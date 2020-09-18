У 20 областях знадобилося встановити додаткові карантинні обмеження на рівні міст і районів, - Степанов

У 20 областях знадобилося встановлення додаткових карантинних обмежень на рівні міст і районів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У "зеленій" зоні залишаються 224 адміністративно-територіальні одиниці, у 335 адміністративно-територіальних одиницях потрібні додаткові карантинні обмеження", - сказав посадовець за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Степанов повідомив, що кількість адміністративно-територіальних одиниць, які віднесені до "червоного" рівня епіднебезпеки, скоротилася порівняно з попереднім засіданням комісії на 23 - до 14.

Очільник МОЗ нагадав, що за новими критеріями, до "червоної" зони належать адміністративно-територіальні одиниці, де за останні 14 днів захворюваність на COVID-19 вп'ятеро і більше разів перевищує середнє значення в Україні за останні 14 днів. За останні 14 днів захворюваність на COVID-19 в Україні становить 99,8 на 1000 тис. населення.

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Обмеження, які діятимуть у "червоній" зоні, визначаються рішенням регіональних комісій ТЕБ та НС. Отже, на рівні регіону можуть бути встановлені як усі обмеження, встановлені нацкомісією, зокрема щодо роботи транспорту, обмежень роботи шкільних або дошкільних навчальних закладів, обмежень роботи торговельних розважальних центрів, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів та інших заходів, так і обмежений набір залежно від рівня епіднебезпеки.

"Такі обмеження вводяться рішенням комісії ТЕБ та НС з урахуванням пропозицій регіональної комісії ТЕБ та НС. Засідання щодо обмежень буде проведено в понеділок уранці", - сказав Степанов.

Міністр також повідомив, що до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки рішенням комісії ТЕБ та НС зараховано 85 адміністративних одиниць, що на одну менше, ніж тижнем раніше. Зокрема, в "помаранчевій" зоні залишається місто Київ.

До "жовтого" рівня епіднебезпеки комісія віднесла 236 адміністративно-територіальних одиниць, що на 63 більше, ніж під час засідання комісії ТЕБ та НС 10 вересня.

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За інформацією Степанова, найвищий показник інцидентності за 14 днів на 100 тис. населення показує місто Бережани Тернопільської області, де цей показник становить 699 на 100 тис. населення. Це у 17 разів перевищує базовий показник (40 на 100 тис.) і всемеро перевищує середній в Україні.

"Коли ми дивимося на тенденції, ми бачимо, що в тих районах, в яких дотримувалися наших правил і встановлених обмежувальних заходів, суттєво знижується захворюваність на території району або міста", - сказав він.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.