Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти", – зазначив Єрмак, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік.
Глава Офісу президента повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проекту закону про державний бюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.
Він також зауважив, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної заробітної плати, заплановане у 2021 році. "Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу", – зазначив керівник ОП.
Єрмак повідомив, що на сьогодні чисельність працівників Офісу Президента України найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му). Однак, за його словами, у разі неможливості зменшити інші видатки Глава держави готовий піти на 10-% скорочення працівників ОП.
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Увеличить расходы на Оппу на 40% и сократить 10% сотрудников ее же.
Игра в скорлупки с Великим ЗЕ 🤔
Он думает, что всех перехитрит, гребаный "совецкий еврей".
Але, Зеленский, тебя Израиль не примет на сохранение. Ты стал слишком токсичным. Только Ростов !
а лучше погнать зеЛю вместе с ермаком на ростов!
Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в презЕдентский гараж.
А хто там из них президент , а ?
И украинцев там нет - от слова хуцпа.
Поездка президента Украины Владимира Зеленского с командой в Полтаву 1 сентября обошлась государству в 193,6 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос, передает издание "Полтавщина".
Сколько таких, к тому же бестолковых поездок было за последнее время....Пусть с себя начнет.
Інша справа, що ЗЕля - сцикло.