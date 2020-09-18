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Новини
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Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському, загиблому під Докучаєвськом у 2016 році

Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському, загиблому під Докучаєвськом у 2016 році

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 395/2020 президент підписав 15 вересня 2020 року. Нагорода і орден "Золота Зірка" були вручені дочці загиблого солдата під час робочої поїздки Зеленського в Тернопільську область у п'ятницю.

"Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас. Усе, що ми можемо сьогодні зробити, - це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв", - заявив Зеленський на церемонії вручення.

Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала главі держави за нагороду й сказала, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

"Для нас дуже важливо знати, що це все недарма, що це цінно", - додала вона.

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Юрій Горайський вирушив у зону проведення АТО в травні 2015 року як доброволець. До вересня 2015 року служив у секторі "М", під Маріуполем. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передова варта, в якій був і Горайський, вийшла на висоту в районі міста Докучаєвська, де зіткнулася з диверсійно-розвідувальною групою противника. Під час ближнього бою Горайський зазнав смертельного поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в м. Збараж. 8 квітня 2016-го він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, в серпні 2016 року Тернопільська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина м. Тернополя.

Автор: 

героїзм (108) Герой України (314) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+7
Ну не Журавлю ж присвоювати, у смерті якого винен зЕ зі спільниками...
Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
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18.09.2020 20:00
+4
добрячок, ради пиара
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18.09.2020 19:57
+3
Слава Герою!
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18.09.2020 20:15
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добрячок, ради пиара
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18.09.2020 19:57 Відповісти
Ну не Журавлю ж присвоювати, у смерті якого винен зЕ зі спільниками...
Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
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18.09.2020 20:00 Відповісти
В смерти журавля - прежде всего виноваты его сослуживцы, трусливо бросившие его, а потом засцав - не вернулись за ним !
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20.09.2020 00:50 Відповісти
Подписать чужое представление ума не надо.
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18.09.2020 19:59 Відповісти
А у Порошенка не хватило
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18.09.2020 21:48 Відповісти
что мешало сделать это раньше, вместо купания в красных труселях
где патронный завод
почему мертвечук ещё не сидит
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18.09.2020 20:01 Відповісти
логічним було відзначити ще одного загиблого у тому бою..
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18.09.2020 20:06 Відповісти
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
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18.09.2020 20:09 Відповісти
В общем, получилось все наоборот. Комики в государственный сериал не вписались, он скис совсем, и единственное, на что годится - выкинуть на свалку истории с такими актерами и режиссурой. З оцього каки-кіна діла не буде, оно несмотрибельно. Актеры дерьмо и сценарий говно.
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18.09.2020 20:11 Відповісти
Слава Герою!
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18.09.2020 20:15 Відповісти
Переконаний, що цей підступний, мстивий, серливий, зелений чмирьок обов'язково нагородить і Антоненка, якщо йому підлаштують в камері "самогубство", або якусь "смертельну, швидкоплинну хворобу". Бо як можна випускати з буцегарні свій вирок? Так, чмирьок?
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18.09.2020 20:20 Відповісти
Тільки після цього у чмирька вже не буде шансів добровільно написати відставку. Тільки на довічне по 111-й.
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18.09.2020 20:32 Відповісти
Відвертий цинізм - все заради місцевих виборів.
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18.09.2020 20:53 Відповісти
Тем более - возможно и не законный... Так как законом не предусмотрено за одно событие награждать дважды !
Так как этот человек за эти события уже БЫЛ награжден "8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени Источник: https://censor.net/ru/n3220186" !!!
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20.09.2020 00:52 Відповісти
 
 