Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори

Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував висловлювання президента Зеленського про те, що спалах коронавірусу спровокували місцеві вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: "Спочатку, коли в країні лише троє хворих, ти вводиш найсуворіший карантин і кладеш на лопатки економіку.

Потім ти хочеш пограбувати місцеве самоврядування, забираєш у нього гроші у фонд по боротьбі з коронавірусом, який згодом пускаєш на будівництво доріг без тендерів, а не на медицину.

Потім твої депутати ходять жерти у "Велюр", сам п'єш у кафе каву зі своїм підручними і відмовляєшся платити штраф за порушення карантину.

Зустрічаєш, як Хатіко, комерційні рейси "Мрії", товар звідки потрапляє не в лікарні, а на продаж в "Епіцентр".

Гордо називаєш себе "чемпіоном по боротьбі з коронавірусом", обдуривши, при цьому, лікарів на 300 відсоткові доплати і проваливши по всій країні програму ПЛР-тестування.

Дискредитуєш, як тільки можна, саму ідею боротьби з епідемією.

Народ все це бачить, плюється і забиває на ситуацію великий болт.

А в підсумку ... У підсумку, у всьому знову винні місцеві вибори і мери. Бінго!

Вибачте, у мене тільки одне питання. Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто сам прикидається?"