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Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників-хасидів, – Єнін

Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників-хасидів, – Єнін

Білоруська влада зумисне створила такі умови, за яких паломники-хасиди опинилися біля українського кордону, попри заборону на в’їзд іноземців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам досить прикро, що білоруська влада повела себе саме в такий спосіб, чудово знаючи, що в’їзд відповідної категорії громадян на територію України в цей період буде неможливим. Вони спеціально, навмисне, оформлювали зазначених громадян на в’їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам. Відповідно, режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників та їх транзиту до кордону з Україною. Цим режим Лукашенка навмисно наражав зазначених людей на небезпеку", – заявив Єнін.

Заступник голови МЗС також зазначив, що з 10 вересня Ізраїль входить до так званої "червоної зони" в самій Білорусі і, відповідно до білоруського законодавства, навіть транзитний в’їзд із держав, що входять до "червоної зони", заборонений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Нам важко все це пояснити. Я чув різні трактування такого підходу. Виходить так, що ти хотів комусь насолити, сів в калюжу сам, а страждають абсолютно сторонні люди. Чим хасиди насолили Лукашенку, мені важко сказати, і точно не мені оцінювати", – сказав Єнін.

Нагадаємо, паломники-хасиди щороку приїжджають в Умань, щоб відсвяткувати юдейський Новий рік (Рош га-Шана, цього року відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів цього року в традиційному форматі неможливий через COVID-19. 28 серпня Україна закрила кордон, але хасиди вирішили спробувати в'їхати через Білорусь. Білоруські прикордонники їх випустили, а українські - не впустили. У результаті тільки між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" застрягло близько 1200 паломників-хасидів.

Читайте також: Хасиди пішли з "Нових Яриловичів", залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7938) хасиди (176) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+8
Лукашенко тварь.
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18.09.2020 20:50
+6
Председатель колхоза Беларусь спелись с председателем кооператива "Озеро"
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18.09.2020 20:52
+5
То нехай тепер цей режим радіє хасидському святкуванню на своїй території...
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18.09.2020 20:52
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Лукашенко тварь.
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18.09.2020 20:50 Відповісти
Председатель колхоза Беларусь спелись с председателем кооператива "Озеро"
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18.09.2020 20:52 Відповісти
Нужно умышлено с Германии через Польшу и Украину сирийцев беженцев отправлять в Беларусь,пусть власть ....
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18.09.2020 20:50 Відповісти
То нехай тепер цей режим радіє хасидському святкуванню на своїй території...
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18.09.2020 20:52 Відповісти
А такий хиртий хід - не у дусі Бацьки
Скоріше "многоходовочка" його теперішнього господаря *****
Україна отримає негодування жидів , Білорусія отримає трохи грошей жидів ...
А як і чому ...
Ну вірте - що це просто так ...сталося
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18.09.2020 21:18 Відповісти
Ну так эта херня лука всегда кричал я так люблю Украинцев,а когда нужно было от корыта отойти,побежал штиблеты ***** лизать.Теперь можно ожидать и из севера подачи,под эгидой бендеровцы нападают.
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18.09.2020 20:53 Відповісти
давно уже были сомнения про беларусь, ещё до 14-го года был проездом, пошел на самую-самую центр. площадь, думаю дай услышу беларусский языкЮ а там какие-то бабки на руцьком вякают, я спрашиваю а че не на родном, а они нам и так хорошо. зшел в магазин, везде даже в те времена уже были современные витрины, а там деревянные палеты как в совке... и теперт это, руководство сои вается с парашкой... хотя были дороги лучше чем в парашке, но парашка это быстро исправит
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18.09.2020 20:54 Відповісти
надіюсь - навпаки - білоруси скоріше виправлять
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18.09.2020 21:09 Відповісти
Хасиды очень скромные ,добрые и трудолюбивые люди-бам любой скажет.А какие у них шляпы красивые ..
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18.09.2020 20:56 Відповісти
не шляпы а пейсы
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18.09.2020 20:58 Відповісти
пейсы это вообще святое..а я про шляпы-лапсердак называется
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18.09.2020 21:01 Відповісти
Кому і лапсердак - шляпа, чи кому і шляпа - лапсердак... Я розгубився, як таки буде правильно...
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18.09.2020 21:25 Відповісти
Классика российской дипломатии. В начале создают проблему в другой стране, а потом предлагают решить эту проблему в обмен на уступки по другому вопросу.
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18.09.2020 20:58 Відповісти
спелись с парашкой
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18.09.2020 20:58 Відповісти
Я даже не удивлюсь, если выяснится, что он тайно посещает Синагогу!
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18.09.2020 21:00 Відповісти
Мой моск воспалился, но так и не понял, что оно проблеяло.
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18.09.2020 21:01 Відповісти
а коли був заступником юГи то вам більше подобався..?
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18.09.2020 21:09 Відповісти
Хочешь сказать, что это юга его до такой кондиции довел коньяком?
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18.09.2020 21:12 Відповісти
хочу сказати, що тоді певно був не краще..
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18.09.2020 21:14 Відповісти
Дурня радянського пошибу.
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18.09.2020 21:09 Відповісти
Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин - Цензор.НЕТ 3550....
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18.09.2020 21:09 Відповісти
На рашинском ресурсе даже появилась статья с названием "фашисты непускают евреев" так стало ясно откуда ноги растут
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18.09.2020 21:11 Відповісти
Умом идиота понять сложно.. понял одно придурошный лука хотел насолить Украине. но в колхозного дурбалая еще что то было на уме...
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18.09.2020 21:13 Відповісти
Когда мы не пропускали на свою территорию граждан CША и Канады, которые прилетели к своим детям, виноватых нашли, или тоже Бацька все стерпит.
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18.09.2020 21:13 Відповісти
Родичі першої лінії є виключенням з заборони на в'їзд для іноземців.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Наши погранцы внезапно придумали что дети для родителей оказывается только до 16 или 18 лет, о как.
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18.09.2020 21:30 Відповісти
За що й отримали по писку.
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18.09.2020 21:31 Відповісти
Похолодало... Опять Бацька издевается?
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18.09.2020 21:17 Відповісти
Картошку выкопал и быкует.
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18.09.2020 21:24 Відповісти
ну теперь будет вывозить камазами говно после жидов
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18.09.2020 21:26 Відповісти
Зато они там оставят столько бабла, что хватит на новый аэропорт!
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18.09.2020 21:34 Відповісти
Енин, Лукашенко - Бацька, вряд ли причастен к въезду хасидов - вернее Беларусь использовали в тёмную. Я уверен это очередная подлянка ***** и организована она по принципу арабских и африканских беженцев в ЕС и Турцию, на попытку прорыва границы США латиноамериканскими беженцев, организованные погромы негров в том же США... Это всё подлости ***** - хасиды тоже использованы в тёмную. Поэтому, Енин, не неси чушь, несоответствующую занимаемой тобой должности.
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18.09.2020 21:27 Відповісти
А те, що хасидів пропустили з Білорусі на нейтралку, також "подлянка *****"???
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18.09.2020 21:31 Відповісти
В Украине любое событие это его проделки.
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18.09.2020 21:47 Відповісти
А у вас нет.Ну ничего,нахлебаетесь еще от него.Все еще в мечтах о братском народе...Поздно доходит.Скоро страну потеряете.Но не америкосы и европейцы отнимут .Догадайтесь,кто.
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19.09.2020 10:04 Відповісти
Ключевое слово "скоро" ?
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19.09.2020 13:21 Відповісти
Потеряете-ключевое
Если не будете видеть опасность
Мы то уже научены горьким опытом
А вы в блаженстве пребываете еще.
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19.09.2020 13:55 Відповісти
да некогда ему еще и про хасидов думать
это по кремлевской методичке так
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18.09.2020 21:27 Відповісти
Валите все на Лукашенко!
Напряжённость в западных районах Непала тоже, он стерпит.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Юра Анус, за все, что случается на территории, где он президент, он отвечает.... а непал... все равно что марс с сатурном...
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18.09.2020 21:39 Відповісти
Для тупорылых шутников поясняю.
Ограничения посещения Беларуси существовали только для граждан России, в последнее время ограничили граждан Прибалтики, Польши и Украины.
Никаких законных оснований высылать граждан других стран у беларусских пограничников не имеется.
Продолжай заниматься любимым делом, только не забывай регулярно брить ладони!
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18.09.2020 21:46 Відповісти
Юра Анус, выйми голову из дупы и послушай - израиль в красной зоне ковида и въезд его граждан в белорусь закрыта... за исключением транзита... кто занимался заманиванием, мошенничеством и обманом хасидов? исключительно лука(его режим это тоже лука). а по какой методичке, то уже дело вторичное...
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18.09.2020 21:53 Відповісти
Придурок, ты эту хирню из пальца высосал или наклонился ниже пупка?
На, почитай, козлина!
http://ukraine.mfa.gov.by/ru/embassy/news/df9c9e62b2c6addb.html
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18.09.2020 22:06 Відповісти
потрудись статью прочитать, дурень Анусный.
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18.09.2020 22:09 Відповісти
Все хасидов за услуги братского лукаша не пущать домой - а картоху на полях копать, которую все мы уважаем, когда с сальцом (за искл. хасиджидов) её намять.
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18.09.2020 22:26 Відповісти
Главное в отношениях с белорусами не рубить с плеча, так думают в ОП, а то картофельный фюрер нападэ
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18.09.2020 22:30 Відповісти
та це спланована провокація кацапських спецслужб та їхніх сателітів - бульбашів.
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19.09.2020 06:48 Відповісти
 
 