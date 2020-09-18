Відповідальність за погіршення епідситуації в кожному регіоні лежить на місцевій владі, - Зеленський

Відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості хворих COVID-19 у кожному конкретному регіоні лежить на місцевій владі, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав під час поїздки в Тернопільську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Деякі представники органів місцевої влади хочуть створити собі політичну рекламу, заявляючи про занадто жорсткий карантин, вважає Зеленський.

"Через політичні ігри та підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних містах, почали чомусь на словах воювати з центральною владою через те, що влада "закручує гайки", і хотіли пом’якшення карантину", – сказав президент.

Завдяки карантинним заходам під час першої хвилі пандемії коронавірусу навесні в Україні вдалося уникнути важких наслідків, нагадав він. Зараз політична агітація перед місцевими виборами також впливає на зростання кількості хворих в Україні. У такому разі відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості інфікованих в тому чи іншому населеному пункті лежить на місцевій владі, вважає Зеленський.

Президент зазначив, що порівняно з іншими країнами в Україні діє доволі ліберальний формат карантину і наголосив, що жодних компромісів у питанні карантинних заходів бути не може..

"Я на жодні компроміси ні з ким не йшов би, бо компроміси обернуться кількістю захворілих, а результатом буде кількість померлих людей", – сказав Зеленський.

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