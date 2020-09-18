Законність наказу, яким Міноборони ухвалило позбавляти військовослужбовців премій за вогонь у відповідь без наказу, під великим питанням, - ексміністр оборони Загороднюк

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк розкритикував наказ міністерства, який позбавляє військовослужбовців премій за відкритий без наказу вогонь.

Свою думку Загороднюк висловив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Є великі питання щодо законності даного відомчого документу. Конституція чітко встановлює, що "виключно законами України визначаються", зокрема "діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них." (Ст.92 п.22) Стаття 58 Конституції говорить прямо: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення", - написав Загороднюк.

Ексміністр нагадав, що закони України приймає Верховна рада, а не міністерства і органи виконавчої влади.

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Ще одне питання - як можна правопорушенням вважати "наявність випадків" (процитовано з тексту наказу), коли відповідальність має індивідуальний характер (Ст 58 Конституції)? Людина може відповідати лише за свої дії (чи бездіяльність), а не за "випадки". До яких вона може не мати прямого відношення", - додав Загороднюк.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.



