Справа про корупцію "слуги народу" Юрченка свідчить, що Зеленський керує правоохоронною системою в ручному режимі, - адвокати Порошенка

Президент Зеленський в ручному режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції "Слуга народу" Юрченка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це заявили адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Вони зауважли, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це "добро".

"Вже більше року всі практично ресурси ДБР як державного органу сконцентровані на здійсненні політичних переслідувань Петра Порошенка. Всі ці на сьогодні вже десятки так званих кримінальних проваджень, фейкових, які не мають під собою жодного правового підґрунтя, продовжують розслідуватися виключно з метою тиску на опозицію, тиску на Петра Порошенка", – переконаний адвокат Ігор Головань. На його думку, влада намагається сформувати правоохоронну систему за російськими лекалами, коли силові структури виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави.

"Ця історія набула ознак навіть не комедії, а фарсу. І це фарс, спрямований на одного-єдиного глядача – того самого, який особисто в ручному режимі керує нашими правоохоронними органами. І як у випадку з паном Юрченком особисто приймає рішення – яким пішаком пожертвувати. І негайно після виступу і коментаря Президента України міняється позиція Офісу Генерального прокурора, і сумніви про докази, які були зібрані НАБУ, змінюються на предявлення підозри. Це абсолютна ганьба для України. Це наслідування прикладу "русского мира", гримаси якого ми зараз бачимо у Білорусі. Ми сподіваємося, що Україна – не Росія і Україна за цими лекалами жити не буде. А всі, хто намагають збудувати тут аналог "русского мира", понесуть відповідальність відповідно до закону", – наголошує Головань.

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що заяви першого заступника Директора ДБР, колишнього адвоката Януковича Бабікова про наміри конфіскувати картини з родинної колекції Порошенків свідомо вводять суспільство в оману.

"Коли картини були завезені в Україну, все чітко задекларовано і є документи в ДБР. Ми вважаємо, що Бабіков вводить вас в оману. Він безумовно вважає, що частина людей йому віритиме. Він вважає, що частині людей це сподобається, сподобається чути, як керівник ДБР каже, що в Порошенка можуть щось конфіскувати. Напевно будуть люди, які в це повірять і яким це сподобається, але важливо розуміти, що це неправда", – наголосив Новіков.

"Фактично те, що сказав Бабіков, це те, що вони мають намір у найближчі місяці витратити декілька мільйонів чи десятків мільйонів гривень на розслідування, яке має всі ознаки політичного, всі ознаки такого, яке координується з Офісом президента і крім того абсолютно безперспективне з точки зору результату", – зазначив Новіков.

"Відповідно до судових рішень і до рішень апеляційного суду вже було встановлено факт по-перше, незаконного штурму і обшуку музею Гончара. Було встановлено незаконність арешту колекції картин, що належать подружжю Порошенків. Однак люди, які були причетні до цього злочину, не були притягнуті до відповідальності. Натомість ДБР спільно з одіозним Печерським судом, що є незаконно, повторно арештувало ці картини. Але я думаю що доля цього повторного арешту буде така ж сама як і доля минулого", – переконаний Головань.

Ігор Головань додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину. Однак силовики продовжують витрачати на переслідування п’ятого Президента мільйони гривень платників податків, або догодити замовникам з вулиці Банкової.

"Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасування постанов про закриття кримінальних проваджень – чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд. Ми маємо абсолютну протиправну і беззаконну зв’язку, яка керується на наше глибоке переконання вже третім представником команди Портнова, який посів відповідну посаду в Офісі президента", – зазначив Ігор Головань.

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