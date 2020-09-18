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Новини
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Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори

Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори

Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував висловлювання президента Зеленського про те, що спалах коронавірусу спровокували місцеві вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: "Спочатку, коли в країні лише троє хворих, ти вводиш найсуворіший карантин і кладеш на лопатки економіку.

Потім ти хочеш пограбувати місцеве самоврядування, забираєш у нього гроші у фонд по боротьбі з коронавірусом, який згодом пускаєш на будівництво доріг без тендерів, а не на медицину.

Потім твої депутати ходять жерти у "Велюр", сам п'єш у кафе каву зі своїм підручними і відмовляєшся платити штраф за порушення карантину.

Зустрічаєш, як Хатіко, комерційні рейси "Мрії", товар звідки потрапляє не в лікарні, а на продаж в "Епіцентр".

Гордо називаєш себе "чемпіоном по боротьбі з коронавірусом", обдуривши, при цьому, лікарів на 300 відсоткові доплати і проваливши по всій країні програму ПЛР-тестування.

Дискредитуєш, як тільки можна, саму ідею боротьби з епідемією.

Народ все це бачить, плюється і забиває на ситуацію великий болт.

А в підсумку ... У підсумку, у всьому знову винні місцеві вибори і мери. Бінго!

Вибачте, у мене тільки одне питання. Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто сам прикидається?"

Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) місцеві вибори (1366) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+30
точнее: реально считает свой лохторат - идиотами, даже не прикидывается.
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18.09.2020 21:22
+24
Реально, і своїх виборців також.
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18.09.2020 21:19
+23
А ЧТО ВЫ ЖДАЛИ ОТ ЧЕЛОВЕКА, который нигде не работал и нигде не учился
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
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18.09.2020 21:22
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Альбертович делай свое дело, не отвлекайся по мелочам.
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18.09.2020 21:18 Відповісти
альБЕРКУТович
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Что это такое?
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18.09.2020 21:36 Відповісти
прозвище Барюсика среди некоторых активистов за его дружбу с беркутятами
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18.09.2020 21:39 Відповісти
можешь назвать фамилию самого известного активиста ?
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18.09.2020 21:58 Відповісти
вы с какой целью интересуетес. Итак в Киеве был убит днепровский активист.
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18.09.2020 22:03 Відповісти
я интересуюсь с целью узнать, не врёшь ли ты, рассказывая про прозвище Барюсика, употребляемое в очень узком кругу, состоящем из тебя одного
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18.09.2020 22:17 Відповісти
Днепр - маленький город.
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18.09.2020 22:21 Відповісти
город маленький, но известных активистов в нём полно

и никто из них не знает этого прозвища, которое ты придумал
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18.09.2020 22:23 Відповісти
зайдёте как нибудь на антифилатовские странички и посмотрите
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18.09.2020 23:20 Відповісти
так ты про каких активистов ?

про сепарских ?
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19.09.2020 10:01 Відповісти
Не днепряне - не знают. А для днепрян это давно известно. И сам филатов знает о своем прозвище. https://dnepr.info/news/lenta-polna-isterik-novyj-post-filatova-vyzval-volnu-gnevnyh-vyskazyvanij
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19.09.2020 10:43 Відповісти
Первый раз такое слышу.
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18.09.2020 22:09 Відповісти
он только сейчас придумал
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18.09.2020 22:18 Відповісти
Боря, жги дальше!
ЗЕльоных ..идаров нужно раздавить !
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18.09.2020 22:28 Відповісти
Найкращий, найточніший і найповніший коментар стосовно Зєлєнского і КОВІД-19.👏👏👏👏👏
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19.09.2020 06:54 Відповісти
Реально, і своїх виборців також.
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18.09.2020 21:19 Відповісти
точнее: реально считает свой лохторат - идиотами, даже не прикидывается.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
ОН клоун САМ натуральный ИДИОТ.... И это тайна не известная только самому Вове....
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18.09.2020 21:28 Відповісти
НУ КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ У КОРЫТСЯ ОСТАТЬСЯ, РОЗОВЫЙ ТЫ ПОРОСЕНОК (ФИЛАТИК))))))))))))
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18.09.2020 21:19 Відповісти
Реально прикидывается......... шлангом
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18.09.2020 21:19 Відповісти
Оно 🤡🤢🎪💩«янелох» и «не дурачек какой-то» , кретин иуда
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Через пару недель говорящая голова корбана будет винить в том, что зеленский ввел слабый карантин.
А бедняга бюджет у него украли, не дали попилить, ведь очередь с чинух в офисе корабана, это просто консультации.
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18.09.2020 21:20 Відповісти
Багато плеще язиком, а міг би просто показати ось це:
День міста Дніпро, 2020. Зеленський особисто зігнав декілька десятків тисяч людей на святкування.
Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 1502
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18.09.2020 21:20 Відповісти
Нагадай мені дупа німецька, скільки сотень тисяч потенційно заражених громадян увіз Зеленський в країну навесні цього року без усілякого карантину, лише під чесне слово?
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18.09.2020 21:33 Відповісти
То рекордні зараження зараз, восени, йдуть через те, що Зеленський не захотів весною загнати декілька сот тисяч людей в примусовий карантинний концтабір, чого не робила жодна країна, в той час як бидло навмисне наплювало на добровільний карантин?
Чи може через те, що місцева влада напередодні виборів намагається підняти собі рейтинги відсутністю всякого карантину, ба навіть масовими святкуваннями, при цьому перекладуючи вину з хворої голови на здорову?
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18.09.2020 21:38 Відповісти
Але ж ти дійсно кумедний. Просто порівняй кількість тестів восени, та зараз. І ти правий, саме твій Зеленський своїм рішенням про в'їзд без карантину завіз сюди масово цю хворобу! І мені байдуже чи робила якась країна примусовий карантинний концтабір, чи не робила! Абсолютно байдуже! Хворобу сюди масово завіз твій зелений вилупок. Крапка.
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18.09.2020 21:46 Відповісти
Ні, зраднюку, масовою хворобу зробили саме такі як ти, які спочатку начхали на самоізоляцію, потім сприйняли послаблення карантину як його повну відміну і ходили на різні марші і синячити по ригалівкам в гідропарку, висираючи щось про "майо право гарантіравана канстітуцієй", і скоро завдяки таким зраднюкам Україна буде обганяти навіть Рашку в найгірші часи, хоча під час весняного карантину трималась на рівні найкращих країн Європи.
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18.09.2020 21:53 Відповісти
Але ж ти й притрушений. По перше я весь цей час був в Україні, куди твоє зелене гівно масово завезло заразу. По друге, якщо ти так висловлюєшся про мої конституційні права: "майо право гарантіравана канстітуцієй", то пішов ти до бісової матері клоун зелений.
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18.09.2020 22:04 Відповісти
Это пршлогодняя фотка. Но все равно людей много было
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19.09.2020 10:45 Відповісти
Он реально всех считает идиотами
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18.09.2020 21:20 Відповісти
А ЧТО ВЫ ЖДАЛИ ОТ ЧЕЛОВЕКА, который нигде не работал и нигде не учился
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Все логично
«
Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3220201
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18.09.2020 21:25 Відповісти
Не отобрали бы, то он еще больше бы украл.
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19.09.2020 10:48 Відповісти
А де хто бачив якогось " ЧЕЛОВЕКА"?...
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19.09.2020 03:14 Відповісти
А от Ви, оті 73,22%, ким вважаєте?
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18.09.2020 21:25 Відповісти
Для меня существует понятие ПЛАНКТОН - это масса , которая производит следующую массу . Там серьезно думать НЕЧЕМ 😀😀😀
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18.09.2020 21:30 Відповісти
Е ні. Планктон виробляє кисень. А ...
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18.09.2020 21:41 Відповісти
Эти тоже удобрения производят 😀😀😀
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18.09.2020 21:50 Відповісти
Мені таки приємніше дихати повітрям з киснем, ніж з добривами...
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18.09.2020 21:52 Відповісти
оно само реально идиот
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18.09.2020 21:34 Відповісти
ОН реальный идиот 😟
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18.09.2020 22:30 Відповісти
Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
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18.09.2020 21:21 Відповісти
чем имеет...
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18.09.2020 21:26 Відповісти
и то,только в моменты хмм...вдохновения.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Не. Когда бабло дают.
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18.09.2020 21:33 Відповісти
тоді- і вдохновляється ..
Хоча ... скоріше всьго ... просто присідає у такт !
А увесь світ віками буде пам"ятати - у "кого стоїть" ...(навіть якщо то Маргалеа Тетчер)
А те ,що Зе реально отримає і у Дніпрі , і у Києві , і у Львові , і т.д. - все покаже ...
Якщо не змахлюють - та (надіюсь) народ України не дасть !
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18.09.2020 22:14 Відповісти
Зеленський вважає людей за дурнів тому треба його послати на йуюг
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18.09.2020 21:21 Відповісти
он не прикидывается, он и есть полный идиот вместе с теми кто его выбрал, ущербного недопрезидента.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
75% идиоты, а ты один Д'артаньян? Это что, сголовой непорядок? Болезный,иди облизывай свыню и не сри среди людей.
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18.09.2020 22:47 Відповісти
Зебил пиши правду - 73% от голосовавших при явке 62,8 % весь биомусор подтянулся. А то когда ты пишешь 75% жителей Украины, то можно подумать что таких отбитых, как ты очень много.
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19.09.2020 01:43 Відповісти
Він сам ідійот.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
єслі чєлавєк ідіот, то ета надолга! (а.папанов)
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18.09.2020 21:23 Відповісти
Для Бори один вопрос,он весной свои видио хоть пересматривал?Там он мат через мат призывал нас всех сидеть дома,кому интересно посмотрите ютуб.Сейчас заболевших не меньше ,день города в масках единицы были,где маты борь?Понимаю выборы,но начинай с города,а не с зели.
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18.09.2020 21:23 Відповісти
А зачем?
Главное навалить в фЁйсбукё - немного по-йокал, "грамотей" - и уже все пожалели. Хотя реально странно с карантином - даже Трамп смеялся с вируса, а наши - напустили сотни тыщ. заробунов(Дубинский высрал что шота три млн.), всех разослали по домам и ввели карантин. И главное вспышки то не было после этого
тот же Дубинский еле не обосрался и много матерился, предрекая шо Италия нам покажется пустяком. и таки обосрался, ибо прогноз оказался оглушительным пшиком. я и сам чуть не обосрался, послушав этого паникера)
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18.09.2020 21:30 Відповісти
Просто боря лицемер еще тот.зеля херовый,но не боре явно об этом говорить.
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18.09.2020 21:33 Відповісти
да-да, фейк - китайцы заваривали целые подъезды и сбрасывали в речку тех кто без маскарада на улице был.
кстати - а как там сейчас то? ведь верить коммунякам = считать шо Сралин расстрелял с 10-20к. совков, а не миллионы
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18.09.2020 21:32 Відповісти
даже в армении,где с населением 3 млн почти 47 000 заболевших,со смертностью 312 на миллион поппуляции?
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18.09.2020 21:34 Відповісти
Порівняй захворюваність у Дніпрі з середньою по Україні.
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18.09.2020 21:40 Відповісти
Я думаю наоборот пан Филатов ведь так
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18.09.2020 21:24 Відповісти
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.

Барюсик , ну а шо ты хотел ? Цеж Колюня Тищенко , ему все можна , он же типо неприкасаемый и ложил с прибором на законы Украины . Не веришь , спроси у Зиленскава , он подтвердит
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18.09.2020 21:26 Відповісти
юг у зеленського починається майже на межі червоної зони
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18.09.2020 21:28 Відповісти
филатов вор и чепушило чертовое. Город нахрен весь разграбил
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18.09.2020 21:34 Відповісти
Порівняй захворюваність у Дніпрі з середньою по Україні. І буде тобі відповідь хто мудак.
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18.09.2020 21:39 Відповісти
А Зеленский и не прикидывается, он просто аморальный идиот поставленный олигархами для окончательного дерибана страны в их интересах.
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18.09.2020 21:36 Відповісти
Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 8195
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18.09.2020 21:38 Відповісти
Типове обличчя істоти з "особливими потребами"...
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19.09.2020 03:17 Відповісти
ара хам, лицо не искажено интеллектом . типичный представитель дегенератов слуг сброда.
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19.09.2020 12:25 Відповісти
Встречаешь, как Хатико, коммерческие рейсы "Мрии", товар откуда попадает не в больницы, а на продажу в "Эпицентр".

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18.09.2020 21:41 Відповісти
https://www.rivnenews.com.ua/2020/09/16/moskal-prosyt-asotsiatsiiu-psykhiatriv-ukrainy-pereviryty-psykhichnyi-stan-zelenskoho/ Москаль просить Асоціацію психіатрів України перевірити психічний стан Зеленського

Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 7593
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18.09.2020 21:41 Відповісти
Человек с синдромом Турета что то просит психиатров?
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18.09.2020 22:05 Відповісти
Он не прикидывается,, он реальный идиот.
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18.09.2020 21:43 Відповісти
Он реально считает всех идиотами, ведь за него проголосовали 73%. Он, как никто другой, понимает качество лохтората.
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18.09.2020 21:43 Відповісти
Да нет. Происходит то о чем я говорил еще три месяца назад. Зеленкому начинает доходить что за провал с карантином и то что он поддавшись лоббистам пустил де факто все на самотек придется отвечать( после ухода с должности) и возможно сесть. ( А тут еще пришла весть из Парижа, что премьер министру Франции грозит 2 года тюрьмы за "плохую борьбу с короной) Вот и ищет на кого и как свалить. Он видимо забыл что у нас все на первом лице, особенно в случае с ним, когда у него 70% поддержки, свое монобольшинство в парламенте, свое правительство, свои сменяемые премьеры, свои ген прокуроры, суды.. Практически монарх.( хоть и голый).. Так что Вован готовься, кто бы после к власти не пришел опосля ( даже дружки из ОПАЖопса ( не дай бог) и то заведут дело.. У нас такая традиция Кучма, Янукович, Порошенко он что думал что он этого избежит.. зря. Только вот они имели тылы и связи, а вот у клоуна " крыши нет", а если патриоты к власти придут к этой статье еще добавится " - за измену ( одних вагнеровцев с головой хватит). Гардон рассказывал как ему жалко Вову.., а мне не жаль. Если и жаль, то его жену и детей .
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18.09.2020 21:51 Відповісти
ОНО НИКОГО НЕ СЧИТАЕТ ИДИОТАМИ,Оно само такой же адийот,как и его избиратели.
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18.09.2020 22:00 Відповісти
Просто узнал свой реальный рейтинг.
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18.09.2020 22:16 Відповісти
«Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы» - и то и другое. В зависимости, что зЭ-пипл схавает...
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18.09.2020 22:16 Відповісти
ИДИОТ !!!!!!!!!!;!
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Якщо більшість виборців - ідіоти, то ким їх ще вважати ?
Що заслужили - те і мають.
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18.09.2020 22:48 Відповісти
за Хатико это зачет))),у нашего хатико хозяин коломойский))))
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18.09.2020 23:10 Відповісти
Філатов з яйцями. Вивалив все без прикрас і в правильному емоційному забарвленні. На більше зелений не заслуговує, як і його виборці.
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19.09.2020 00:55 Відповісти
за его воровство пора их ему оторвать
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19.09.2020 10:46 Відповісти
Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори - Цензор.НЕТ 6097
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19.09.2020 01:17 Відповісти
А Пеця все валив на януковоча...
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19.09.2020 03:27 Відповісти
Наведи приклад.
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19.09.2020 11:06 Відповісти
Не он идиот этот зеленский .а еще он чмо сцыкун и вообще ***** конченый..
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19.09.2020 01:31 Відповісти
Все правильно.
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19.09.2020 02:42 Відповісти
Сдается мне, что артист не на шутку вжился в роль императора.
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19.09.2020 05:02 Відповісти
У Бориса Филатова на личной страничке в фейсбуке указано "БАНЯТ ЗА ОБРАЩЕНИЕ НА "ТЫ"
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19.09.2020 09:04 Відповісти
Смотрю сдесь пишут одни порохобот, когда нормальный человек пишет то его сразу блокирует модератор.
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19.09.2020 10:16 Відповісти
Боря, ты прав! .делай что надо и забей на ***********, его ласапет стоит на запасном пути . чувак давно уже здулся . ему бы подумать как не загреметь под фанфары, а оно сидит на дури и несет всякую бредятину .
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19.09.2020 12:41 Відповісти
ПАН ФИЛАТОВ, МАРИУПОЛЬ ЗА ВАС! ждем вашего президентства! НАДОЕЛО СОЗЕРЦАТЬ КОРРУМПИРОВАННЫХ ПОДОНКОВ У ВЛАСТИ! УПРАВЛЯТЬ УКРАИНОЙ, ДОЛЖНЫ ПАТРИОТЫ И НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.09.2020 16:38 Відповісти
Это парень, про которого пытаются втереть, что он немного не компетентный, зато ооочень порядочный.
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26.09.2020 11:01 Відповісти
 
 