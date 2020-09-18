Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти", – зазначив Єрмак, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Глава Офісу президента повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проекту закону про державний бюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Він також зауважив, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної заробітної плати, заплановане у 2021 році. "Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу", – зазначив керівник ОП.

Єрмак повідомив, що на сьогодні чисельність працівників Офісу Президента України найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му). Однак, за його словами, у разі неможливості зменшити інші видатки Глава держави готовий піти на 10-% скорочення працівників ОП.

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