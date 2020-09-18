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Новини Коронавірус і карантин
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Відповідальність за погіршення епідситуації в кожному регіоні лежить на місцевій владі, - Зеленський

Відповідальність за погіршення епідситуації в кожному регіоні лежить на місцевій владі, - Зеленський

Відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості хворих COVID-19 у кожному конкретному регіоні лежить на місцевій владі, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав під час поїздки в Тернопільську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Деякі представники органів місцевої влади хочуть створити собі політичну рекламу, заявляючи про занадто жорсткий карантин, вважає Зеленський.

"Через політичні ігри та підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних містах, почали чомусь на словах воювати з центральною владою через те, що влада "закручує гайки", і хотіли пом’якшення карантину", – сказав президент.

Завдяки карантинним заходам під час першої хвилі пандемії коронавірусу навесні в Україні вдалося уникнути важких наслідків, нагадав він. Зараз політична агітація перед місцевими виборами також впливає на зростання кількості хворих в Україні. У такому разі відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості інфікованих в тому чи іншому населеному пункті лежить на місцевій владі, вважає Зеленський.

Президент зазначив, що порівняно з іншими країнами в Україні діє доволі ліберальний формат карантину і наголосив, що жодних компромісів у питанні карантинних заходів бути не може..

"Я на жодні компроміси ні з ким не йшов би, бо компроміси обернуться кількістю захворілих, а результатом буде кількість померлих людей", – сказав Зеленський.

Читайте також: Спочатку в Україні був доволі ліберальний карантин, якби не місцеві вибори, то захворюваність на COVID-19 була б меншою, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Ну да, это местные власти вывезли заграницу все маски и защитные костюмы из госрезерва, это местные власти закатали все деньги из короновирусного фонда в асфальт или раздали мусорам, это местные власти отказываются платить нормальные зарплаты инфекционистам и обеспечивать их защитным обмундированием.
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18.09.2020 19:43
+15
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3226
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18.09.2020 19:40
+14
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1
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18.09.2020 19:42
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Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3226
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18.09.2020 19:40 Відповісти
Привет собаке из Ухани ....
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18.09.2020 19:41 Відповісти
nu dajot maloi, ja ne vinovataja, eto vsio oni - *****, kakaja merzkostj ot nevo.
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18.09.2020 19:41 Відповісти
злб пнх вонючка
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18.09.2020 19:41 Відповісти
НІВІНАВАТАЯЯ!!!
Це все вони, падлюки!!! Я їх тільки попризначав.
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18.09.2020 19:41 Відповісти
Так. Зеленський призначив Філатова, мера Черкас, мерів і депутатів місцевих рад Тернополя, Чернівців і так далі. Сам бачив.
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18.09.2020 19:43 Відповісти
І які претензії до Філатова, наприклад? Окрім того, що зЕ програв йому парі на будівництво аеропорту?
До того ж, оскільки Президент України за законом не має стосунку ані до затвердження Бюджету (Верховна рада), ані до розподілення коштів у поточному режимі (Кабмін), то він має заплатити за будівництво ЗІ СВОЄЇ КИШЕНІ.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
Все, ВСЕ виноваты!
И только Зе-наркоман - д'Артаньян.
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1
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18.09.2020 19:42 Відповісти
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18.09.2020 20:22 Відповісти
А кто за Ленку ответит ?
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18.09.2020 19:42 Відповісти
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Ну да, это местные власти вывезли заграницу все маски и защитные костюмы из госрезерва, это местные власти закатали все деньги из короновирусного фонда в асфальт или раздали мусорам, это местные власти отказываются платить нормальные зарплаты инфекционистам и обеспечивать их защитным обмундированием.
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18.09.2020 19:43 Відповісти
А Вы во всем этом сомневаетесь? Ну как можно?
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18.09.2020 19:50 Відповісти
Не компетентна, безвідповыальна особа ан службу не зрозуміло у кого
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18.09.2020 19:44 Відповісти
интересно а за что зеля несет ответственность? только перед ******?
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18.09.2020 19:46 Відповісти
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5510
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18.09.2020 19:46 Відповісти
Да, меной местные власти фонд по борьбе с короной НА ДОРОГИ ПУСТИЛИ ?

А сейчас ТОЛЬКО обнаружили что в больницах нет принудительной подачи воздуха к койкам для больных
Просто абзац !!!!
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18.09.2020 19:48 Відповісти
Очень удобно...
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18.09.2020 19:51 Відповісти
Неужели запах свежего асфальта не защищает от вируса?
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18.09.2020 19:52 Відповісти
тільки тих, хто його вкладає
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18.09.2020 20:00 Відповісти
Ні - тільки тих - хто від вкладання свіжого асвльту - отримує мільйони
А хто його вкладає - отримує зараплату. Нехай непогану ..., але у випадку захворювання - на літак у Німетчину + там лікування -
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18.09.2020 20:35 Відповісти
Не ну красавчик же ! Шнобелевскую премию этому дегенерату ! )
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18.09.2020 19:52 Відповісти
Да ясєн пєнь... А ось за ухудшеніє сітуації по всєй странє відповідає вже уряд та сам пан президент.
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18.09.2020 19:53 Відповісти
Явно ж не на тобі, бубочка ж ти наша.
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18.09.2020 19:55 Відповісти
опа а какже что вы уже мастер по борбе с ковид ? ну зелёный ну клоун
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18.09.2020 20:05 Відповісти
Все верно, ведь децентрализация же
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18.09.2020 20:05 Відповісти
На хрена тогда нам этот Кермит?...
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18.09.2020 20:13 Відповісти
Так чего ты этот вопрос не задавал тому, кто внедрил децентрализацию?
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18.09.2020 20:16 Відповісти
Т.е. Педро виноват, шо лягушка у руля ни за что отвечать не хочет, но жрать с.ка, хочет за десятерых? Так, что-ли, логический мой?
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18.09.2020 20:50 Відповісти
Не выйдет, чмо зеленое. Это все к ТЕБЕ. У местных властей нет миллиардных фондов по борьбе с вирусом. А вот ты это все и растащил. Так что зелень, суши сухари. Осень пришла.
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18.09.2020 20:18 Відповісти
От почитал его высер и как то подумалось, - а разве местные власти продали маски а не ЗЕ и его команда?
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18.09.2020 20:24 Відповісти
Всім хто голосував за зелених,пропоную одіти таку шапку Мономаха,бо ви всі президенти:

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2168
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18.09.2020 20:31 Відповісти
"Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский" - а за https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы к украинцам вернуться в Украину и не обеспечение двухнедельной изоляции, чтобы выявить больных COVID-19, кто отвечать будет?
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18.09.2020 20:38 Відповісти
Классный пиар устроили местные власти на зеле,зачем решать проблемы у себя если можно противопоставив себя центральной власти,диведентов капает больше.Даешь больше днров и лныров,просто местные князьки хотят сами воровать единолично.
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18.09.2020 20:49 Відповісти
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1489
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18.09.2020 21:19 Відповісти
великоразумная Зеля готова отвечать только за даму с китайской собачкой удачно устроившей свою личную жизнь.. а за то, за что лайки не ставят легкоранимая Вошь дь зебилов отвечать не собирается
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19.09.2020 00:01 Відповісти
Відповідальність за катастрофічну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні лежить на Порошенку (ліквідація Санепідемслужби) та на Зеленському з його бригадою, які переймалися долею нещасних Герег та інших "НЕлохів"
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19.09.2020 04:11 Відповісти
 
 