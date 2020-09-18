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Новини Бюджет-2020
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Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак

Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти", – зазначив Єрмак, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Глава Офісу президента повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проекту закону про державний бюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Він також зауважив, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної заробітної плати, заплановане у 2021 році. "Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу", – зазначив керівник ОП. 

Єрмак повідомив, що на сьогодні чисельність працівників Офісу Президента України найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му). Однак, за його словами, у разі неможливості зменшити інші видатки Глава держави готовий піти на 10-% скорочення працівників ОП.

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Автор: 

держбюджет (2396) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+13
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1186
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18.09.2020 21:27
+12
Лучше одного, который 90% сократите.
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18.09.2020 21:22
+9
ха-ха.. а раньше шмаркля орал что "сократить 90%, а остальным - уменьшить зп".. но это было ДО того, как лохторат выбрал себе клоуна))
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18.09.2020 21:24
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Лучше одного, который 90% сократите.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Офигеть !!!!!

Увеличить расходы на Оппу на 40% и сократить 10% сотрудников ее же.
Игра в скорлупки с Великим ЗЕ 🤔

Он думает, что всех перехитрит, гребаный "совецкий еврей".
Але, Зеленский, тебя Израиль не примет на сохранение. Ты стал слишком токсичным. Только Ростов !
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18.09.2020 22:21 Відповісти
Йому треба зробити 10% обрезание, чтобы он понял, что такое невозможно в государственном секторе.
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18.09.2020 21:23 Відповісти
Х о такий Єрмак? У межах законодавства про державну владу? Чому його думки повинні цікавити країну і бути важливими для неї? Чому його висловлювання повинні тим чи іншим способом подавати всі ЗМІ країни і коментувати провідні політологи? Він що, сам по собі другий Гузар, чи його посада критично важлива для країни? От скажіть, навіщо мені це:"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса."? Для початку нормалізації становища у країні потрібно привести до нормального, законного, передбаченого виключно Конституцією с ану справ машину державного управління.
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19.09.2020 07:09 Відповісти
Что вы, что вы, не стоит себе ни в чем отказывать, мудрый нарид вам все оплатит.
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18.09.2020 21:23 Відповісти
одного ермака оставить можно!да?
а лучше погнать зеЛю вместе с ермаком на ростов!
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18.09.2020 21:23 Відповісти
оставить уборщиц.. остальных можно гнать.. и гадить станет некому..
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18.09.2020 21:26 Відповісти
ха-ха.. а раньше шмаркля орал что "сократить 90%, а остальным - уменьшить зп".. но это было ДО того, как лохторат выбрал себе клоуна))
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18.09.2020 21:24 Відповісти
"жёсткая экономия" по-зебильному: НАБУ обнаружила в гараже "Одесской железной дороги" два лимузина Audi А8 Long стоимостью по 4,5 млн грн каждый, купленные на деньги, предназначавшиеся для ремонта дизель-поезда.
Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в презЕдентский гараж.
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 6975
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18.09.2020 21:25 Відповісти
При этом раздул штат явно больше чем на 10%...
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18.09.2020 22:23 Відповісти
ну,то есть ,сокращать выделенное в проекте бюджета он не готов...он готов сократить уборщиц
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18.09.2020 21:24 Відповісти
Интересно как ЗЕбилам эта откровенная ссанина в их ЗЕбильные хари??? особенно на фоне того что финансирование этой шоблы увеличат сразу на 40%..?? Представляете если б это Порошенко увеличил расходы своей администрации сразу на 40% при полностью падающей экономике? Представили этот вселенский вой и скулёж ЗЕбильного стада..
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18.09.2020 21:25 Відповісти
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1186
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18.09.2020 21:27 Відповісти
Поздно всрались каждый день десяток эпических зашкваров у людей просто неприязнь и ненависть к этому идиотскому шапито начинает зашкаливать на местных выборах Вас просто сольют в унитаз и вымою брезгливо руки как от заразы
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18.09.2020 21:27 Відповісти
Главное не как проголосуют, главное как посчитают.
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18.09.2020 21:29 Відповісти
Припиняйте ********** брехні розповсюджувати.
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18.09.2020 21:45 Відповісти
и шо!! Только сейчас дошло и только всего лишь 10%!!? Не мелочись,там смело 50% можно сократить .. а то и все 100% помножить на 0! это лучший вариант!
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18.09.2020 21:27 Відповісти
Славимо його.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Вас падл нужно всех разогнать...сидите на шее у народа...
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Сократи наполовину депутатов. 480 депутатов для такой нищей страны, как Украина - это безумие. Они все равно ничего не делают.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Знов з ********** переплутали?
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18.09.2020 21:46 Відповісти
Есть одна мелочь - 50 депутатов легче подкупить! А вот уменьшить расходы на этих - весьма реально: убрать все льготы, сократить помощников, отменить компенсации на жилье, выплаты на оздоровление и кучу других привелеев...
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18.09.2020 21:58 Відповісти
Для проверки необоснованных расходов нада дополнительно нанять побольше экономистов и ревизоров. Сотню тыщ проверяющих фининспекторов! Ну и конечно в госструктуры надо набрать дополнительный штат булгахтеров, тщательно оформлять покупку скрепок и биндеров. Что бы пресечь на корню лишние расходы.
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18.09.2020 21:28 Відповісти
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак


А хто там из них президент , а ?
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18.09.2020 21:31 Відповісти
Нет, Вова, ты готов только говорить об этом и то только до выборов.
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Что-то, преЗЕдент и К скромно молчат об обещанных 40% роста экономики....
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18.09.2020 21:36 Відповісти
То были сказки Гончарука...
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18.09.2020 22:03 Відповісти
тут нагляднее про экономику и бюджет...

Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1675
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18.09.2020 21:42 Відповісти
какое сокроащение для снижение расходов, ведь рапартует что гривны прямь рекой течёт и бьёт все рекорды.
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18.09.2020 21:44 Відповісти
Этого крота криворотого при ФСБ - отсечь! А то , ишь ты, решил прибавку в 40% себе подгрести, жлоб ненасытный!)
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18.09.2020 21:45 Відповісти
Борьба с последствиями а не с причинами.
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18.09.2020 21:47 Відповісти
только 100% самосокращение. Иначе никак.
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18.09.2020 21:55 Відповісти
Было 900 млн,стало 1300,убираем 10%-130 млн,остается 1170,вот это сократили з.********?
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18.09.2020 21:56 Відповісти
Мы эту фигню слышим и видим, как армия чиновников только растёт.
И украинцев там нет - от слова хуцпа.
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18.09.2020 22:02 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии."
Поездка президента Украины Владимира Зеленского с командой в Полтаву 1 сентября обошлась государству в 193,6 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос, передает издание "Полтавщина".

Сколько таких, к тому же бестолковых поездок было за последнее время....Пусть с себя начнет.
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18.09.2020 22:07 Відповісти
Что уже....... наворовали.
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Почули.
Інша справа, що ЗЕля - сцикло.
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18.09.2020 23:42 Відповісти
разъезжает по дачам на который делают дорогие ремонты, и призывает экономить...
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19.09.2020 04:16 Відповісти
Иногда такую фигню услышишь, а это оказывается чья-то точка зрения)
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19.09.2020 04:58 Відповісти
Скоротять прибиральниць?
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19.09.2020 08:46 Відповісти
 
 