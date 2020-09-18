Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори
Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував висловлювання президента Зеленського про те, що спалах коронавірусу спровокували місцеві вибори.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Філатов зазначив: "Спочатку, коли в країні лише троє хворих, ти вводиш найсуворіший карантин і кладеш на лопатки економіку.
Потім ти хочеш пограбувати місцеве самоврядування, забираєш у нього гроші у фонд по боротьбі з коронавірусом, який згодом пускаєш на будівництво доріг без тендерів, а не на медицину.
Потім твої депутати ходять жерти у "Велюр", сам п'єш у кафе каву зі своїм підручними і відмовляєшся платити штраф за порушення карантину.
Зустрічаєш, як Хатіко, комерційні рейси "Мрії", товар звідки потрапляє не в лікарні, а на продаж в "Епіцентр".
Гордо називаєш себе "чемпіоном по боротьбі з коронавірусом", обдуривши, при цьому, лікарів на 300 відсоткові доплати і проваливши по всій країні програму ПЛР-тестування.
Дискредитуєш, як тільки можна, саму ідею боротьби з епідемією.
Народ все це бачить, плюється і забиває на ситуацію великий болт.
А в підсумку ... У підсумку, у всьому знову винні місцеві вибори і мери. Бінго!
Вибачте, у мене тільки одне питання. Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто сам прикидається?"
Будь ласка, зачекайте...
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и никто из них не знает этого прозвища, которое ты придумал
про сепарских ?
ЗЕльоных ..идаров нужно раздавить !
А бедняга бюджет у него украли, не дали попилить, ведь очередь с чинух в офисе корабана, это просто консультации.
День міста Дніпро, 2020. Зеленський особисто зігнав декілька десятків тисяч людей на святкування.
Чи може через те, що місцева влада напередодні виборів намагається підняти собі рейтинги відсутністю всякого карантину, ба навіть масовими святкуваннями, при цьому перекладуючи вину з хворої голови на здорову?
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
«
Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3220201
Хоча ... скоріше всьго ... просто присідає у такт !
А увесь світ віками буде пам"ятати - у "кого стоїть" ...(навіть якщо то Маргалеа Тетчер)
А те ,що Зе реально отримає і у Дніпрі , і у Києві , і у Львові , і т.д. - все покаже ...
Якщо не змахлюють - та (надіюсь) народ України не дасть !
Главное навалить в фЁйсбукё - немного по-йокал, "грамотей" - и уже все пожалели. Хотя реально странно с карантином - даже Трамп смеялся с вируса, а наши - напустили сотни тыщ. заробунов(Дубинский высрал что шота три млн.), всех разослали по домам и ввели карантин. И главное вспышки то не было после этого
тот же Дубинский еле не обосрался и много матерился, предрекая шо Италия нам покажется пустяком. и таки обосрался, ибо прогноз оказался оглушительным пшиком. я и сам чуть не обосрался, послушав этого паникера)
кстати - а как там сейчас то? ведь верить коммунякам = считать шо Сралин расстрелял с 10-20к. совков, а не миллионы
Барюсик , ну а шо ты хотел ? Цеж Колюня Тищенко , ему все можна , он же типо неприкасаемый и ложил с прибором на законы Украины . Не веришь , спроси у Зиленскава , он подтвердит
Що заслужили - те і мають.