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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ

Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми. Україна звернулася до СММ ОБСЄ і задіяла механізм СЦКК.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело, близьке до переговорів у Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону", - розповів співрозмовник агентства.

На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також задіяно механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

Читайте також: Два російські винищувачі влаштували провокацію літаку ВМС США над Середземним морем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ОБСЄ (3507) провокація (786) Донбас (22356) Донецька область (8546) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+14
Вывезите туда Фокина - пусть почувствует на себе
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18.09.2020 19:39
+9
Зе-наркоман опять будет верещать, что виноват Порошенко и "микробы путающиеся у Зе под ногами"?!
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18.09.2020 19:36
+7
А можно сделать так, что бы кацапня постоянно обращалась в ОБСЕ, а не Украина?
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18.09.2020 19:34
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а как же мир в глазах и просто перестать стрелять
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18.09.2020 19:33 Відповісти
А можно сделать так, что бы кацапня постоянно обращалась в ОБСЕ, а не Украина?
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18.09.2020 19:34 Відповісти
Зе-наркоман опять будет верещать, что виноват Порошенко и "микробы путающиеся у Зе под ногами"?!
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18.09.2020 19:36 Відповісти
Хлопці будуть без премій , а командири під трибуналом ..........
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18.09.2020 19:36 Відповісти
и что спортлото ответило
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18.09.2020 19:37 Відповісти
Не может быть! Вы нас разыгрываете. Перзидент сказал, что у нас успех по перемирию....
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18.09.2020 19:39 Відповісти
почти успех
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18.09.2020 19:40 Відповісти
какие оперативные данные, разведка запрещена, передать всех на суд в дамбабве
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18.09.2020 19:39 Відповісти
Вывезите туда Фокина - пусть почувствует на себе
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18.09.2020 19:39 Відповісти
Дедушка старый, ему все равно...
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18.09.2020 19:41 Відповісти
Фокин помнит ,как внучка приезжала в гости с *высоким красивым Эрмаком*давно и после вечеринки с застольем у него утром болела не голова, а дупа...
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18.09.2020 19:48 Відповісти
Да, ОБСЕ вас защитит. Придурки, а зачем вам армия? Если вы в ней не служили, это же не значит, что страну должно защищать ОБСЕ, да и бюджетное финансирование, вы же евреи, считать не умеете?
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18.09.2020 19:41 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять! Клятий Порошенко!

Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ - Цензор.НЕТ 6285
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18.09.2020 19:42 Відповісти
_ОБСЕ... прямо к хайди тальявини обращайтесь! Или к заменившей её хайди грау. Они помогут несомненно! Путлеру.
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Какой ОБСЕ , он кроме разговоров кому то помог ? Расчехляйте оружие.
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18.09.2020 19:44 Відповісти
Обсе это агентура параши
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18.09.2020 19:59 Відповісти
КТО ВСТАЛ - ТОТ МЕСТО ПРОДАЛ.
+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
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18.09.2020 20:00 Відповісти
a pchemu zjdjot provokacij, vedj mozjno vrezatj i objavitj chto oni nachali. Pochemu dolzjni otvechaatj i opravdivatjsia? ah da, sevodnia glavkom osjol i komandovanije zaabolelo - eto tak hotel mudrij narod. ptu na zeljonih svolochei.
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18.09.2020 19:45 Відповісти
После 7 лет войны стало понятно что 75% это тупые глухари, которое верит в зомбоящик больше чем христосу.Что там не лгали и как не лгали они всеравно верят их божку - зомбоящику.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
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18.09.2020 20:18 Відповісти
Что предлагаете? То что почти все украинцы недовольны тем, что происходит - понятно.
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18.09.2020 21:12 Відповісти
Где Земирка с дружественной шаурмой ?
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18.09.2020 19:45 Відповісти
По ТВ, на "Эспресо" только что услышал, что наших воинов на передовой будут штрафовать за ответный огонь....Я ослышался? Нет, к сожалению...
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18.09.2020 20:01 Відповісти
Только за это нужно гнать сраной метлой.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Оце тимчасове від зеленої жаби "немає втрат" (що теж брехня) неодмінно призведе до набагато більших втрат у разі визволення територій - орки зараз безупинно закладають мінні поля, чого раніше робити не могли, наші воїни їм заважали. Великих втрат тепер не буде лише в одному випадку - ми не будемо наступати і звільняти власні території.
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18.09.2020 20:20 Відповісти
Зеленского надо привлечь к ответственности за сдачу государственных интересов.
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18.09.2020 21:23 Відповісти
Не скарги треба писати, а так сепарню жарити, щоб їм назавжди перехотілось провокувати.
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18.09.2020 20:36 Відповісти
Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 394
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18.09.2020 20:46 Відповісти
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
2

@Zaraza19721

·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1306876632846815232 9 ч

План Зеленского по миру на Донбассе.

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5811
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Поможіть, поможіть бо ми не будемо стріляти по "тій" стороні. Тьфу, гидота.
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19.09.2020 00:06 Відповісти
Это не провокация ,придурки, это ВОЙНА! Признайте же наконец, что Война- это реальность, с которой надо жить очень долго, и не одному поколению. И эту войну невозможно остановить, потому что ей уже 1000 лет. Она переходит то в одну фазу ту в другую.
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19.09.2020 01:48 Відповісти
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 05:37 Відповісти
В "Спортлото" ще зверніться і помахайте перед ворог наказом №330 міністра оборони, може їм соромно стане.
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19.09.2020 07:01 Відповісти
 
 