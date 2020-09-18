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Новини Агресія Росії проти України
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Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб

Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб

Російські найманці від початку доби двічі порушили домовленості щодо режиму тиші, втрат і поранень через обстріли немає. Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час гасіння палаючої трави.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу н.п.Водяне ворог провокував наших військових з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає", - сказано в повідомленні.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення сторін режим припинення вогню дотримувався в повному обсязі.

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Недалеко від н.п.Железное військовослужбовці ЗСУ локалізували вогнище займання сухої трави. Загрози поширення вогню немає.

"Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український військовослужбовець зазнав легкого поранення. Воїну надано кваліфіковану медичну допомогу", - сказано у звіті.

Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб 01
Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб 02
Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб 03
Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб 04

Автор: 

обстріл (28648) пожежа (4337) поранення (2805) Донбас (22356) перемир’я (957) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Ну всё, боевых потерь нет и не будет, а будут только неизвестные предметы, от которых воины погибают и получают ранения. Вот этого и добивается клоун, вот таким образом он и создаёт тишину и перемирие.
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18.09.2020 18:54
+8
Цікаво, чому нема віри патологічним брехунам ???))
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18.09.2020 18:47
+8
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Народна мудрість.
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18.09.2020 18:49
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Цікаво, чому нема віри патологічним брехунам ???))
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18.09.2020 18:47 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Народна мудрість.
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18.09.2020 18:49 Відповісти
А клоун никогда правды не скажет, потому, что брехло он с самого рождения, и веры ему никакой нету!
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18.09.2020 18:58 Відповісти
Його хоч не оштрафують за це? Вартість лікування не вирахують зі зарплатні?
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18.09.2020 18:52 Відповісти
Ну всё, боевых потерь нет и не будет, а будут только неизвестные предметы, от которых воины погибают и получают ранения. Вот этого и добивается клоун, вот таким образом он и создаёт тишину и перемирие.
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18.09.2020 18:54 Відповісти
Бойових втрат немає!
А міни - невідомі підкинули (може Обама з Трампом , або Меркель , або ...),
А індитифікувати дистанційно монтуємі російські міни - не вміють чи не хочуть?
Чи ця умова прописана у Мінських "договоренностях"
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18.09.2020 19:22 Відповісти
Не теба там нічого тушить, хай все горить, к іпєням!
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18.09.2020 18:54 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220091/naemniki_rf_zakladyvayut_protivotankovye_miny_na_avtodorogah_donbassa_stskk

Одужання нашому воїну.
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18.09.2020 19:16 Відповісти
**** скільки можна. Запхай собі в очко те перемир'я тварюка зелена. Брехун на брехунові. Єрмак мільони витрачає на перельоти державним коштом, а цьому нещасному від "невідомої" гранати гроші на лікування буде Юсупова збирати. Всі прихильники тієї зеленої мразоти, підірвіться разом на невідомо пристрої.
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18.09.2020 19:32 Відповісти
Проста та ефективна тактика, побудована цілком на ідіотизмі Зеленського і вищого командування ЗСУ - замінувати ділянку і підпалити її, знаючи, що ідіоти, яким вбачається "мир в очах" *****, неодмінно відправлять військовослужбовців ту пожежу гасити. До речі, а якого @уя військовослужбовців на ці пожежі женуть? Це абсолютно не їх справа, вони не мають ні засобів захисту від вогню, ні навичок тушіння пожеж. Це злочин.
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18.09.2020 20:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 20:26 Відповісти
https://youtu.be/lkWfhIruGEc Нормальным людям ухмыльнуться,а ********* просмотр объязателен.
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18.09.2020 20:53 Відповісти
Не знал,что слова,которые начинаются с "зе" уже мат)) - заменю - зебилам.
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18.09.2020 20:57 Відповісти
 
 