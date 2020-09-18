Байден обіцяє, що Росія заплатить "реальну ціну" за втручання в американські вибори

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі його перемоги на голосуваннях 3 листопада він зробить усе, щоби покарати Росію за втручання в американські вибори.

Про це він сказав під час дебатів, які організував напередодні у прямому ефірі телеканал CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знали про це раніше, і я гарантую вам, що знаю про це зараз, оскільки для мене поновили (розвідувальні – ред.) брифінги. Росіяни досі намагаються позбавити наш виборчий процес легітимності. Це факт", - наголосив кандидат від Демократичної партії. У цьому зв'язку Байден зауважив, що РФ "порушує суверенітет" Сполучених Штатів. Він пообіцяв, що в разі його перемоги на виборах Росія сплатить за це "реальну ціну, і це буде економічна ціна".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні директор ФБР Крістофер Рей підтвердив на слуханнях у Палаті представників США, що РФ продовжує "активні спроби втручання в американські вибори 2020 року". Президент США Дональд Трамп відкидає звинувачення щодо втручання РФ у внутрішньополітичні процесі в США.

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