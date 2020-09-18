Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко

У своєму бажанні переслідувати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка влада вже дійшла до абсурду, а кількість сфабрикованих справ тягне на Книгу рекордів Гіннесса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам під Офісом генпрокурора заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За заявами Дубинського відкриваються чергові кримінальні справи проти п'ятого президента Порошенка. Більш того, сьогодні кількість дійшла до 58. Це те, що точно знають адвокати Петра Порошенка. Це якийсь абсурд. Це можна в Книгу рекордів Гіннесса подавати. Скільки можна відкрити справ на одну людину. 158? 358? Нескінченна якась кількість", - іронізує Гончаренко.

Він зазначив, що на ці фейкові розслідування витрачаються гроші платників податків. "Тому що це треба комусь розслідувати - всю цю маячню. Уявіть собі: це десятки мільйонів гривень зарплати всіх цих слідчих, прокурорів, які це супроводжують", - зазначає Гончаренко.

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"Я хочу запитати пані Венедіктову, вона перша особа в системі, фактично, боротьби зі злочинністю в Україні. Її роль як генеральної прокурорки дуже принципова і важлива. У мене питання: вона так бачить пріоритети боротьби зі злочинністю? Тобто це 58 абсурдних справ проти п'ятого президента за позовами в тому числі таких як Дубинський? Чи може пора самих цих панів розслідувати?", - говорить Гончаренко.

Він також зазначив, що ДБР перетворилося з правоохоронного органу на "Державне бюро репресій". "Чому деякі справи, які підслідні НАБУ, розслідує ДБР? Чому взагалі ДБР стало головним органом "Державне бюро репресій і переслідувань"? Я думаю, що це дуже важлива тема, тому що Венедіктова була в.о. директора ДБР до того, як стала генеральною прокуроркою. Я хочу звернути на це її увагу, про це з нею говорити як народний депутат України і вимагати від неї відповідної реакції", - пояснив Гончаренко.