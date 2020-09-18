Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському, загиблому під Докучаєвськом у 2016 році

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 395/2020 президент підписав 15 вересня 2020 року. Нагорода і орден "Золота Зірка" були вручені дочці загиблого солдата під час робочої поїздки Зеленського в Тернопільську область у п'ятницю.

"Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас. Усе, що ми можемо сьогодні зробити, - це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв", - заявив Зеленський на церемонії вручення.

Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала главі держави за нагороду й сказала, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

"Для нас дуже важливо знати, що це все недарма, що це цінно", - додала вона.

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Юрій Горайський вирушив у зону проведення АТО в травні 2015 року як доброволець. До вересня 2015 року служив у секторі "М", під Маріуполем. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передова варта, в якій був і Горайський, вийшла на висоту в районі міста Докучаєвська, де зіткнулася з диверсійно-розвідувальною групою противника. Під час ближнього бою Горайський зазнав смертельного поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в м. Збараж. 8 квітня 2016-го він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, в серпні 2016 року Тернопільська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина м. Тернополя.