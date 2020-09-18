"Слузі народу" Юнакову погрожують: Ви не проголосували за САП... ходіть акуратно, люки відкриті. СКРИНШОТ

Народний депутат від "Слуги народу" Іван Юнаков опублікував скріншот повідомлення з погрозами, відправленого з російського телефонного номера.

Про це Юнаков написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це реакція на вчорашнє голосування щодо САП. Ще раз показує, що вибір зроблений вірно!" - написав Юнаков.





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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.