Законність наказу, яким Міноборони ухвалило позбавляти військовослужбовців премій за вогонь у відповідь без наказу, під великим питанням, - ексміністр оборони Загороднюк
Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк розкритикував наказ міністерства, який позбавляє військовослужбовців премій за відкритий без наказу вогонь.
Свою думку Загороднюк висловив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Є великі питання щодо законності даного відомчого документу. Конституція чітко встановлює, що "виключно законами України визначаються", зокрема "діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них." (Ст.92 п.22) Стаття 58 Конституції говорить прямо: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення", - написав Загороднюк.
Ексміністр нагадав, що закони України приймає Верховна рада, а не міністерства і органи виконавчої влади.
Ще одне питання - як можна правопорушенням вважати "наявність випадків" (процитовано з тексту наказу), коли відповідальність має індивідуальний характер (Ст 58 Конституції)? Людина може відповідати лише за свої дії (чи бездіяльність), а не за "випадки". До яких вона може не мати прямого відношення", - додав Загороднюк.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.
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Было бы смешно, если бы не было так грустно. Интересно, это т обсос таран то же думает, что успеет сдрыснуть в Парашу?
"Фонд премий за огонь без приказа по ЗЕльоным предателям"
Присоединяйтесь к идее ! 👿
Украина, скоро позавидует Беларуси, у нас уже нет вообще никаких законов, просто лишних прокацапов будем уничтожать, назло Литвину, и вместе и его тоже.
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПЕРЕНЕСТИ НА ПЕРЕДОВУЮ ,
Всех без исключения вместе с мерседесами
В УКРАИНЕ есть СБУ? Может пора перестать налоги платить украинцам : пусть сбушники без зарплаты посидят . ИЛИ ПУСТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ
А всякие биснесменов стригут ...
А зараплата и оффициально - на карточку - в сильпо ли ашан сходить - что б с голоду не помереть ...
А дома , а квартира , машина , дача , .... и ремонт везде -евро ...
И другие излишества - за зараплату ?
Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши янычары -каины, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
интересно , ********** уже колеса на ласапете накачал и цепку смазал?