Боєць ЗСУ зазнав поранень, підірвавшись на невідомому пристрої під час гасіння пожежі в зоні ООС, - штаб

Російські найманці від початку доби двічі порушили домовленості щодо режиму тиші, втрат і поранень через обстріли немає. Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час гасіння палаючої трави.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу н.п.Водяне ворог провокував наших військових з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає", - сказано в повідомленні.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення сторін режим припинення вогню дотримувався в повному обсязі.

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Недалеко від н.п.Железное військовослужбовці ЗСУ локалізували вогнище займання сухої трави. Загрози поширення вогню немає.

"Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український військовослужбовець зазнав легкого поранення. Воїну надано кваліфіковану медичну допомогу", - сказано у звіті.







