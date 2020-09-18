Мешканка Запоріжжя поширювала дитячу порнографію, їй загрожує до 10 років за ґратами, - поліція

На ноутбуці 46-річної жінки виявили понад 60 порнографічних роликів за участю дітей. Поліцейські вважають, що вона вже давно займалася завантаженням і поширенням такого порно.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запоріжжя, інформує Цензор.НЕТ.

"З квартири 46-річної мешканки вулиці Василя Сергієнка поліцейські вилучили один ноутбук і один системний блок, на яких зберігалася інформація порнографічного характеру, зокрема дитяча. З носіїв вилучено понад 60 файлів із дитячим порнографічним відео-контентом. За попередніми даними слідства, фігурантка тривалий час займалася завантаженням і поширенням цієї продукції", - сказано в повідомленні поліцейських.

Техніку направили на експертизу, за її результатами жінці збираються повідомити про підозру за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію) КК. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.