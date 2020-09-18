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Новини
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Компанія брата глави НКРЕКП намагалася позбутися ліцензії на торгівлю струмом у перший день скандалу

Компанія брата глави НКРЕКП намагалася позбутися ліцензії на торгівлю струмом у перший день скандалу

Компанія "Еф Енд Ем Україна" рідного брата глави НКРЕКП Валерія Тарасюка подала заяву про анулювання ліцензії на комерційні операції з електроенергією того ж дня, коли ексголова парламентського комітету з протидії корупції Борислав Береза ​​повідомив про прямий конфлікт інтересів Тарасюка і порушення ним закону про НКРЕКП.

Про це свідчить постанова №1723 від 16 вересня 2020 року про анулювання ліцензії на передачу електроенергії цією компанією.

У тексті постанови зазначено, що рішення про анулювання ліцензії прийнято на підставі листа компанії від 10 вересня 2020 року.

Раніше сам Береза ​​повідомив, що проєкт рішення про анулювання ліцензії з'явився на сайті регулятора через 7 годин після публікації ним інформації про зв'язки цієї компанії з сім'єю Валерія Тарасюка.

Нагадаємо, 16 вересня НКРЕКП без належного обговорення та за відсутності Валерія Тарасюка поспішно анулювала ліцензію на передачу електроенергії компанії брата глави комісії "Еф Енд Ем Україна".

ЗМІ на засідання не допустили. Охорона пояснила рішення обмежити доступ преси "входженням Києва до помаранчевої зони".

Читайте також: Скандал навколо НКРЕКП: Антонова зауважила конфлікт інтересів у одного з кандидатів в члени комісії

Інформація про роботу компанії брата глави НКРЕКП - Артема Тарасюка - на оптовому ринку електричної енергії була оприлюднена 10 вересня. Сам глава комісії Валерій Тарасюк, виходячи з його декларації, на момент призначення в комісію володів 10% "Еф енд Ем Україна" через офшорну компанію "Ділак Інвестмент Лімітед".

Вже після призначення Тарасюка главою НКРЕКП, ця компанія мала діючий контракт на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго", що підтверджує факт використання ліцензії в комерційних цілях.

14 вересня народний депутат Михайло Волинець офіційно звернувся в Нацагентство з протидії корупції з вимогою перевірити корупційний інтерес глави НКРЕКП у компанії "Еф Енд Ем Україна" і закликав Кабмін достроково припинити повноваження Тарасюка через корупційний скандал.

За оцінками депутата, Тарасюк порушив вимогу закону "Про НКРЕКП", яка забороняє близьким до членів комісії особам входити до органів управління підприємств, що працюють на ринках електроенергії та комунальних послуг.

Автор: 

Береза Борислав (152) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+3
Нам нужно удивиться или в ладоши похлопать? Это всего лишь один факт, просто случайно оказавшийся выявленным. В связи с тем, что эпоха Барыг закончилась, все наши, так называемые анти-коррупционеры, которые в поте лица 5 лет что-то пытались нарыть, довольно безуспешно, ну разве что отыскали контрабанду запчастей для МО, сейчас за неимением заказов, вышли на заслуженный отдых.
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18.09.2020 19:44
+3
А от лицензии на напряжение они уже избавились? А на сопротивление?? А на мощность??
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18.09.2020 19:54
+2
умели раньше в Киеве премьеров готовить...не то шо чичас
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18.09.2020 19:49
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Нам нужно удивиться или в ладоши похлопать? Это всего лишь один факт, просто случайно оказавшийся выявленным. В связи с тем, что эпоха Барыг закончилась, все наши, так называемые анти-коррупционеры, которые в поте лица 5 лет что-то пытались нарыть, довольно безуспешно, ну разве что отыскали контрабанду запчастей для МО, сейчас за неимением заказов, вышли на заслуженный отдых.
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18.09.2020 19:44 Відповісти
Про який "ток" мова? Про зерновий? Бо якщо про електричний, то там торгують електроенергією (кВт*годинами, а не Ампреами)
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18.09.2020 19:44 Відповісти
связями с высокопосадовцами они торгуют...хоть в чем меряй
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18.09.2020 19:47 Відповісти
Соромлюсь запитати "якими?"...
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18.09.2020 19:50 Відповісти
ну.некоторые принимают со всех сторон...а особо цнотлывые-только с одной
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18.09.2020 19:52 Відповісти
Боятся гнидошки вшывые ой боятся что придут прямо в кабинет выкрутят как лямпочку из патрона и потом об пол вздребезги...
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18.09.2020 20:32 Відповісти
Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии на торговлю током в первый день скандала - Цензор.НЕТ 8549
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18.09.2020 19:46 Відповісти
умели раньше в Киеве премьеров готовить...не то шо чичас
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18.09.2020 19:49 Відповісти
Так зараз їх і готують будь-де, будь-хто і будь-як...
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18.09.2020 19:51 Відповісти
А от лицензии на напряжение они уже избавились? А на сопротивление?? А на мощность??
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18.09.2020 19:54 Відповісти
Ну очень одаренный чувак на Цензоре пишет заголовки...очень... ..гуманитарий наверное...
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18.09.2020 19:55 Відповісти
Не током, а течением
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18.09.2020 20:13 Відповісти
Совет ленивцам и лежебокам -
Харош валяться - торгуйте током!
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18.09.2020 21:24 Відповісти
"...Сам глава комиссии Валерий Тарасюк, исходя из его декларации, на момент назначения в комиссию владел 10% Эф энд Эм Украина" через оффшорную компанию "Дилак Инвестмент Лимитед..."

Яка партія в Україні виступає за повну заборону офшорів? Ви що, не розумієте, що всі офшори це тільки викачування грошей з держави? Ніякої користі для України і людей!
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18.09.2020 22:55 Відповісти
 
 