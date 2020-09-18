Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському, загиблому під Докучаєвськом у 2016 році
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрієві Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 395/2020 президент підписав 15 вересня 2020 року. Нагорода і орден "Золота Зірка" були вручені дочці загиблого солдата під час робочої поїздки Зеленського в Тернопільську область у п'ятницю.
"Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас. Усе, що ми можемо сьогодні зробити, - це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв", - заявив Зеленський на церемонії вручення.
Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала главі держави за нагороду й сказала, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.
"Для нас дуже важливо знати, що це все недарма, що це цінно", - додала вона.
Юрій Горайський вирушив у зону проведення АТО в травні 2015 року як доброволець. До вересня 2015 року служив у секторі "М", під Маріуполем. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).
Під час розвідки на маріупольському напрямку передова варта, в якій був і Горайський, вийшла на висоту в районі міста Докучаєвська, де зіткнулася з диверсійно-розвідувальною групою противника. Під час ближнього бою Горайський зазнав смертельного поранення.
Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в м. Збараж. 8 квітня 2016-го він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, в серпні 2016 року Тернопільська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина м. Тернополя.
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Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
где патронный завод
почему мертвечук ещё не сидит
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
Так как этот человек за эти события уже БЫЛ награжден "8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени Источник: https://censor.net/ru/n3220186" !!!