 та https://censor.net/user/460022 - також твої?
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19.09.2020 13:16 Відповісти
венедиктова - гадюка. Лопатой отрубить ей голову и закопать. Вотум недоверия нелоху, роспуск зРады и кабмина. Петра Алексеевича с "Пастором" вернуть. Должность ГП предложить Лауре Ковеши.
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18.09.2020 21:05 Відповісти
голова есть, но не думает
ноги есть,но не туда несут
руки есть, да не тем занимаются
рукоблудством занимаются
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18.09.2020 21:07 Відповісти
адвокаты никогда не брешут.
абсолютно исключено.
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19.09.2020 04:51 Відповісти
 
 