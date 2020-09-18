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Новини
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"Плівки ОАСК" звели нанівець зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри, - Верховний Суд

Пленум Верховного Суду ухвалив заяву щодо записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Про це інформує пресслужба суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тільки для захисту прав і свобод людини суддя може і повинен використовувати свої повноваження. І саме для цього судді отримують свою незалежність, яка не є ані привілеєм, ані шляхом до збагачення", – сказано у заяві.

Пленум "змушений констатувати, що судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів", зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови Окружного адміністративного суду міста Києва. "Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд, та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з підвищення довіри громадян до суду", – зазначається у заяві.

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Пленум Верховного Суду закликав суддів "усіма своїми діями та вчинками як у судовому процесі, так і поза його межами демонструвати високі стандарти правосуддя та етичної поведінки, незалежність і неупередженість у прийнятті рішень, підтверджуючи таким чином вірність присязі судді".

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

Плівки ОАСК звели нанівець зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри, - Верховний Суд 01
Плівки ОАСК звели нанівець зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри, - Верховний Суд 02
Плівки ОАСК звели нанівець зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри, - Верховний Суд 03
Плівки ОАСК звели нанівець зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри, - Верховний Суд 04

Автор: 

Верховний Суд (1192) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+47
Тобто не вовк винуватий, а плівки?
Уроди.
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18.09.2020 21:16
+19
читал и плакал- плакал и читал... ....честный суд- судьи
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18.09.2020 21:18
+15
Я так понял они опечалились что пленки предали гласности но не опечалились действиями судьи Вовка!
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18.09.2020 21:18
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Тобто не вовк винуватий, а плівки?
Уроди.
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18.09.2020 21:16 Відповісти
Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей" Вы невнимательно прочли статью.
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18.09.2020 21:24 Відповісти
шото намутили шелупонь в мантиях или сдаюмсю или ах вы гады еще на нас будете тявкать Пленум проясните плиз вашу позицию..по Камасутре
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18.09.2020 21:29 Відповісти
С этим постановлением всё нормально. Просто прочитать нужно внимательно.
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18.09.2020 21:39 Відповісти
знаете сколько я таких прононсов прочитал с 1981 года в системе права и как работник суда и как сотрудник прокуратуры и как юрист и как адвокат..ТОШНОТВОРНО ПРОТИВНО... и могу лишь к сожалению констатировать что падение правоОхренительно судебной и прочих систем и точек координат проходило за считанные дни недели максимум месяц... каждая новая "реформа" редакция кодексов особенно в части процесса да и материального права масса законов и создание кучи никому не нужных членисто бугристых органов типа НАБУ бубу НПУ вместо мылыции ГБР и так далее делалось лишь с целью спрятать концы в воду от прошлых уголовных делишек за которые никто не понес наказания...
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18.09.2020 21:51 Відповісти
Возразить не могу относительно новых редакций. Но создание анти-коррупционных правоОхренительных органов на тот момент было как и требованием населения собственно, так и западных партнеров. И понять их можно. Заменить всех и вся в имеющихся насквозь коррумпированных структурах - просто нереально. Проще создать с ноля что-то специализированное и отслеживать. Это как с аварийным домом. Дешевле и быстрее снести и построить новый. Что касается реформ..... как юрист должны понимать, что реформу той же судебной системы провели нормальную. И как юрист просто обязаны понимать, что структурная реформа СИСТЕМЫ и кадровые проблемы лежат в разных плоскостях.
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18.09.2020 22:07 Відповісти
Но не от действия Вовка.
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18.09.2020 21:51 Відповісти
По логике суда, если бы не было записей, не было ущерба.
А Вовк своим поведением никакого ушерба не наносил, т.к. делал все втихаря.
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18.09.2020 21:52 Відповісти
Содержание записей - это и есть поведение Вовка.
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18.09.2020 21:59 Відповісти
Розумієте, шановна Ірала, омюсобисто я погодився б з Вами, якби пленум окрім плівок згадав і осудив їх фіґурантів. А. О виявляється, що "погані" плівки живуть якимось своїм власним життям, а чесні тисячі суддів - своїм. Лише назвавши речі своїми іменами їх (речі) можна ідентифікувати, а отже і дати їм правильну правову оцінку. Тут однкюе добре - ця заява показує, що судді починають розуміти, що за свої зашквари доведеться відповідати - це перше, і що нтюинілня влада не вічна - це друге.
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19.09.2020 06:42 Відповісти
Не может ВС давать политические оценки. Не их функция. А правовую оценку имеют право дать только при условии наличия у них в производстве уголовного дела, но никак иначе. И слава богу, что хотя бы в ВС, который успели реформировать, начали понимать свои задачи.
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19.09.2020 13:04 Відповісти
ОТКУДА У ЭТИХ,ЗАПЛЫВШИХ ОТ ЖИРА РОЖ - ДОМИЩА,ДЕНЬЖИЩА,МАШИНЫ,ДАЧИ и др. ???? "ЧЕСТНЫЕ"------в клозет вас !
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19.09.2020 09:14 Відповісти
Вот-вот. Ущерб нанесён не действиями Вовка, а "содержанием записей".
Мафия.
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20.09.2020 06:20 Відповісти
СКОТОБАЗА !! ВАС ВСЕХ НАДО СУДИТЬ !!!!!!
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18.09.2020 21:51 Відповісти
Які плівки - які судді - вони всі хабарники з зарплатнею 150 000 гривень.
Якщо це так - телефон довіри - 102.
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18.09.2020 21:18 Відповісти
Я так понял они опечалились что пленки предали гласности но не опечалились действиями судьи Вовка!
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18.09.2020 21:18 Відповісти
Не так, в заявлении отдельньім абзацом написано, что правовая оценку сведениям, содержащимся в пленках, будет дана в ходе рассмотрения дела, когда таковое будет открьіто в верховном суде.
Суд не может / не должен вьісказьівать официальное мнение о составе дела, до его рассмотрения.
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19.09.2020 10:29 Відповісти
читал и плакал- плакал и читал... ....честный суд- судьи
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18.09.2020 21:18 Відповісти
Кто-то что-то понимает в этой котовасии? Они так хоят стправедливости и доверия граждан, что отказались отстранять Вовка от судейства и открывать на него уголовное дело и одновременно обиделись на НАБУ?
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18.09.2020 21:24 Відповісти
Отказал не Верховный суд, а ВСП
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18.09.2020 21:28 Відповісти
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18.09.2020 21:25 Відповісти
Яка може бути в нас довіра до суддів? Не дуріть нам голови.
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18.09.2020 21:26 Відповісти
Три вещи выбьют табурет из под ног оборзевшего судилова: всеобъемлющий суд присяжных, выборность судей и полная конфискация при факте корупции с пожизненной посадкой за особую социальную опасность деяния судилова (раньше за это сдирали шкуру).
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18.09.2020 21:33 Відповісти
Кратко: нет
Не кратко: проблема комплексная и решать ее нужно тоже комплексно
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18.09.2020 22:33 Відповісти
Камплексная, мнимая шоли, но вешать нада реально.
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19.09.2020 00:53 Відповісти
Да все потому что судьи ни перед кем ни в чем не ответственны - не несут наказание если европейский суд заставляет платить компенсации за неоправданное наказание осужденному , а парадокс в том, что зарплату судьям плотим мы, и за неверные наказания осужденным после их оправдания европейским судом , опять осужденным плотим мы . А вот ввели б ответственность за такие промахи в виде отстранения от занимаемой должности ,+ конфискация, + запрет родственникам занимать норм должностя , и в урановую шахту на лет 5 - судьи сразу б судили честно
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18.09.2020 21:33 Відповісти
Почему судья Вовк еще не за решеткой?
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18.09.2020 21:36 Відповісти
Рьяно служит портняге и остальному бенямойско-суркисовскому зелёному сброду уродов
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18.09.2020 22:32 Відповісти
В ЗЄ є свій прокурор, свої судді і скоро буде своє НАБУ
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18.09.2020 21:44 Відповісти
nazar vitrenko,я двумя руками и ногами за твое предложение о наказании судей.Если власть на это закрывает глаза,тогда и мы на нее глаза закроем и разных Вовков будем ликвидировать сами...
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18.09.2020 21:50 Відповісти
Именно сегодня Павлюченки нужны как никогда... закончить судебную реформу
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Да нет уж, мальчиши и девчата - плохиши... это вы все сами и своими собственными насквозь с гнилью коррумпированными ручонками клепали и творили дичь, именуемую, но и даже отдаленно не имеющую ничего общего с «правосудием» ...
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18.09.2020 22:29 Відповісти
Какое еще доверие? В какой они реальности живут? Вся судебная система должна быть полностью расформирована. Она не просто полностью коррумпирована - она и есть необходимым условием существования коррупции во всех остальных областях.
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18.09.2020 22:44 Відповісти
показові виродки..
винувате НАБУ, що підірвало "довіру" до
продажних суддів
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18.09.2020 23:23 Відповісти
Ще більше та глибше закопують авторитет судової системи.
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18.09.2020 23:49 Відповісти
Да не из за пленок они лишились доверия... Господи, что за чушь? У них дома по 5млн$. При чем тут пленки?
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19.09.2020 00:20 Відповісти
и в домах по 500млн налом
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19.09.2020 02:58 Відповісти
Мы не дураки, господа "судьи". Все вы представляете собой преступное сообщество, покрывающих друг друга предателей присяги, пленки тому доказательств, и не только они, одно "дело Стерненко" чего стоит. Все вы будите наказаны рано или поздно в это мире, а после, гореть будите в аду.
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19.09.2020 03:23 Відповісти
Поражает наглость этих так называемых "судей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=vwQu3evSWec&feature=emb_logo Зловживання в ОАСК: зв'язки з ВРП
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19.09.2020 03:29 Відповісти
Із сумом приходиться констатувати нежиттєздатність організму...
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19.09.2020 03:33 Відповісти
Пожурив свиноту вовк,що вона бідна жуйна ВРХ,от вона й про вовка навіть не згадала-щось по-овечому бекнула і пішла далі зелень скубти. Напевно,пора її"незалежну"- виносити.
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19.09.2020 05:34 Відповісти
Та не пішли би ви на йух,судді.Ви досягли повного дна в судочинстві.Вас люди скоро будуть вішати .
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19.09.2020 07:14 Відповісти
И такой своей реакцией на плёнки, тут же повысил доверие граждан к суду.
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19.09.2020 07:56 Відповісти
Майже вся судова система це спрут найвищого корумпованого і шахрайського зрізу нашого суспільства. Особливо небезпечно те, що система нехоче змінюватись і покриває та захищає своїх хабарників.
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19.09.2020 07:59 Відповісти
То есть наказан никто не будет. Отлично. Этим ****** верховный суд доказывает свою коррумпированность. Не деятельность ОАСК, работа на олигархов, а пленки наносят ущерб, то есть заява сводится к тому, чтобы судьи были осторожнее и избегали записей. Главным требованием Майдана была судебная реформа, она так и не была проведена. Судьи должны быть выборными, а не назначаемыми самими судьями, без права на пенсию до достижения пенсионного возраста и со страховым стажем минимум 25 лет. Только тогда они будут служить народу
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19.09.2020 08:36 Відповісти
Суть заявления Верховного суда проста и однозначна - НЕ МЕШАЙТЕ НАМ СТРИЧЬ БАРАНОВ!
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19.09.2020 08:53 Відповісти
Ну ,,вынуждены констатировать,, А дальше что ? Вы же высшая судебная власть - выше некуда...Дальше то что ? Где логические выводы, где реальные действия ?Посидели, потрепались, разошлись ?
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19.09.2020 09:14 Відповісти
Делать гадости нужно!
Главное, что бы не узнали.
(с) Верховный суд
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19.09.2020 10:10 Відповісти
Забыли ОНИ о том случае... кажись в Харькове или поблизости... Головы отрезали ВСЕМ!!!
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19.09.2020 10:31 Відповісти
"Серьёзное" нарушение ценность судей Украины - просто слов нет, ХОТЯТ делать И говорить всё, что им захочется - "БОЛЬШОЕ" вам спасибо Петр Алексеевич ЗА реформированную судебную систему Украины.
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19.09.2020 11:07 Відповісти
Очередное декларативное блаблабла. Разгонять вас там надо всем скопом.
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19.09.2020 12:47 Відповісти
Да, вся проблема в пленках, которые нанесли ущерб правосудию, а не в насквозь прогнившей судебной системе во главе с верховным судом и всей этой судебной мишурой, которая всеми силами прикрывает попавшихся на горячем судей.
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19.09.2020 13:45 Відповісти
Пока эту судейскую свору не посадят, ничего не будет, уровень наглости не просто зашкаливает, он просто фантастичный, в ЛЮБОЙ стране просто за сам факт наличия у судьи или прокурора маетков, достаточное основание чтобы посадить их, а они заведомо неправомерные решения выносят и не несут никакой ответственности....
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19.09.2020 14:40 Відповісти
Такая прогнившая система нужна любой власти. Между властью и судами негласное соглашение: суды должны узаконивать любое решение власти, но при этом судьям разрешается стричь баранов (лохторат) и колядовать так, чтобы на 10 поколений вперёд хватило.

Прошло уже 30 лет, 3 революции, а эта мафиозная Система стоит несокрушимая как скала.
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19.09.2020 17:27 Відповісти
"свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия" ....
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19.09.2020 16:25 Відповісти
То что записано на плёнках - это реальность ВСЕХ украинских судов. Решалово, коррупция, взяточничество, телефонное право.

Оказывается это известно всем, а судьям ВСУ неизвестно? Наколядовали себе уже на 10 поколений вперёд?
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19.09.2020 17:21 Відповісти
Комментарии в этой ветке радуют. Уродам и взяточниками в мантиях не получается заговорить зубы обществу.

Люди все видят своими глазами.
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19.09.2020 17:31 Відповісти
Одного чесного суддю в Україні знаю - Лариса Гольнік з Полтави. А хто ще?
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19.09.2020 18:06 Відповісти
"Пленки ОАСК" свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд" - без присяжных ни малейшего доверия ко всем нашим судам не будет и не надо сваливать на "плёнки ОАСК".
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19.09.2020 19:17 Відповісти
Даю вам пораду як легко відновити довіру - публічна страта Вовка. І зразу довіра стане реально високою.
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19.09.2020 20:20 Відповісти
Пленум "змушений констатувати, що судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів", Джерело: https://censor.net/ua/n3220199
А громадяни вимушені констатувати, що судовій владі нанесено нищівної шкоди від дій самих судів!
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20.09.2020 11:29 Відповісти
 
 