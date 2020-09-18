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Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко

Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко

У своєму бажанні переслідувати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка влада вже дійшла до абсурду, а кількість сфабрикованих справ тягне на Книгу рекордів Гіннесса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам під Офісом генпрокурора заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За заявами Дубинського відкриваються чергові кримінальні справи проти п'ятого президента Порошенка. Більш того, сьогодні кількість дійшла до 58. Це те, що точно знають адвокати Петра Порошенка. Це якийсь абсурд. Це можна в Книгу рекордів Гіннесса подавати. Скільки можна відкрити справ на одну людину. 158? 358? Нескінченна якась кількість", - іронізує Гончаренко.

Він зазначив, що на ці фейкові розслідування витрачаються гроші платників податків. "Тому що це треба комусь розслідувати - всю цю маячню. Уявіть собі: це десятки мільйонів гривень зарплати всіх цих слідчих, прокурорів, які це супроводжують", - зазначає Гончаренко.

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"Я хочу запитати пані Венедіктову, вона перша особа в системі, фактично, боротьби зі злочинністю в Україні. Її роль як генеральної прокурорки дуже принципова і важлива. У мене питання: вона так бачить пріоритети боротьби зі злочинністю? Тобто це 58 абсурдних справ проти п'ятого президента за позовами в тому числі таких як Дубинський? Чи може пора самих цих панів розслідувати?", - говорить Гончаренко.

Він також зазначив, що ДБР перетворилося з правоохоронного органу на "Державне бюро репресій". "Чому деякі справи, які підслідні НАБУ, розслідує ДБР? Чому взагалі ДБР стало головним органом "Державне бюро репресій і переслідувань"? Я думаю, що це дуже важлива тема, тому що Венедіктова була в.о. директора ДБР до того, як стала генеральною прокуроркою. Я хочу звернути на це її увагу, про це з нею говорити як народний депутат України і вимагати від неї відповідної реакції", - пояснив Гончаренко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+26
Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9890
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18.09.2020 19:29
+25
Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8659
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18.09.2020 19:31
+21
Зеленський вислужується перед своїм президентом.
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18.09.2020 19:23
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вона ж так само буде запевняти, що капітуляція то є мир.
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18.09.2020 20:49 Відповісти
Порошенко: Агрессор агрессивно закрыл для нас свой рынок.
http://antikor.com.ua/articles/120094-poroshenko_agressor_agressivno_zakryl_dlja_nas_svoj_rynok
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19.09.2020 10:38 Відповісти
Самая тупая власт в Украине ZE-комангда
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18.09.2020 20:06 Відповісти
На этот бред смотрят западные инвесторы и понимают что в Украине ловить нечего.
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18.09.2020 20:16 Відповісти
Скільки поправок зробили ці самі депутати до закону щодо банківської системи, а тепер білими нитками на блакитному оці вишивають-пишуть сценарії, які подають у суд. Треш, абсурд скажете ви. Ніт, реальність зеленої влади
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18.09.2020 20:20 Відповісти
А должны бы уже сидеть, оба.
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18.09.2020 20:38 Відповісти
Так это где-то 2% от тех уголовных деяний, что натворил попэрэднык всего за 5 лет правления.
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18.09.2020 20:41 Відповісти
Расскажи за 98 процентов. Больше года поганое ЗЕрыло орёт и роет, а нарыть не может))))
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18.09.2020 20:51 Відповісти
Освоєння держкредіта США "мільярд Байдена" на особистих підприємствах.

Схематоз:
1. США дає кредіт державі під відсотки.
2. Діючий бізнес - презідент скеровує крєдіт на свої особисті підприємства.
3. Підприємства освоюють кредіт та отримують прибуток.
4. "Тіло" кредита повертається.
5. Гешефт у кишеню бізнес - презідента.
6. Сплата відсотків по кредіту - з держказни.
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18.09.2020 22:46 Відповісти
Ну от ти висмоктав з свого пісюна «схематози», на скільки у тебе вистачило уяви.
А ФАКТИ є?
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18.09.2020 23:47 Відповісти
ЮРИЙ КАСЬЯНОВ
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 151
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19.09.2020 10:11 Відповісти
https://censor.net/user/381146 - це жульчин 73/43%****, але бреше ольгіінськими методичками
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19.09.2020 12:10 Відповісти
анмкур.порося ти краще це поясни

Що мав на увазі Порошенко обіцяючі ФСБ незайматись антиросійською діяльністю?!
http://www.pravda.com.ua/news/2018/01/13/7168280/

Мабуть це?
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20.09.2020 10:51 Відповісти
Агент російських спецслужб Порошенко стільки натворив біди в Україні.
Але як відомо в Україні живуть і в х@й не дують тільки лояльні до РФ "українські політики"

На днях акционеры банка "Премиум", который в феврале 2016 года был объявлен банкротом,
распространили заявление о том, что Верховный суд признал незаконным ликвидацию банка чиновниками Нацбанка и Фонда гарантирования.
В своем заявлении они поименно указали тех, кто стоит за этими незаконными действия - Порошенко, Гонтареву и Рожкову.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/poltrilliona-za-zemlju-skolko-zarabotala-na-bankopade-komanda-hontarevoj-rassledovanie-3894859?fbclid=*******************************************-B1-ccmwjcS17YoN1I#.XyqRccK1gMa.facebook
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19.09.2020 10:06 Відповісти
Есть в Штатах хорошая традиция - плюсовать по раздельности все сроки по преступлениям в одну кучу... К стати, Гончаренко не против, чтобы принять такой закон у нас?
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18.09.2020 20:57 Відповісти
Между прочим можно всерьез подать заявку на рекорд в книгу Гиннеса. Why not?
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18.09.2020 21:23 Відповісти
Інколи мені здається, що сам Господь послав нам язЕлоха, що би порівняти його з Порошенко і до чого призводить, зайва хромосома ...
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18.09.2020 21:38 Відповісти
«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко
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19.09.2020 10:13 Відповісти
Цікаво, що ж більше, кількість кримінальних справ проти Порошенка, чи прозвищ президента, обидва показники демонструють тенденцію до росту.
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19.09.2020 06:56 Відповісти
От буду идти по бывшей улице им. Фридриха нашего Энгельса, обязательно утну яку-нибудь пакость за то, шо сформулированный йим закон о переходе количества в качество нифига не фурычит касательно уголовных дел в отношении Сывочолого Гетьмана. Дел, понимаешь ли, может быть и много, а так шоб обрядить Порохатого в лагерный клифт и уконтрапупить на цугундер в один трюм с пилотами Крыжопольских авиалиний, шобы те его на «кукурузу» посадили, - пока «и в волнах не видать»©️.
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19.09.2020 12:27 Відповісти
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