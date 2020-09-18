Справа про корупцію "слуги народу" Юрченка свідчить, що Зеленський керує правоохоронною системою в ручному режимі, - адвокати Порошенка
Президент Зеленський в ручному режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції "Слуга народу" Юрченка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це заявили адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Вони зауважли, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це "добро".
"Вже більше року всі практично ресурси ДБР як державного органу сконцентровані на здійсненні політичних переслідувань Петра Порошенка. Всі ці на сьогодні вже десятки так званих кримінальних проваджень, фейкових, які не мають під собою жодного правового підґрунтя, продовжують розслідуватися виключно з метою тиску на опозицію, тиску на Петра Порошенка", – переконаний адвокат Ігор Головань. На його думку, влада намагається сформувати правоохоронну систему за російськими лекалами, коли силові структури виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави.
"Ця історія набула ознак навіть не комедії, а фарсу. І це фарс, спрямований на одного-єдиного глядача – того самого, який особисто в ручному режимі керує нашими правоохоронними органами. І як у випадку з паном Юрченком особисто приймає рішення – яким пішаком пожертвувати. І негайно після виступу і коментаря Президента України міняється позиція Офісу Генерального прокурора, і сумніви про докази, які були зібрані НАБУ, змінюються на предявлення підозри. Це абсолютна ганьба для України. Це наслідування прикладу "русского мира", гримаси якого ми зараз бачимо у Білорусі. Ми сподіваємося, що Україна – не Росія і Україна за цими лекалами жити не буде. А всі, хто намагають збудувати тут аналог "русского мира", понесуть відповідальність відповідно до закону", – наголошує Головань.
Адвокат Ілля Новіков повідомив, що заяви першого заступника Директора ДБР, колишнього адвоката Януковича Бабікова про наміри конфіскувати картини з родинної колекції Порошенків свідомо вводять суспільство в оману.
"Коли картини були завезені в Україну, все чітко задекларовано і є документи в ДБР. Ми вважаємо, що Бабіков вводить вас в оману. Він безумовно вважає, що частина людей йому віритиме. Він вважає, що частині людей це сподобається, сподобається чути, як керівник ДБР каже, що в Порошенка можуть щось конфіскувати. Напевно будуть люди, які в це повірять і яким це сподобається, але важливо розуміти, що це неправда", – наголосив Новіков.
"Фактично те, що сказав Бабіков, це те, що вони мають намір у найближчі місяці витратити декілька мільйонів чи десятків мільйонів гривень на розслідування, яке має всі ознаки політичного, всі ознаки такого, яке координується з Офісом президента і крім того абсолютно безперспективне з точки зору результату", – зазначив Новіков.
"Відповідно до судових рішень і до рішень апеляційного суду вже було встановлено факт по-перше, незаконного штурму і обшуку музею Гончара. Було встановлено незаконність арешту колекції картин, що належать подружжю Порошенків. Однак люди, які були причетні до цього злочину, не були притягнуті до відповідальності. Натомість ДБР спільно з одіозним Печерським судом, що є незаконно, повторно арештувало ці картини. Але я думаю що доля цього повторного арешту буде така ж сама як і доля минулого", – переконаний Головань.
Ігор Головань додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину. Однак силовики продовжують витрачати на переслідування п’ятого Президента мільйони гривень платників податків, або догодити замовникам з вулиці Банкової.
"Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасування постанов про закриття кримінальних проваджень – чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд. Ми маємо абсолютну протиправну і беззаконну зв’язку, яка керується на наше глибоке переконання вже третім представником команди Портнова, який посів відповідну посаду в Офісі президента", – зазначив Ігор Головань.
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А наивный ты, или упоротый, это тебе виднее.
А посиделки и договорняки это в твоей тупой бошке, да в кацапских методичках.
Так что ржи дальше, мне нравятся идиоты.
Как говорил мой учитель, были бы у тебя мозги, ты бы с ума сошел.
"А все, кто намагають построить"
Пекельні борошна Гугла.
Фактически Зеленский создал депутату Юрченко юридическое основание для обращения в ЕСПЧ с жалобой о том, что ему еще до суда публично назначил приговор сам президент.
А вот почему Венедиктова семь дней не вручала подозрение Юрченко - об этом Зеленский умолчал. И никакого гнева насчет поведения генпрокурора не выказал, чем подтвердил подозрения, что Венедиктова действует строго по указке с Банковой.
Ситуация с делом Юрченко вышла из-под контроля Банковой. 15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал помощнику депутата меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 1 млн грн. Чем фактически признал обоснованность доказательств НАБУ по этому делу. После этого заявления Венедиктовой о нехватке доказательств стали выглядеть как явное укрывательство «слуги народа» от возмездия.
Но причина не только в этом. Второе объяснение состоит в том, что попытка замолчать дело Юрченко тоже стала проваливаться.
Первоначально планировалось сделать борьбу с коррупцией одним из китов, на которых бы зиждилась предвыборная кампания «слуг народа» на местных выборах 25 октября. Однако реальных посадок коррупционеров, которые можно было бы предъявить избирателям, так и не произошло. А после того, как вспыхнул коррупционный скандал вокруг члена парламентской фракции «слуг народа» Юрченко, стало ясно, что https://www.dsnews.ua/ukr/politics/feyki-vmesto-pozitivov-na-kakih-dvuh-kitah-kolyshetsya-predvybornaya-kampaniya-slug-naroda-16092020-399340 хвастаться борьбой с коррупцией Зе-команда не сможет .
https://www.dsnews.ua/politics/predvybornaya-kuhnya-zachem-zelenskiy-sdelaet-iz-slugi-naroda-yurchenko-zhertvennogo-barana-17092020-399513
Добрые люди уже составили Зеленскому список «слуг народа» (СН) и лиц с Банковой, на ком бы он мог продемонстрировать это свое желание. Telegram-канал «Путч», который в связи с делом Юрченко решил напомнить о «делах, которые ничем не закончились, https://t.me/putch111/3513 против фигурантов из новой власти :
• 18.10.2019 СМИ опубликовали переписку "слуги народа" нардепа Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой. Дело не возбуждено.
• 24.10.2019 НАБУ и САП открыли производство по факту возможного получения 11 депутатами СН взяток от Антона Яценко. Подозрение на вручалось. Дело закрыто.
• 20.11.2019 НАБУ начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции "Слуга народа", которых обвиняют в предполагаемом получении "зарплат в конвертах". Заявление Анны Скороход. Дело не возбуждено.
• 02.12.2019 САП открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от «Слуги народа» Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу. Часть 1 статьи 369-2 УК. Расследование поручили НАБУ. Подозрение на вручалось.
• 04.12.2019 НАБУ зарегистрировано уголовное производство по нардепу от "Слуги народа" Дмитрию Холодову. Основанием стало расследование "Схемы". Часть 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК: законченное покушение на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением. Подозрение на вручалось.
• 12.12.2019 НАБУ начало расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о лоббировании поправки, после которой табачная отрасль резко сократила производство, а бюджет недополучил миллиардные поступления. Дело касается также нардепов СН Александра Юрченко и Дмитрия Холодова. Подозрение на вручалось.
• 22.12.2019 из расследования журналистов Прямого канала «Офшорный президент» стало известно, как президент Зеленский избегает уплаты налогов в Украине. Дело не возбуждено.
• 08.01.2020 НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений нардепа СН Андрея Геруса. НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Олега Ляшко. Подозрение не вручалось.
• 23.01.2020 «слугу народа» Павла Павлиша поймали на переписке о «наглом дележе бюджета» с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом, который пишет: «Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Дело не возбуждено, а Семиволос и дальше в должности.
• 04.03.2020 Уволенный министр финансов Игорь Уманский в интервью LB открыто обвинил премьера Дениса Шмыгаля и главу Налоговой службы Сергея Верланов в крышевании разворовывания НДС на 5 млрд грн в месяц. Дело не возбуждено.
• 29.03.2020 народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака договаривается о трудоустройстве на определенные должности в органах власти за вознаграждение. Возбуждено дело, но САП изменила квалификацию со «злоупотребление влиянием» на «мошенничество» и передала дело в полицию. Подозрение на вручалось».
Несомненно, этот список отнюдь не является полным, будет освежаться в головах избирателей всеми оппонентами «слуг народа» всеми возможными способами.
ноги есть,но не туда несут
руки есть, да не тем занимаются
рукоблудством занимаются
абсолютно исключено.