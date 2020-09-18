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Новини
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Мешканка Запоріжжя поширювала дитячу порнографію, їй загрожує до 10 років за ґратами, - поліція

Мешканка Запоріжжя поширювала дитячу порнографію, їй загрожує до 10 років за ґратами, - поліція

На ноутбуці 46-річної жінки виявили понад 60 порнографічних роликів за участю дітей. Поліцейські вважають, що вона вже давно займалася завантаженням і поширенням такого порно.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запоріжжя, інформує Цензор.НЕТ.

"З квартири 46-річної мешканки вулиці Василя Сергієнка поліцейські вилучили один ноутбук і один системний блок, на яких зберігалася інформація порнографічного характеру, зокрема дитяча. З носіїв вилучено понад 60 файлів із дитячим порнографічним відео-контентом. За попередніми даними слідства, фігурантка тривалий час займалася завантаженням і поширенням цієї продукції", - сказано в повідомленні поліцейських.

Техніку направили на експертизу, за її результатами жінці збираються повідомити про підозру за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію) КК. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

діти (5087) Запоріжжя (2278) Нацполіція (15196) порнографія (110)


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Топ коментарі
+4
Она ж не убивала пачку людей под наркотой. Так что никаких смягчающих обстоятельств нет.
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18.09.2020 19:02
+3
по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Источник: https://censor.net/ru/n3220173



Це все ще треба доказати :
1- що порнографія - дитяча ! Молодь - туда не відноситься ? Вік - дитина/молодь?
2-виготовлення - доказати !
3- збут - доказати!
4-розповсюдження -доказати (такій самій німфоманці - скинула - винувата?
5- ввіз - з іноземного сайту скачала в інтернеті - це факт ввозу?
6- і накінець - порноролік може бути признаним порнографічним ПРЕДМЕТОМ ?
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18.09.2020 19:47
+3
Не понял какой вред она нанесла чтобы садить на 5-10 лет.
За умышеленое убийство матерью своего новорожденного ребенка дают до 5 лет.
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18.09.2020 19:59
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В это время эта старая дрянь брундила свою пелотку...
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18.09.2020 19:02 Відповісти
Пилотку разом з усім змістом ампутувати нахєр !!))
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18.09.2020 19:06 Відповісти
...а потiм надягнути на морду...
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18.09.2020 19:09 Відповісти
більшe ніж Зайцeвой дадуть?
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18.09.2020 18:58 Відповісти
Она ж не убивала пачку людей под наркотой. Так что никаких смягчающих обстоятельств нет.
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18.09.2020 19:02 Відповісти
Таким потворам тре пожиттєве давати ,з повним конфіскатом !!)))
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18.09.2020 19:04 Відповісти
по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Источник: https://censor.net/ru/n3220173



Це все ще треба доказати :
1- що порнографія - дитяча ! Молодь - туда не відноситься ? Вік - дитина/молодь?
2-виготовлення - доказати !
3- збут - доказати!
4-розповсюдження -доказати (такій самій німфоманці - скинула - винувата?
5- ввіз - з іноземного сайту скачала в інтернеті - це факт ввозу?
6- і накінець - порноролік може бути признаним порнографічним ПРЕДМЕТОМ ?
показати весь коментар
18.09.2020 19:47 Відповісти
Не понял какой вред она нанесла чтобы садить на 5-10 лет.
За умышеленое убийство матерью своего новорожденного ребенка дают до 5 лет.
показати весь коментар
18.09.2020 19:59 Відповісти
Ставити їй клізьму до того часу поки мозги повністю не очистяться.
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18.09.2020 21:39 Відповісти
 
 