Компанія брата глави НКРЕКП намагалася позбутися ліцензії на торгівлю струмом у перший день скандалу

Компанія "Еф Енд Ем Україна" рідного брата глави НКРЕКП Валерія Тарасюка подала заяву про анулювання ліцензії на комерційні операції з електроенергією того ж дня, коли ексголова парламентського комітету з протидії корупції Борислав Береза ​​повідомив про прямий конфлікт інтересів Тарасюка і порушення ним закону про НКРЕКП.

Про це свідчить постанова №1723 від 16 вересня 2020 року про анулювання ліцензії на передачу електроенергії цією компанією.

У тексті постанови зазначено, що рішення про анулювання ліцензії прийнято на підставі листа компанії від 10 вересня 2020 року.

Раніше сам Береза ​​повідомив, що проєкт рішення про анулювання ліцензії з'явився на сайті регулятора через 7 годин після публікації ним інформації про зв'язки цієї компанії з сім'єю Валерія Тарасюка.

Нагадаємо, 16 вересня НКРЕКП без належного обговорення та за відсутності Валерія Тарасюка поспішно анулювала ліцензію на передачу електроенергії компанії брата глави комісії "Еф Енд Ем Україна".

ЗМІ на засідання не допустили. Охорона пояснила рішення обмежити доступ преси "входженням Києва до помаранчевої зони".

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Інформація про роботу компанії брата глави НКРЕКП - Артема Тарасюка - на оптовому ринку електричної енергії була оприлюднена 10 вересня. Сам глава комісії Валерій Тарасюк, виходячи з його декларації, на момент призначення в комісію володів 10% "Еф енд Ем Україна" через офшорну компанію "Ділак Інвестмент Лімітед".

Вже після призначення Тарасюка главою НКРЕКП, ця компанія мала діючий контракт на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго", що підтверджує факт використання ліцензії в комерційних цілях.

14 вересня народний депутат Михайло Волинець офіційно звернувся в Нацагентство з протидії корупції з вимогою перевірити корупційний інтерес глави НКРЕКП у компанії "Еф Енд Ем Україна" і закликав Кабмін достроково припинити повноваження Тарасюка через корупційний скандал.

За оцінками депутата, Тарасюк порушив вимогу закону "Про НКРЕКП", яка забороняє близьким до членів комісії особам входити до органів управління підприємств, що працюють на ринках електроенергії та комунальних послуг.