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"Слузі народу" Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті. СКРИНШОТ

Народний депутат від "Слуги народу" Іван Юнаков опублікував скріншот повідомлення з погрозами, відправленого з російського телефонного номера.

Про це Юнаков написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це реакція на вчорашнє голосування щодо САП. Ще раз показує, що вибір зроблений вірно!" - написав Юнаков.

Слузі народу Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті 01
Слузі народу Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті 02

Читайте також: Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Автор: 

погрози (488) Юнаков Іван (10)


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Топ коментарі
+52
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 107
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18.09.2020 20:23
+44
вовка-шмаркля тоже принуждал своих дУпататов голосовать за комиссию САП.. Совпадение?))
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18.09.2020 20:23
+42
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 7709
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18.09.2020 20:27
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Правила форума Рада форумчан
похож на другого Ю.
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18.09.2020 20:22 Відповісти
Портновщиной попахивает
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18.09.2020 21:39 Відповісти
Бандиты во власти, сатанисты, адренохромщики. Тьфу, нечисти поганые, ироды вонючие.
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19.09.2020 20:44 Відповісти
вовка-шмаркля тоже принуждал своих дУпататов голосовать за комиссию САП.. Совпадение?))
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18.09.2020 20:23 Відповісти
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 107
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18.09.2020 20:23 Відповісти
ЗВОНОК Клоун берет телефон Алье им тут его бошка разлетается на куски лайна Клоун ходи пока аккуратно... а то у нас в небе и Космосе спутники летают разные в основном американские.. так что...
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18.09.2020 20:30 Відповісти
И это правда, психопаты - это и есть нелюди с особенным строением мозга, с генетическим отличием от нормальных людей. Это не просто уроды, это не люди, у них нет ничего человеческого, кроме внешности - ни эмпатии, ни морали, ни совести , ни сопереживания, ни любви, что присуще нормальным людям.
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19.09.2020 20:47 Відповісти
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 7709
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18.09.2020 20:27 Відповісти
Надо публиковать списки депутатов "Слуги народа", которые как раз голосуют за антиукраинские, антиевропейские вещи. Вести скурпулезный учет - страна должна знать не только своих героев, но и своих предателей. Потом им буде предъявлен суровый счет.
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18.09.2020 20:28 Відповісти
Прежде счет нужно выставить их кукловодам и их "героям-избирателям"

"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 7456
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18.09.2020 20:30 Відповісти
Результаты каждого голосования сохранены, не беспокойтесь.Спросим с каждого з.*********.
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18.09.2020 21:33 Відповісти
А гнидоботам слабо щось сказати про ляльководів?
Чи вони лише можуть розповідати казочки про ідентифікацію волевиявлення?
Забули? То може нагадати: які партії та "блоки" формували своїми кадрами виборчі штаби зеленої плісняви у 2018 році?
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19.09.2020 03:49 Відповісти
73% зебилов голосовали именно за это
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19.09.2020 09:11 Відповісти
hochu domoy v ua



На прошлой неделе НАБУ обнаружила в гараже "Одесской железной дороги" два лимузина Audi А8 Long стоимостью по 4,5 млн грн каждый, купленные на деньги, предназначавшиеся для ремонта дизель-поезда. Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в президентский гараж.


"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 433
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18.09.2020 20:28 Відповісти
Хорошие "велосипеды"... 73% лохов это одобрят.
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18.09.2020 20:53 Відповісти
лохи же этого и хотели,они что хотели,чтобы Шмаркля на свои миллионы ПВО вокруг Киева восстанавливал? Нашли дурака.
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18.09.2020 21:36 Відповісти
Це стало можливим дякуючи 27% НЕлохів із секти новоявленого гетьмана, які в 2018 році
"кували кадри" для виборчих штабів зеленої плісняви... Оце така тоді сталася, дітки, фігня...
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19.09.2020 04:01 Відповісти
Схеми Кирпи. Укрзалізниця була є і буде кормухою для тих хто при владі, вже 30р звіздять про корпоратизацію. В високі ж.д.тарифи закладені хабарі, відкати, данина для ЗЄвлади
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18.09.2020 20:54 Відповісти
как и все госмонополии что в Украине....
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18.09.2020 21:15 Відповісти
"Я на поезде работал..На каком-то дизеле. Нихера не заработал и два лонг Ауди сп3.14-ли"
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18.09.2020 23:32 Відповісти
Гєо Лєрос, у тебе з'явився сильний конкурент у піарі, треба палити ще одну автівку.
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18.09.2020 20:28 Відповісти
зе-мафия
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18.09.2020 20:29 Відповісти
Кацапская группа поддержки зелоха. ***** уже самолично угрозы рассылает.
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18.09.2020 20:29 Відповісти
зебил удивляется что он зебил. под лозунгами этой зе-мафии ты и пролез во власть
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18.09.2020 20:30 Відповісти
«Кто угодно, только не Порошенко !»
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18.09.2020 20:40 Відповісти
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 3896
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18.09.2020 20:30 Відповісти
Такой откровенно кремлёвской ЗЕмрази не было даже во времена Януковоща. ЭТо же откровенно даже особо не прячущая банда ФСБ Рашки..во главе с нанятым шутом квартальным
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18.09.2020 20:30 Відповісти
А 24,45% це було прекрасно видно ще 21.04.2019.
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18.09.2020 20:42 Відповісти
Не совсем. Около 15% из 24,45% очевидное было видно за 1,5 года до выборов,исходя из того как менялись смеху...ки квартала 95.
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19.09.2020 08:38 Відповісти
це ще тільки півтора року пройшло, а попереду три з половиною....так що у нього ще досить часу загнати всіх назад в 90-ті...
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18.09.2020 22:07 Відповісти
Гетконтакт выдаёт, что это бот
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18.09.2020 20:30 Відповісти
Пропутинская мрязь пытается шантажировать,што ли?
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18.09.2020 20:32 Відповісти
Началось.
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18.09.2020 20:32 Відповісти
"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 1016
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18.09.2020 20:36 Відповісти
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18.09.2020 21:04 Відповісти
пропонуйте щось
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18.09.2020 22:19 Відповісти
Всім хто голосував за зелених,пропоную одіти таку шапку Мономаха,бо ви всі президенти:

"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые - Цензор.НЕТ 4758
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18.09.2020 20:38 Відповісти
Суть этой истории такая- никогда украинский олигархат и быдло-элиты которые годами грабили эту страну, не допустят прозрачной и независимой работы антикоррупционных органов и судебной системы. Иначе это будет конец их монополиям, схемам, откатам и дерибанам. ЕС и США надо дожимать этот вопрос, иначе тут никогда ничего не поменяется
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18.09.2020 20:42 Відповісти
Круглосуточний звиздец
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18.09.2020 20:42 Відповісти
Они все уроды и похожи как близнецы-бравтья!
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18.09.2020 20:44 Відповісти
кто платит налоги, тот и голосует - все же просто. но бандиты с олигархами этого не хотят - что угодно будут врать, лишь бы пенсов, зеков и люмпен подтянуть. это их "лохторат". так что зе-форевер.
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18.09.2020 20:44 Відповісти
Знаю кучку ФОПов,которые плясали *Мы ЗЕкоманда*,сейчас выходят на митинги,да и хрен с ними.
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18.09.2020 21:38 Відповісти
Якось дуже на стиль ублюдка Портновв схоже!!!
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18.09.2020 20:52 Відповісти
Клоунский синдикат в действии
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18.09.2020 20:54 Відповісти
Это в стиле босса шмаркли.
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18.09.2020 20:55 Відповісти
Согласен.
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18.09.2020 20:57 Відповісти
ВООБЩЕ в Украине есть СБУ или нет ?

Может прекратить платить налоги, чтобы они все без зарплаты сидели ?!???
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18.09.2020 20:58 Відповісти
Нет никакого СБУ. Есть филиал ФСБ. Есть высшие офицеры, торгующие госсекретами и гостайнами; есть те, кто торгует техническими возможностями; а все вместе работают на личное обогащение, служение криминалу и уничтожение государственности Украины. То есть делают ровным счетом все противоположное своему назначению. Причем, за деньги налогоплательщика.
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18.09.2020 22:01 Відповісти
выборочное правосудие
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие

не пофиг наше будущее, оно в наших руках
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18.09.2020 20:58 Відповісти
Если тебе Балух,Сенцов Порох пофиг,то нахрен ты Украине тогда нужен?
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18.09.2020 21:40 Відповісти
а що, це боги?
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18.09.2020 22:23 Відповісти
Да уж не гандоны как вы с кораблевым
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19.09.2020 11:06 Відповісти
Дегенерат, ты Балуха и Сенцова нафуя сюда приплел?
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19.09.2020 11:05 Відповісти
"Иван Юнаков опубликовал скриншот..." Источник: https://censor.net/ru/n3220192
Ну і опублікував, теж "удивил маскву сельодкой..". Заяву в ДБР, СБУ, поліцію, на прийом до бєнєдіктовой - слабо ?
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18.09.2020 20:59 Відповісти
Бенины методы
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18.09.2020 21:08 Відповісти
І портнова, і опзжопівців.
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18.09.2020 21:12 Відповісти
да это одна криминальная компашка так называемые бизнесмены в прошлом криминал который легализовался в честных граждан но суть их не поменялась
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18.09.2020 21:16 Відповісти
Это и есть внешнее управление. Из России.
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18.09.2020 21:10 Відповісти
то, наверное, портнов наклоцал
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18.09.2020 21:15 Відповісти
Дубинский, Бужанский, Портнов, Ермак, Тищенко, Тимошенко ..... Нужное подчеркнуть.
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18.09.2020 21:53 Відповісти
Это портянка писал- хозяин шморкли.
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18.09.2020 22:42 Відповісти
Крысы первые бегут с тонущего корабля, кто-то уже давно свалил, этот слуга только решился...
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18.09.2020 23:01 Відповісти
Напевно асабісто хло такі смс пише
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18.09.2020 23:12 Відповісти
Нелинейный, но точный вывод , что реальную ситуацию мы узнаём из подложных СМСок, пока ермак нам - нассывглаза - трондит, что никаких тайных сговоров с рашкой нету. Почитаем ещё раз "Слузі народу" Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті - Цензор.НЕТ 1553"Слузі народу" Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті - Цензор.НЕТ 1553"Вы , наверное ещё не поняли, что времена изменились влияние Европы закончилось. ...В ближайшее время вас ждут большие проблемы... Ходите осторожно... " и даже - падлы - не скрывают рашский номер...
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18.09.2020 23:29 Відповісти
Це голосування було вигідно кацапам, бо воно може позбавити Україну безвізу та західної підтримки. І зеленський, з коломойцями та мертвечуківцями, його забезпечив.
Що скаже баканов, з приводу погроз депутату, та "времена изменились"?
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18.09.2020 23:46 Відповісти
"Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом."

"Слузі народу" Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті - Цензор.НЕТ 8590
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19.09.2020 01:25 Відповісти
Подозрения, что "слугами", так же как и ЗаЖОПцами руководят из Москвы подтверждаются.
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19.09.2020 01:51 Відповісти
Очевидно, що ДЕРЖАВОЮ ПРАВИТЬ ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ (ОЗУ)!
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19.09.2020 02:06 Відповісти
У вашій зграї служок уродів жодної людини з проукраїнськими поглядами нема.
Як і порядних та розумних.
Вляпався сам - от і розгрібай сам.
І не думай, що тут кинуться тебе жаліти.
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19.09.2020 03:49 Відповісти
Турборежим уже не тот.
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19.09.2020 09:00 Відповісти
Петя пэрвый нужен брить их ..хватать и брить..ну и рожи это как олигархи снова развели шо отето в раде где законы должны писать сидит тупое как дома
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19.09.2020 09:32 Відповісти
А че, все в точку написано. "Влияние Европы закончилось".
Как раз об этом я пишу с начала правления зеленой гнили - у них план - рассорить Украину с Западом. И тогда останется только 1 вариант - банкротство страны и Украина упадет в лапы Раши как спелое яблочко. Беня про это с самого начала не маскируясь говорил, но быдло его не слышало.
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19.09.2020 10:43 Відповісти
Чего только не придумают перед выборами, в таких случаях служба СБУ должны провести проверку, а это сейчас легко делается, И сказать, кто, откуда и зачем прислал этот СМС. А что бы наши народные депутаты не падали в открытые люди, Кличко ДОЛЖЕН дать команду коммунальным службам Киева проверить и закрыть все ОТКРЫТЫЕ люки в КИЕВЕ, А вообще не мешало бы по всей Украине по закрывать открытые люки! ТАК мы сбережём жизни наших народных дяпутатов, А заодно И простых граждан.
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19.09.2020 11:20 Відповісти
Аххахахахахахах
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19.09.2020 12:22 Відповісти
 
 