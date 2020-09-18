Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ

Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми. Україна звернулася до СММ ОБСЄ і задіяла механізм СЦКК.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело, близьке до переговорів у Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону", - розповів співрозмовник агентства.

На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також задіяно механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

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