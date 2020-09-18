Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників-хасидів, – Єнін

Білоруська влада зумисне створила такі умови, за яких паломники-хасиди опинилися біля українського кордону, попри заборону на в’їзд іноземців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам досить прикро, що білоруська влада повела себе саме в такий спосіб, чудово знаючи, що в’їзд відповідної категорії громадян на територію України в цей період буде неможливим. Вони спеціально, навмисне, оформлювали зазначених громадян на в’їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам. Відповідно, режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників та їх транзиту до кордону з Україною. Цим режим Лукашенка навмисно наражав зазначених людей на небезпеку", – заявив Єнін.

Заступник голови МЗС також зазначив, що з 10 вересня Ізраїль входить до так званої "червоної зони" в самій Білорусі і, відповідно до білоруського законодавства, навіть транзитний в’їзд із держав, що входять до "червоної зони", заборонений.

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"Нам важко все це пояснити. Я чув різні трактування такого підходу. Виходить так, що ти хотів комусь насолити, сів в калюжу сам, а страждають абсолютно сторонні люди. Чим хасиди насолили Лукашенку, мені важко сказати, і точно не мені оцінювати", – сказав Єнін.

Нагадаємо, паломники-хасиди щороку приїжджають в Умань, щоб відсвяткувати юдейський Новий рік (Рош га-Шана, цього року відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів цього року в традиційному форматі неможливий через COVID-19. 28 серпня Україна закрила кордон, але хасиди вирішили спробувати в'їхати через Білорусь. Білоруські прикордонники їх випустили, а українські - не впустили. У результаті тільки між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" застрягло близько 1200 паломників-хасидів.

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